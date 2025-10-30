La reconnaissance des capacités en matière d'IA et de numérique reflète l'engagement de BMO à aider ses clients à améliorer leurs finances.

MONTRÉAL et CHICAGO, le 30 oct. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu 11 distinctions lors des Digital Banker Awards 2025 et des Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards 2025 pour son leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'innovation numérique, et pour son engagement continu en faveur de solutions axées sur le client.

« Ces prix réaffirment le leadership de BMO dans la prestation d'expériences numériques innovantes, axées sur le client et basées sur l'IA, a déclaré Mathew Mehrotra, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, BMO. Nous sommes fiers d'être reconnus pour favoriser l'amélioration des finances grâce à une technologie qui comprend véritablement nos clients et leur donne les moyens d'agir. »

Prix Global Retail Banking Awards de The Digital Banker

Meilleure innovation en matière de paiements : Système de provisionnement poussé unifié Google (Canada)

BMO est l'une des cinq institutions mondiales - et la seule banque canadienne - à s'associer à Google dans le cadre du système de provisionnement poussé unifié. Cela permet aux clients d'ajouter et d'utiliser des cartes de débit ou de crédit en toute sécurité sur tous les appareils Google, ce qui améliore le confort d'utilisation et réduit le risque de fraude.

Meilleur marketing/personnalisation dans les circuits : Offres et Air Miles (Canada)

BMO a amélioré son offre numérique en proposant des produits personnalisés et des offres Air Miles des commerçants au moment opportun par l'intermédiaire des Services bancaires en ligne ou de l'appli Services mobiles. Cela a permis d'étendre les offres personnalisées à l'ensemble de la clientèle numérique, augmentant ainsi la portée et la pertinence de ces offres.

Formation, apprentissage et perfectionnement exceptionnels du personnel : Centre d'excellence en méthode Agile (Canada)

Le Centre d'excellence en méthode agile de BMO, un programme d'apprentissage et de développement ciblé destiné au personnel a contribué à améliorer l'efficacité grâce à des pratiques agiles. Cocréé à partir des commentaires des cadres et des apprenants, il a renforcé la collaboration, réduit les doublons et permis une communication plus claire avec les clients, une diminution des erreurs de codage et une amélioration des performances et de la mesure des campagnes.

Meilleure initiative numérique : Fonction FundsNow (É.-U.)

FundsNow, une solution de dépôt de chèques, offre aux utilisateurs un accès immédiat et garanti à leurs chèques admissibles déposés par téléphone mobile. En créant cette solution, BMO a priorisé les besoins des clients en s'attaquant à un problème critique auquel étaient confrontés tant les consommateurs que les petites entreprises : l'accès retardé aux fonds.

Excellence dans l'intégration des clients et l'ouverture de comptes : Account Open Soft Bureau Check (É.-U.)

BMO a amélioré son expérience bancaire numérique grâce à une configuration simplifiée des dépôts directs et à des vérifications de solvabilité sans incidence, aidant ainsi ses clients à accéder plus rapidement à leurs fonds et à explorer différentes options de crédit. Ces innovations axées sur le client reflètent l'engagement continu de BMO envers l'amélioration des finances, la souplesse et les solutions multiplateformes.

Prix Global AI Innovation Awards de Digital Banker

Initiative exceptionnelle en matière d'analyse prédictive : Modèle de prévision hypothécaire (Canada) BMO a développé un modèle de prévision des prêts hypothécaires résidentiels sur 12 mois utilisant une combinaison de méthodes de séries chronologiques et d'apprentissage profond, réduisant les erreurs de prévision jusqu'à 50 % et améliorant la fiabilité de la prise de décision.

: Meilleur assistant virtuel reposant sur l'intelligence artificielle : Assistant Lumi (Canada) L'Assistant Lumi représente un jalon dans la transformation numérique de BMO, tirant parti de l'IA générative pour améliorer les opérations et permettre la réalisation de la vision de BMO : offrir des services bancaires plus rapides, plus intelligents et davantage axés sur le client.

Meilleur lancement de produit IA de l'année : Prochaine meilleure offre (Canada) La solution Prochaine meilleure offre de BMO utilise l'IA pour proposer des offres de produits personnalisées qui correspondent au parcours financier unique de chaque client, transformant ainsi l'expérience de services bancaires aux particuliers.

Utilisation exceptionnelle de l'IA dans la personnalisation client : Prochaine meilleure offre (Canada) La solution Prochaine meilleure offre a également été reconnue pour son optimisation IA évolutive en deux étapes, permettant un engagement client unifié.



De plus, Mon progrès financier de BMO a reçu deux prix pour son innovation dans le domaine du numérique et de l'expérience client. Accessible par le biais des Services bancaires en ligne de BMO et de l'appli Services mobiles BMO, cette plateforme numérique innovante de planification des objectifs aide les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs.

Prix Banking Innovation Awards de Digital Banker

Excellence en innovation numérique - Amérique du Nord : Mon progrès financier de BMO (Canada)

Prix Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards

Innovation dans l'expérience client : Mon progrès financier de BMO (Canada)

« Cette reconnaissance souligne à quel point nos solutions basées sur l'intelligence artificielle et les données transforment l'expérience bancaire et génèrent des résultats significatifs pour nos clients, s'est réjouie Kristin Milchanowski, chef de l'IA et des données, BMO. En plaçant l'empathie au cœur de chaque innovation, nous proposons des moyens plus rapides, plus pratiques et personnalisés pour aider nos clients à prendre des décisions financières plus judicieuses. »

Les prix Global Retail Banking Innovation Awards sont un programme mondial qui reconnaît les organisations qui sont le fer de lance des nouvelles normes d'innovation dans les services bancaires aux particuliers. Les prix honorent l'excellence dans le secteur des services financiers pour des réalisations exceptionnelles en matière d'expériences numériques.

Les prix Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards sont un concours mondial qui met en avant les innovations tirant parti des technologies émergentes et répondant aux évolutions et aux circonstances opportunes dans le secteur bancaire.

BMO continue à montrer la voie, en tant que banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, et déterminée à offrir des expériences numériques de premier plan qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. Ces prix représentent une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissances sectorielles.

Pour plus d'informations sur les prix Global Retail Banking Innovation Awards, veuillez consulter le site www.thedigitalbanker.com/awards/global-retail-banking-innovation-awards/ (en anglais).

Pour plus d'informations sur les prix Qorus-Infosys Finacle Banking Innovation Awards, veuillez consulter le site https://www.qorusglobal.com/award/28954-qorus-infosys-finacle-banking-innovation-awards-2025 (en anglais).

