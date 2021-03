BMO colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

L'obligation sociale de la Ville de Toronto est la toute première obligation sociale émise par une administration publique canadienne

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) était l'une des nombreuses organisations récompensées aujourd'hui lors de l'attribution des prix pour les obligations 2021 d'Environmental Finance (Environmental Finance Bond Awards) dans la catégorie chef de file de l'année pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités. BMO a été récompensé pour son travail quant à la première obligation sociale émise en vertu du nouveau cadre régissant les débentures sociales (Social Debenture Framework) de la Ville de Toronto en juin 2020, également la toute première obligation sociale émise par une administration publique canadienne. Selon les données de l'International Capital Market Association (ICMA), la Ville de Toronto n'était que la troisième administration locale au monde à émettre une obligation sociale en vertu des principes sur les obligations sociales (Social Bond Principles) de l'ICMA.

L'obligation sociale de la Ville de Toronto, qui est émise dans le cadre régissant les débentures sociales de la Ville de Toronto, fait partie d'un programme visant à promouvoir des résultats socioéconomiques positifs, allant du logement abordable et de l'accès aux infrastructures et services essentiels au progrès socioéconomique et à l'autonomisation.

« Nous sommes ravis de la reconnaissance que l'obligation sociale de la Ville de Toronto a reçue d'Environmental Finance, s'est réjoui Jonathan Hackett, chef, Finance durable de BMO. Les émissions d'obligations sociales gouvernementales sont un domaine émergent et de plus en plus important du financement durable, et BMO est ravi d'être un chef de file dans ce secteur en pleine croissance -qui correspond si étroitement à notre raison d'être qui consiste à faire une différence. »

« La pandémie a braqué les projecteurs sur les inégalités socioéconomiques systémiques et la pauvreté préexistantes. Nous devons aborder ces questions au premier plan de notre réflexion, a déclaré Heather Taylor, chef des finances et trésorière de la Ville de Toronto. Le produit de l'obligation sociale de 100 millions de dollars de la Ville de Toronto a aidé à financer des initiatives stratégiques essentielles, notamment des refuges et des logements abordables. »

L'obligation de 100 millions de dollars à échéance de 10 ans arrivera à échéance le 2 décembre 2030. Les investisseurs ont payé un prix de 99,98 $ pour un rendement de 1,602 pour cent, soit le coût d'emprunt le plus bas jamais obtenu par la Ville de Toronto. Le produit de cette émission sera utilisé pour aider à financer le projet de revitalisation de la rue George (George Street Revitalization project - site en anglais seulement)) et les projets de 1 000 nouveaux lits en refuge du Service municipal d'administration des refuges, du soutien et du logement. De plus amples informations sur le programme de débentures sociales de la Ville sont disponibles sur le site Web de la Ville (en anglais seulement).

BMO continue à réaliser d'importants progrès par rapport à sa raison d'être afin de doubler les bonnes actions pour un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - en annonçant ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

BMO est carboneutre dans l'ensemble de ses activités depuis 2010 et , en octobre 2020, BMO a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

, en octobre 2020, BMO a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables. En 2019, BMO a émis une obligation durable de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En février 2021, BMO a accordé le premier prêt vert labellisé de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic pour publier un cadre de financement vert.

à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic pour publier un cadre de financement vert. En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Dans le cadre de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, l'analyse fondée sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. BMO va plus que doubler son engagement à l'égard de la finance durable en offrant 300 milliards de dollars en crédit et en prises fermes durables et en mobilisant 700 milliards de dollars par l'intermédiaire de services de représentation et de gestion de placements d'ici 2025.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2021 pour la deuxième année de suite

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour plus d'informations sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

