MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW/ - Pour la 12e année et la 8e année d'affilée, respectivement, BMO a été reconnu comme la Meilleure banque privée et la Meilleure banque commerciale au Canada par le magazine World Finance. BMO a également pris la tête du classement comme Meilleure banque de services aux particuliers au Canada.

Les prix World Finance Banking Awards de 2022 récompensent l'engagement de BMO à favoriser des relations centrées sur le client, à stimuler l'innovation et la transformation numériques, et à comprendre parfaitement l'évolution des besoins des clients et les développements du secteur. La connectivité à l'échelle de l'entreprise et transfrontalière de BMO permet à la Banque d'offrir à ses clients une gamme complète de produits et de services d'investissement et de services bancaires aux grandes entreprises.

Les prix World Finance Banking Awards annuels récompensent les chefs de file du secteur, les personnalités éminentes, les équipes exemplaires et les organisations remarquables qui représentent des modèles de réussite et de meilleures pratiques dans divers domaines. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury composé de journalistes financiers, ainsi que par les lecteurs et abonnés du magazine World Finance.

« Pour la première fois en six ans, le magazine World Finance a inclus une catégorie Meilleure banque de services aux particuliers pour le Canada, et BMO est ravi de remporter la première place. Cette reconnaissance confirme l'engagement de BMO envers ses clients des Services bancaires aux particuliers, ses efforts pour accélérer sa croissance et sa volonté d'offrir à ses clients une expérience exceptionnelle dans chacune de ses interactions afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. »

- Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier

« Pour la 12e année, BMO Gestion privée est heureuse d'être reconnue par le magazine World Finance pour son excellence dans le domaine de la gestion privée. BMO est soucieux de l'expérience client à chaque instant et notre approche agile et novatrice pour cultiver et développer les relations avec les clients a établi les meilleures normes du secteur année après année. Pour l'avenir, nous sommes encouragés à faire évoluer nos expériences axées sur le client afin d'aider les familles les plus fortunées du Canada à s'y retrouver dans la complexité de la gestion de leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers. »

- Meghan Meger, cochef, BMO Gestion privée Canada

- Geoff Newton, cochef, BMO Gestion privée Canada

« Nous sommes honorés d'être reconnus par le magazine World Finance pour la huitième année d'affilée comme meilleure banque commerciale au Canada pour notre engagement continu à soutenir nos clients avec les ressources et la force d'une Banque ayant les capacités mondiales et les connaissances locales qu'il faut pour personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins distincts. À BMO, nous croyons fermement qu'une banque doit être plus qu'une source de financement ou de produits pour gérer la trésorerie, et cette importante reconnaissance est la preuve que nos clients sentent la différence lorsqu'ils travaillent avec nous. Nous continuerons à fournir des conseils exceptionnels, un accès aux capitaux, une gestion des risques, une recherche et un réseau de distribution mondial qui aideront à connecter et à développer les entreprises de nos clients. »

- Christine Cooper, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier

- Nadim Hirji, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier

Pour plus de renseignements, visitez :

BMO Banque privée : bmo.com/banqueprivee

Services bancaires aux grandes entreprises de BMO : bmo.com/grandesentreprises.

Services bancaires aux particuliers de BMO : https://www.bmo.com/principal/particuliers

Pour en savoir plus sur les prix World Finance Banking Awards, visitez le site https://www.worldfinance.com/banking-awards (en anglais).

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

