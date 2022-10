MONTRÉAL, le 19 oct. 2022 /CNW/ - BMO a été reconnu comme le chef de file des applications de services bancaires mobiles au Canada dans l'étude Digital Experience ReviewTM réalisée par Forrester Research au quatrième trimestre de 2022. La reconnaissance de Forrester s'ajoute à l'historique de BMO en matière d'innovations numériques reconnues par le marché, notamment le Prix du meilleur accélérateur et incubateur du secteur des technologies financières, Finovate Awards (2022), le Classement de l'étude comparative des nouvelles fonctionnalités de services bancaires mobiles au Canada (2022) et le Prix Global Innovation Awards de BAI (2022).

Forrester Research examine chaque année les banques canadiennes pour évaluer dans quelle mesure leurs applications bancaires mobiles répondent efficacement aux attentes des clients. Forrester a effectué ses examens de la fonctionnalité numérique et de l'expérience utilisateur des applications bancaires mobiles canadiennes du 20 avril au 10 juin 2022.

« De notre point de vue, cette reconnaissance témoigne de l'attention constante que BMO porte à son engagement à rejoindre les clients là où ils se trouvent avec des expériences numériques de premier plan qui les aident à améliorer leurs finances, a déclaré Mat Mehrotra, chef des stratégies numériques, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord et Gestion de patrimoine, BMO. L'évolution des besoins et des attentes de nos clients a guidé nos efforts jusqu'à présent et continuera à le faire à l'avenir. »

BMO a obtenu les meilleures notes dans six domaines :

Déplacements de fonds

Fonctions de libre-service

Marketing / ventes

Contenu

Prévention des erreurs / recouvrement

Progrès et flux du travail

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/ .

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224