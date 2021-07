MONTRÉAL, le 2 juill. 2021 /CNW/ - Pour la 11e année et 7e année d'affilée, respectivement, BMO a été reconnu comme la Meilleure banque privée et la Meilleure banque commerciale au Canada par le magazine World Finance.

Les prix récompensent l'approche innovante et centrée sur le client des deux groupes; leur engagement envers la transformation et l'expérience numériques; et leur compréhension globale des tendances du marché et des besoins changeants des clients, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Pour offrir une expérience de premier plan, la perspective d'entreprise de BMO et la forte connectivité entre ses groupes offrent un modèle de soutien complet aux clients pour les aider à combler tous leurs besoins, des transactions bancaires courantes à une gamme complète de produits et de services bancaires d'investissement et aux grandes entreprises.

« Les défis de la dernière année n'ont fait que souligner la valeur des conseils, et nous sommes incroyablement fiers de la façon dont nous avons soutenu et guidé nos clients et leurs familles alors qu'ils doivent composer avec les complexités de la gestion de patrimoine en période d'incertitude et de reprise imminente, s'est réjoui Andrew Auerbach, chef, BMO Gestion privée Canada. Cette reconnaissance nous motive à continuer à développer des conseils réfléchis et des solutions complètes pour permettre à nos clients de profiter des possibilités qui accompagnent la réalisation de leurs objectifs financiers. »

« Surtout au cours d'une année caractérisée par tant de changements, nous sommes fiers d'être reconnus comme la Meilleure banque commerciale au Canada. Ce prix témoigne de l'attention et de l'engagement continus de notre équipe envers nos clients - en les gardant au centre de tout ce que nous faisons - et de notre savoir-faire dans tous les secteurs pour fournir des produits et services taillés sur mesure pour répondre à leurs besoins évolutifs et uniques », a indiqué Nadim Hirji, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

« Nous avons été aux côtés de nos clients tout au long de la pandémie et nous avons tout fourni, de l'aide financière aux conseils, à ceux qui cherchaient à réorienter leurs activités. Nous tournant vers l'avenir, nous continuerons à rechercher des occasions de fournir des conseils et un soutien de premier ordre à nos clients en tant que véritables partenaires sur la voie de la reprise et de la croissance dans l'économie postpandémique », a déclaré Christine Cooper, cochef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada, BMO Groupe financier.

Les prix World Finance Banking Awards annuels récompensent les chefs de file du secteur, les personnalités éminentes, les équipes exemplaires et les organisations remarquables qui représentent des modèles de réussite et de meilleures pratiques dans divers domaines. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury composé de journalistes financiers, ainsi que par les lecteurs et abonnés du magazine World Finance.

Pour plus de renseignements sur BMO Banque privée, visitez bmo.com/banqueprivee. Pour en savoir plus sur les Services bancaires aux grandes entreprises de BMO, visitez le site bmo.com/grandesentreprises.

Pour en savoir plus sur les prix World Finance Banking Awards, visitez le site https://www.worldfinance.com/banking-awards (en anglais).

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

