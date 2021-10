MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW/ - L'Association for Talent Development (ATD) a décerné un prix BEST 2021 à BMO Groupe financier. Cette année, c'est la cinquième fois que BMO remporte un prix ATD et il s'agit de la seule banque canadienne et de l'une des deux seules entreprises canadiennes à recevoir ce prix en 2021.

Honorant les entreprises qui réussissent dans l'ensemble de leurs activités grâce au développement des talents, le prix BEST de l'ATD est l'une des distinctions les plus rigoureuses et les plus convoitées du secteur. Les lauréates sont des petites et grandes organisations privées, publiques et à but non lucratif du monde entier.

« Nous sommes honorés d'être reconnus, une fois de plus, par un prix BEST de l'ATD. Ce prix met en lumière notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence, ainsi que notre culture de réussite, s'est réjouie Karen Collins, chef de la gestion des talents à BMO. Nous adoptons de nouvelles façons de travailler et d'apprendre avec des approches agiles, en minimisant la complexité, en rationalisant les processus et en investissant dans des technologies habilitantes pour favoriser l'innovation, l'efficience, l'efficacité et le bien-être de nos employés et de nos clients. »

Champion du perfectionnement des employés, BMO est à l'avant-garde des initiatives d'apprentissage en entreprise depuis plus de 25 ans. La Banque a investi 65,8 millions de dollars dans la formation des employés en 2020, soit une moyenne de 1 478 $ par employé. Alors que les organisations continuent à composer avec des lieux de travail en évolution, l'expansion des modèles d'affaires et les changements technologiques rapides, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il devient impératif d'investir dans les compétences et l'éducation.

« Nous avons à cœur de créer un environnement où chacun peut acquérir des compétences tournées vers l'avenir et s'épanouir, a souligné Gina Jeneroux, chef de la formation à BMO. Conformément à l'engagement de BMO à l'égard de l'inclusion sans obstacles, l'apprentissage est un moyen essentiel d'égaliser les chances. L'objectif est de créer des solutions qui font mouche et suscitent la curiosité, assorties d'expériences qui donnent l'impression d'avoir été faites spécialement pour soi. Alors que nous nous concentrons sur l'innovation et l'acquisition des compétences d'aujourd'hui et de demain, nous promouvons, chez les membres de l'équipe, les occasions d'apprendre et de s'épanouir de la façon qui leur importe. »

Parallèlement à son engagement indéfectible envers l'apprentissage et le perfectionnement, BMO a créé une panoplie de ressources et de programmes pour permettre le développement de talents de pointe dans toute l'organisation, dont :

Vers l'avenir à BMO - Programme d'acquisition de nouvelles compétences pour l'avenir du travail : Ce programme aide les employés de l'organisation à acquérir des compétences techniques de pointe dans des secteurs comme la science des données, l'analyse, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques. Il porte aussi sur des « compétences humaines » - empathie, résilience, jugement et intelligence culturelle - permettant de tisser des liens plus solides entre les personnes, les équipes et les clients. Le programme a pour objectif de rehausser la barre pour tous les employés, d'aider les experts à rester au sommet de leur domaine et de donner aux leaders les moyens de diriger dans un nouveau contexte. À ce jour, environ 8 000 employés ont participé à ce programme volontaire.

Ce programme aide les employés de l'organisation à acquérir des compétences techniques de pointe dans des secteurs comme la science des données, l'analyse, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques. Il porte aussi sur des « compétences humaines » - empathie, résilience, jugement et intelligence culturelle - permettant de tisser des liens plus solides entre les personnes, les équipes et les clients. Le programme a pour objectif de rehausser la barre pour tous les employés, d'aider les experts à rester au sommet de leur domaine et de donner aux leaders les moyens de diriger dans un nouveau contexte. À ce jour, environ 8 000 employés ont participé à ce programme volontaire. BMO U : Une plateforme mobile d'apprentissage accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui crée des expériences personnalisées en donnant un accès facile à des milliers de ressources d'apprentissage formelles et informelles ainsi qu'à des informations, des experts et des communautés d'apprentissage. Environ 80 pour cent des employés de BMO en sont des utilisateurs actifs.

: Une plateforme mobile d'apprentissage accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui crée des expériences personnalisées en donnant un accès facile à des milliers de ressources d'apprentissage formelles et informelles ainsi qu'à des informations, des experts et des communautés d'apprentissage. Environ 80 pour cent des employés de BMO en sont des utilisateurs actifs. L'Académie BMO : Située à Toronto , cette installation d'apprentissage à la fine pointe de la technologie offre une gamme d'options éducatives allant des programmes formels en classe et des cours en ligne, aux ressources numériques et aux activités de perfectionnement en cours d'emploi, afin que les employés puissent choisir où, quand et comment ils acquièrent leurs compétences.

Pour plus d'informations sur l'engagement de BMO à constituer une main-d'œuvre diversifiée et mobilisée, visitez https://jobs.bmo.com/ca/fr. Voici la traduction demandée avec une note.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224, Internet : www.bmo.com, Twitter : @BMOMedia

Liens connexes

www.bmo.com