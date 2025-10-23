MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (la « Banque ») (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses billets avec remboursement de capital à recours limité de série 1 à 4,30 % (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (dette subordonnée) (les « billets ») en circulation d'un montant de 1 250 000 000 $ le 12 novembre 2025 (la « date du rachat »). Les billets sont rachetables à un prix de rachat égal au montant du capital de ceux-ci, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, exclusivement. L'intérêt sur les billets cessera de courir à compter de la date de rachat.

Dans le cadre du rachat des billets, la Banque rachètera la totalité de ses 1 250 000 actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 48 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées, série 48 ») qui sont détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada à titre de fiduciaire de la fiducie à recours limité.

Le rachat des billets et des actions privilégiées, série 48 a été approuvé par le Bureau du surintendant des institutions financières. Les porteurs des billets recevront un avis à ce sujet, conformément aux modalités de l'acte de fiducie.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

