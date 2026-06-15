BMO rachètera ses billets à moyen terme de série K, première tranche (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (dette subordonnée), d'une valeur de 1 milliard de dollars

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses billets à moyen terme de série K, première tranche, à 1,928 % (fonds propres d'urgence pour non-viabilité [FPUNV]) (dette subordonnée), d'une valeur de 1 milliard de dollars échéant le 22 juillet 2031 (les « billets »). Le rachat aura lieu le 22 juillet 2026 (la « date de rachat »). Les billets sont rachetables à un prix de rachat égal au montant du capital de ceux-ci, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets cessera de courir à compter de la date de rachat.

Le rachat a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Les porteurs des billets recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités de l'acte de fiducie.

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SOURCE BMO Banque de Montréal- communications

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