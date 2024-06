TORONTO et CHICAGO, le 25 juin 2024 /CNW/ - BMO a été nommée meilleure banque privée au Canada (14e année de suite), meilleure banque de services aux particuliers au Canada (3e année de suite), meilleure banque commerciale au Canada (10e année d'affilée) et meilleure banque commerciale aux États-Unis (2e année de suite) par le World Finance Magazine.

Les prix World Finance Banking Awards soulignent l'engagement de BMO envers ses clients et les collectivités qu'il sert. Ce prix témoigne de l'engagement de BMO à l'égard de l'expérience numérique Un seul et même client et de sa compréhension approfondie des besoins changeants de ses clients, tout en les aidant à améliorer leurs finances.

Les prix annuels World Finance Banking Awards récompensent les meilleurs leaders et innovateurs du secteur bancaire, qui ont fait preuve d'un solide leadership, tout en mettant en valeur les talents des sociétés qui sont des chefs de file dans leur secteur, des personnalités éminentes, des équipes exemplaires et des organisations remarquables qui représentent des modèles de réussite et de meilleures pratiques dans divers domaines. Les lauréats et les candidats aux prix sont sélectionnés par un jury constitué de journalistes financiers, ainsi que par les lecteurs et les abonnés du magazine World Finance.

Citations

« Je suis très heureux que BMO Entreprises ait encore une fois reçu des honneurs de premier ordre des deux côtés de la frontière, remportant le titre de meilleure banque commerciale au Canada pour la 10e année d'affilée et de meilleure banque commerciale aux États-Unis pour la deuxième année de suite, soulignant la force de BMO en tant que banque commerciale nord-américaine intégrée. Notre équipe incroyablement talentueuse de conseillers en services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis et au Canada est déterminée à aider nos clients à naviguer avec succès les incertitudes économiques actuelles afin de stimuler la croissance tout en contribuant à une économie saine et florissante. »

- Nadim Hirji, chef, BMO Entreprises, Amérique du Nord

« Le fait d'être reconnu comme la meilleure banque privée au Canada 14 années de suite souligne notre détermination à placer le client au cœur de chaque décision que nous prenons. Nous nous engageons à offrir des solutions de placement novatrices et des conseils personnalisés pour répondre aux besoins individuels et familiaux de chaque client. Ensemble, nous travaillons avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers grâce à l'avantage et aux offres uniques de BMO en Amérique du Nord. »

- Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine

« Nous sommes honorés d'être de nouveau reconnus comme la meilleure banque de services aux particuliers au Canada par nos clients et ce groupe d'experts prestigieux. Nous faisons partie des banques de services aux particuliers qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada grâce à notre équipe exceptionnelle, qui s'efforce de donner à nos clients les moyens d'améliorer leurs finances grâce à des produits, à des services et à des conseils de premier plan. L'équipe BMO continue d'innover pour faciliter la gestion des finances. »

- Erminia (Ernie) Johannson, chef, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie florissante, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996