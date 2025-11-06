MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a reçu douze distinctions lors de la remise des Prix Lipper Fund 2025 au Canada de LSEG, des prix qui reconnaissent l'excellence constante de la Banque dans la génération de rendements solides et ajustés au risque pour les clients à travers une gamme diversifiée de solutions d'investissement.

Depuis plus de trente ans, les Prix Lipper Fund de LSEG récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui affichent un rendement ajusté au risque constamment élevé à 3 ans, 5 ans et 10 ans par rapport à leurs pairs. Basées sur la méthodologie quantitative exclusive de Lipper, les récompenses reflètent une évaluation indépendante du rendement des fonds.

« Ces récompenses témoignent de la force de nos équipes d'investissement et de l'approche rigoureuse que nous adoptons dans la gestion des actifs de nos clients, a déclaré Sadiq Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous sommes fiers d'être reconnus pour offrir des rendements constants à nos clients dans un large éventail de catégories d'actifs. »

« Nous sommes honorés que nos FNB continuent de se démarquer dans un environnement concurrentiel, s'est réjouie Sara Petrcich, chef, FNB et solutions structurées, BMO Gestion mondiale d'actif. Ces récompenses reflètent notre engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de l'aide apportée aux investisseurs pour leur permettre d'améliorer leurs finances. »

Les fonds et les FNB gagnants pour les périodes se terminant le 31 juillet 2025 sont présentés ci-dessous.

Les fonds d'investissement BMO suivants ont remporté les plus grands honneurs :

RÉCIPIENDAIRE D'UN PRIX LIPPER FUND 2025 AU CANADA DE LSEG CLASSEMENT ET PÉRIODE DE RÉCOMPENSE NOMBRE DE FONDS DANS LA CATÉGORIE BMO Fonds de croissance et de revenu (Série F) Meilleur fonds canadien de dividendes et de revenus sur 3 ans 58 BMO Fonds de croissance et de revenu (Série F) Meilleur fonds canadien de dividendes et de revenus sur 5 ans 55 BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée (Série F) Meilleur fonds de titres à revenu fixe canadiens équilibré sur 3 ans 67 BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée (Série F) Meilleur fonds de titres à revenu fixe canadiens équilibré sur 5 ans 65 BMO Fonds européen (Série F) Meilleur fonds d'actions européennes sur 10 ans 14 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (Série F) Meilleur fonds d'actions d'infrastructures mondiales sur 5 ans 14 BMO Fonds américain à petite capitalisation (Série F) Meilleur fonds de sociétés américaines à petite ou moyenne capitalisation sur 5 ans 24

Les FNB BMO suivants ont remporté les plus grands honneurs :

RÉCIPIENDAIRE D'UN PRIX LIPPER FUND 2025 AU CANADA DE LSEG CLASSEMENT ET PÉRIODE DE RÉCOMPENSE NOMBRE DE FONDS DANS LA CATÉGORIE FINB BMO revenu de banques canadiennes (Symbole : ZBI) Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur 3 ans 31 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (Symbole : ZMP) Meilleur fonds FNB de titres à revenu fixe canadiens sur 10 ans 11 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US) (Symbole : ZUS.U) Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 3 ans 23 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US) (Symbole : ZUS.U) Meilleur fonds FNB d'actions mondiales à revenu fixe sur 5 ans 12 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (Symbole : ZUQ) Meilleur fonds FNB d'actions américaines sur 10 ans 13

Les placements dans des fonds d'investissement et des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais (le cas échéant). Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels historiques globaux; ils tiennent compte de l'évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou montants distribués, mais non des commissions qui se rattachent aux ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds d'investissement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO ou les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

MSCI ne parraine et n'endosse pas le FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (symbole : ZUQ) mentionné dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ce FNB ou de tout indice sur lequel se fonde ce FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et règlements applicables.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Avis juridique

Les prix Lipper Fund de LSEG, qui sont décernés annuellement, reconnaissent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont généré un rendement corrigé du risque solide et constant par rapport à leurs pairs.

Les prix Lipper Fund de LSEG sont basés sur les notations Lipper Leaders for Consistent Return, une mesure du rendement corrigé du risque calculé sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu le rendement constant le plus élevé dans chaque catégorie admissible remporte le prix Lipper Fund de LSEG. Les fonds du quintile le plus performant de chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders for Consistent Return et reçoivent une cote de 5; les fonds du quintile suivant reçoivent une cote de 4 et ainsi de suite, jusqu'aux fonds du quintile le moins performant, qui reçoivent une cote de 1. Le fonds ayant la cote Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) la plus élevée dans chaque catégorie admissible remporte un prix Lipper Fund de LSEG. Pour de plus amples renseignements, visitez www.lipperfondsawards.com (en anglais). Bien que LSEG Lipper déploie tous les efforts possibles pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données contenues aux présentes, elle ne peut en garantir l'exactitude. Les cotes Lipper Leader changent chaque mois.

Prix remis à des fonds canadiens

BMO Fonds de croissance et de revenu (Série F) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 27,88 % (un an), 23,71 % (trois ans), 19,8 % (cinq ans), 11,08 % (dix ans) et 10,98 % (depuis sa création le 2 janvier 2001). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée (Série F) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 16,56 % (un an), 13,69 % (trois ans), 12,70 % (cinq ans), 7,75 % (dix ans) et 5,99 % (depuis sa création le 15 juillet 2003). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 1 (dix ans).

BMO Fonds européen (Série F) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 12,52 % (un an), 24,72 % (trois ans), 11,81 % (cinq ans), 8,27 % (dix ans) et 10,06 % (depuis sa création le 3 novembre 2008). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (Série F) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 18,40 % (un an), 17,00 % (trois ans), 13,24 % (cinq ans), 8,85 % (dix ans) et 9,07 % (depuis sa création le 8 avril 2014). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

BMO Fonds américain à petite capitalisation (Série F) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 16,15 % (un an), 20,58 % (trois ans), 19,17 % (cinq ans) et 11,91 % (depuis sa création le 14 mai 2018). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), s.o. (dix ans).

Prix remis à des FNB canadiens

FINB BMO revenu de banques canadiennes (Symbole : ZBI) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 6,59 % (un an), 7,47 % (trois ans) et 4,20 % (depuis sa création le 7 février 2022). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), s.o. (cinq ans), s.o. (dix ans).

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (Symbole : ZMP) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 4,34 % (un an), 5,24 % (trois ans), 0,42 % (cinq ans), 2,15 % (dix ans) et 2,59 % (depuis sa création le 19 mars 2013). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans), 4 (dix ans).

FNB BMO obligations américaines à très court terme - (parts en $ US) (Symbole : ZUS.U) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 4,79 % (un an), 5,13 % (trois ans), 2,99 % (cinq ans) et 2,70 % (depuis sa création le 12 février 2019). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 5 (trois ans), 5 (cinq ans), s.o. (dix ans).

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (Symbole : ZUQ) - Le rendement du fonds pour la période achevée le 30 septembre 2025 était de 13,88 % (un an), 27,33 % (trois ans), 15,93 % (cinq ans), 16,30 % (dix ans) et 16,66 % (depuis sa création le 5 novembre 2014). Les cotes Lipper Leaders correspondantes du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 4 (trois ans), 5 (cinq ans), 5 (dix ans).

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

