BMO est récompensé pour la transformation numérique des services bancaires de détail et la résilience financière des clients

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que son leadership en matière de transformation numérique et son engagement à aider les clients à faire des progrès ont été récompensés par deux prix Model Bank de Celent :

Prix de la transformation numérique des services bancaires de détail

transformation numérique des services bancaires de détail Prix de la résilience financière des clients

Les prix annuels Model Bank de Celent reconnaissent les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie dans différents domaines essentiels à la réussite dans le secteur bancaire.

« BMO s'est engagé à répondre aux clients là où ils se trouvent en leur offrant des expériences numériques de premier plan qui les aident à améliorer leurs finances, a déclaré Peter Poon, chef, Services numériques et innovation, Canada, à BMO. Le fait d'avoir été récompensé par deux prix Model Bank de Celent souligne l'importance que nous accordons à aider nos clients à améliorer leurs résultats financiers tout en créant de la valeur pour la Banque dans le cadre de notre transformation axée sur le numérique. »

BMO a reçu le prix de la transformation numérique des services bancaires de détail pour son programme de modernisation des services bancaires numériques canadiens. Ce prix récompense la capacité de BMO à moderniser et à faire converger ses anciennes plateformes de services bancaires en ligne et mobiles dans un souci d'efficacité, tout en améliorant l'expérience client afin de favoriser la croissance et la fidélisation.

BMO a également reçu le prix de la résilience financière des clients pour son engagement à aider ses clients à améliorer leurs finances, à accroître leur épargne et à gérer leurs finances de façon pratique. Trois des solutions numériques innovantes de BMO ont été récompensées : le Compte amplificateur d'épargne BMO, l'alerte Délai de grâce le jour même et le Gestionnaire de prélèvements automatiques BMO.

BMO continue d'ouvrir la voie en tant que banque axée sur le numérique et prête pour l'avenir, en se concentrant sur l'offre d'expériences numériques de premier plan qui aident les clients à améliorer leurs finances. Ces prix représentent une nouvelle étape dans le parcours Le numérique au premier plan de BMO et s'appuient sur les solides antécédents de la Banque en matière de reconnaissances.

Pour plus d'informations sur les prix, veuillez consulter le site https://www.celent.com/awards/model-bank/winners (en anglais).

Pour en savoir plus sur les outils et les ressources mis à la disposition des clients par BMO pour les aider à établir, à suivre et à gérer leurs finances personnelles, veuillez consulter le site bmo.com/principal/particuliers.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327