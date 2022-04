MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW/ - Après une interruption de deux ans, la marche Faites un pas vers les jeunes organisée par Jeunesse, J'écoute et présentée par BMO est de retour pour mettre en lumière les services de santé mentale offerts aux jeunes et recueillir de précieux fonds pour soutenir l'organisme. Des événements seront tenus virtuellement et en personne le dimanche 1er mai 2022 dans 17 collectivités canadiennes.

Des milliers de jeunes, d'adultes, d'écoles, d'organismes communautaires et d'entreprises se réunissent pour participer à la plus grande marche du Canada en appui à la santé mentale et au bien-être des enfants. Depuis 2013, les employés de BMO ont amassé un total de 23,7 millions de dollars pour Jeunesse, J'écoute et s'attendent à ce que ce total passe à 25 millions de dollars cette année.

« Si la pandémie et l'incertitude découlant du contexte mondial nous ont tous touchés, les plus jeunes membres de nos familles, dont beaucoup ont été déconnectés des liens sociaux essentiels à leur développement, ont ressenti ces pressions de manière encore plus aiguë, a déclaré Sharon Haward-Laird, conseillère générale, BMO Groupe financier et cochampionne nationale de la marche. Guidé par sa raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO est fier d'être le partenaire fondateur de Jeunesse, J'écoute et le commanditaire principal de la marche Faites un pas vers les jeunes depuis 2013, soutenant ainsi leur engagement à fournir aux enfants les ressources dont ils ont besoin, alors que les besoins en services de santé mentale continuent d'augmenter en ces temps difficiles. »

« Nous sommes reconnaissants envers BMO pour son leadership dans la mobilisation des collectivités à travers le Canada afin de soutenir la santé mentale et émotionnelle de tous les jeunes et des adultes attentionnés au Canada, a poursuivi Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. Cette année, nous mettons l'accent sur la résilience de nos jeunes et sur le courage qu'il faut avoir pour demander de l'aide; Jeunesse, J'écoute continuera à donner aux jeunes les moyens d'agir et à maximiser l'accès pour qu'ils puissent avoir recours à nos services quand et de la manière dont ils en ont besoin. »

Jeunesse, J'écoute est le seul service professionnel d'intervention, de référence et d'information pancanadien ouvert 24/7 et offrant un service de soutien bénévole par texto pour les jeunes. Les services anonymes, confidentiels et gratuits de Jeunesse, J'écoute sont offerts en français, en anglais et en arabe. Les dons recueillis lors de la marche sont essentiels au maintien de ce précieux service et permettent à chaque jeune d'avoir accès au soutien dont il a besoin, de la façon dont il en a le plus besoin.

Les personnes qui souhaitent faire une contribution ou participer aux événements virtuels ou en personne de cette année sont invitées à visiter le site www.faitesunpasverslesjeunes.ca et à se joindre à la conversation sociale en utilisant le mot-clic #faitesunpasverslesjeunes.

Emplacements

QUAND? Dimanche 1er mai 2022

*Heure locale

PROVINCE ADRESSE INSCRIPTION* DÉBUT DE LA MARCHE* Alberta Peace Park 2nd Avenue, SW Calgary AB T2P 0E5 9 h 30 11 h Sir Wilfred Laurier Park 13315 Buena Vista Road NW, Edmonton, AB, T5J 2R7 9 h 30 11 h Colombie-Britannique David Lam Park 1300 Pacific Blvd. Vancouver, BC 9 h 30 11 h Manitoba University of Winnipeg - Axworthy Health and Recplex 350 Spence Street, Winnipeg, MB R3B 2S4 10 h 11 h Terre-Neuve-et-Labrador Bowring Park - Bungalow 305 Waterford Bridge Rd., St. John's, NL 11 h Midi Nouveau-Brunswick Mapleton Park Rotary Lodge 600, rue Mapleton Moncton, NB E1G 0N3 Midi 13 h

Diamond Jubilee Cruise Terminal South Side Parking Lot 333, rue Water Saint-Jean, NB 10 h 11 h Nouvelle-Écosse Emera Oval 5775 Cogswell Street Halifax, NS Midi 13 h Ontario Southshore Community Centre 205 Lakeshore Dr. Barrie, ON 9 h 30 11 h

Waterloo Region Museum & Doon Heritage Village 10 Huron Road, Kitchener, ON N2P 2R7 8 h 30 10 h

Springbank Gardens 285 Wonderland Rd S, London, ON N6K 3T3 8 h 30 10 h

Streetsville Memorial Park 335 Church St, Streetsville, ON L5M 2C2 8 h 10 h

Andrew Haydon Park 3169 Carling Ave, Ottawa 8 h 30 10 h

Ashbridges Bay Park 1561 Lakeshore Blvd. E Toronto, ON 8 h 10 h

Boyd Conservation Area, Hillview Park 8739 Islington Ave Vaughan, ON 9 h 10 h Québec Parc Angrignon 3400, boul. des Trinitaires Montréal, QC H4E 4J3 8 h 30 10 h 30 Saskatchewan Saskatoon Fieldhouse 2020 College Dr. Saskatoon, SK 10 h 11 h 30

*Heure locale

Marches virtuelles

Alberta

Colombie-Britannique

Île-du-Prince-Édouard

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Nunavut

Ontario

Québec

Saskatchewan

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires-du-Nord-Ouest

Yukon

États-Unis

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1,02 billion de dollars au 31 janvier 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale en ligne au Canada, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui offre aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel en anglais et en français. En tant qu'experts en soins virtuels du pays, nous offrons à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour parler par téléphone, par texto ou dans le cadre de soutiens autogérés, à tout moment de crise ou de besoin. Grâce à notre transformation numérique, nous envisageons un avenir où chaque personne au Canada est en mesure d'obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment où elle en a le plus besoin et de la façon dont elle en a besoin. Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des bénévoles, des intervenants, des entreprises partenaires et des administrations publiques pour alimenter et financer ses programmes. Pour en savoir plus, consultez le site jeunessejecoute.ca.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224; Constantina Ellinas, Toronto, [email protected], 416-209-8890