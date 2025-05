MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui avoir reçu de multiples reconnaissances pour son leadership dans la prestation de solutions et d'expériences numériques innovantes conçues pour aider les clients à améliorer leurs finances.

Prix Digital CX Awards par The Digital Banker

Prix de l'expérience client numérique exceptionnelle pour les services bancaires mobiles - Canada : Offerte par les Services bancaires en ligne de BMO et avec l'appli Services mobiles BMO, la fonction Renseignements améliorés sur les transactions fournit aux clients des informations détaillées sur les transactions par carte de crédit et de débit, y compris des informations sur le commerçant et sa localisation. Les clients peuvent ainsi mieux comprendre leurs transactions et leurs habitudes de consommation.

Prix de l'excellence en expérience client omnicircuit : BMO a développé une approche visant à aider les clients à progresser vers leurs objectifs financiers en leur fournissant des conseils personnalisés et pertinents par le biais de plusieurs canaux afin de les aider dans leur parcours. Les clients peuvent partager leurs objectifs financiers en succursale ou par courrier électronique, ou avec Objectifs d'épargne de BMO, une fonction offerte par les Services bancaires en ligne de BMO et avec l'appli Services mobiles BMO.

Prix Editor's Choice décerné par les Banking Tech Awards : BMO a également été récompensé pour son succès dans la création et l'intégration d'expériences numériques transparentes pour répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent dans leur parcours financier, et ce à travers quatre initiatives :

Assistant virtuel relatif à la rétroaction client BMO InnoV8 : L'outil optimisé par un grand modèle de langage (GML) est conçu pour aider BMO à traiter les rétroactions obtenues des évaluations des clients. En prenant les éléments d'un tableau de bord traditionnel et en y ajoutant des données optimisées par le GML, cette solution cohérente améliore le flux de travail des employés et contribue à soutenir les efforts d'amélioration continue des clients.

FinancesFutées BMO : FinancesFutées BMO est une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui est mise à la disposition de tous les Canadiens pour les aider à se renseigner sur des sujets liés aux finances personnelles et à améliorer leurs finances. Grâce à plus de 40 modules interactifs personnalisés sur des sujets de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accès à la propriété et les placements, les Canadiens peuvent acquérir des connaissances financières en tout temps et en tout lieu.

Contrôles liés aux cartes : La suite de Contrôles liés aux cartes de BMO est une solution rapide pour nos clients qui font face à des problèmes urgents, comme un portefeuille perdu, une carte endommagée ou un NIP oublié. Grâce à cette solution pratique, les clients peuvent gérer leurs cartes partout, en tout temps.

Intégration de Bank of the West à BMO : Par suite de l'acquisition de Bank of the West par BMO en 2021, BMO a intégré avec succès ses systèmes en 2023, en conservant les identifiants de connexion existants, en convertissant les profils numériques et en guidant les clients tout au long d'un parcours d'intégration individualisé. L'approche innovante de BMO a consisté à convertir toutes les transactions de mouvement d'argent, à fournir des conseils personnalisés et à améliorer la technologie de base pour l'adapter à l'échelle. Le projet a permis de convertir avec succès 1,8 million de clients et plus de 500 succursales.

« À BMO, notre engagement à améliorer les expériences bancaires courantes de nos clients est à la base de notre programme numérique et d'innovation, a indiqué Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques et chef, Produits, Canada, BMO. Ces reconnaissances renforcent la façon dont nous donnons du pouvoir à nos clients en les rencontrant là où ils sont avec des expériences différenciées qui les aident à améliorer leurs finances. »

Les prix Digital CX Awards représentent le seul programme au monde qui vise à reconnaître l'innovation en matière d'expérience client numérique à l'échelle de l'écosystème des services financiers. Les prix soulignent l'excellence dans l'utilisation des actifs numériques au sein du secteur des services financiers et célèbrent les contributions aux innovations, les améliorations technologiques et les engagements à l'égard de la transformation numérique.

Le prix Editor's Choice Award est choisi par l'équipe éditoriale de FinTech Futures, une ressource de confiance mondiale qui reconnaît l'innovation dans le secteur bancaire et de la technologie financière. Le prix récompense une organisation de services financiers qui a mené à bien des projets technologiques innovants et percutants, avec des résultats tangibles et un impact positif perceptible.

BMO continue à montrer la voie, en tant que banque axée sur le numérique, prête pour l'avenir et déterminée à offrir des expériences numériques de premier plan qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leurs finances. Ces prix représentent une autre étape du parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissances sectorielles.

Pour plus d'informations sur les prix Digital CX Awards, veuillez consulter le site

www.thedigitalbanker.com/awards/digital-cx-awards/ (en anglais).

Pour plus de renseignements sur le prix Editor's Choice Award, veuillez consulter le site

https://informaconnect.com/banking-tech-awards/ (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site

www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327