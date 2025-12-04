BMO Groupe financier annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice de 2025

Présentation des résultats du quatrième trimestre de 2025

Les états financiers consolidés annuels audités de BMO et le rapport de gestion connexe pour 2025 sont disponibles en ligne à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'à l'adresse www.sedarplus.ca .

Points saillants des résultats financiers

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024 :

Bénéfice net comptable 1 de 2 295 millions de dollars, comparativement à 2 304 millions; bénéfice net ajusté 1 de 2 514 millions, en hausse de 63 % par rapport à 1 542 millions

Bénéfice par action (BPA) comptable 2 de 2,97 $, en hausse de 1 % par rapport à 2,94 $; BPA ajusté 1, 2 de 3,28 $, en hausse de 73 % par rapport à 1,90 $

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 755 millions de dollars, comparativement à 1 523 millions

Rendement des capitaux propres (RCP) comptable de 10,7 %, comparativement à 11,4 %; RCP ajusté 1 de 11,8 %, comparativement à 7,4 %

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 3 de 13,3 %, par rapport à 13,6 %

Déclaration d'un dividende trimestriel de 1,67 $ par action ordinaire, une hausse de 0,04 $ ou de 2 % par rapport au trimestre précédent et une hausse de 0,08 $ ou de 5 % par rapport à l'exercice précédent

Comparaison de l'exercice 2025 et de l'exercice 2024 :

Bénéfice net comptable 1 de 8 725 millions de dollars, en hausse de 19 % par rapport à 7 327 millions; bénéfice net ajusté 1 de 9 248 millions, en hausse de 24 % par rapport à 7 449 millions

BPA comptable 2 de 11,44 $, en hausse de 20 % par rapport à 9,51 $; BPA ajusté 1, 2 de 12,16 $, en hausse de 26 % par rapport à 9,68 $

Dotation à la provision pour pertes sur créances de 3 617 millions de dollars, comparativement à 3 761 millions

RCP comptable de 10,6 %, comparativement à 9,7 %; RCP ajusté1 de 11,3 %, comparativement à 9,8 %

TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Pour l'exercice 2025, BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a inscrit un bénéfice net comptable de 8 725 millions de dollars, comparativement à 7 327 millions pour l'exercice précédent, et un BPA2 de 11,44 $, comparativement à 9,51 $. Le RCP comptable s'est établi à 10,6 %, comparativement à 9,7 % pour l'exercice 2024. Le bénéfice net ajusté de l'exercice 2025 s'est élevé à 9 248 millions et le BPA ajusté s'est chiffré à 12,16 $, en hausse par rapport à 7 449 millions et à 9,68 $, respectivement, pour l'exercice précédent. Le RCP ajusté s'est établi à 11,3 %, comparativement à 9,8 % pour l'exercice 2024.

Le bénéfice net comptable du quatrième trimestre de l'exercice 2025 s'est chiffré à 2 295 millions de dollars, comparativement à 2 304 millions à l'exercice précédent, et le BPA comptable s'est élevé à 2,97 $, comparativement à 2,94 $. Le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre s'est établi à 2 514 millions et le BPA ajusté s'est élevé à 3,28 $, en hausse par rapport à 1 542 millions et à 1,90 $, respectivement, à l'exercice précédent.

« L'exercice 2025 fut fructueux pour BMO. Nous avons su maintenir le cap et accélérer le rythme afin de respecter nos engagements envers nos actionnaires. Nos bénéfices ont connu une forte croissance et le rendement des capitaux propres s'est amélioré. Ces résultats sont le fruit d'une augmentation significative du bénéfice avant dotation à la provision et avant impôts, ainsi que d'un effet de levier opérationnel positif soutenu. Les revenus de toutes nos activités diversifiées ont augmenté, ce qui témoigne de notre réussite à offrir une expérience client de classe mondiale et à approfondir nos relations. Nous déployons du capital pour stimuler notre croissance future et offrir un rendement plus élevé à nos actionnaires, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous entamons l'exercice 2026 en étant forts financièrement. Nous avons une stratégie bien définie et une culture de réussite qui continue de croître et d'attirer des talents dans toute la Banque. Parallèlement, nous poursuivons nos investissements dans les solutions numériques et alimentées par l'intelligence artificielle (IA) afin de créer de la valeur pour nos clients. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les équipes et les clients de Gestion d'actifs Burgundy à BMO et de poursuivre ainsi l'expansion de nos solutions de gestion privée. Ces atouts nous permettent de stimuler notre performance et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires, tout en continuant de soutenir les clients et les collectivités que nous servons », a conclu M. White.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,67 $ par action ordinaire pour le premier trimestre de 2026, en hausse de 0,04 $, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent et en hausse de 0,08 $, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,67 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 6,68 $ par action ordinaire. Au cours du trimestre, nous avons racheté 8,0 millions d'actions ordinaires aux fins d'annulation aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Mise en garde La section ci-dessus contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives. 1 Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens. Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis. 2 Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du BPA dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. 3 Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est présenté conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant.

Analyse des résultats du quatrième trimestre de 2025

Les résultats et les ratios ajustés que renferme la présente section ne sont pas conformes aux PCGR. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. L'ordre dans lequel les répercussions sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.

À compter du quatrième trimestre de 2025, BMO a regroupé ses activités américaines de gestion de patrimoine, qui étaient antérieurement présentées dans la Gestion de patrimoine, avec les Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis afin de former une unité d'exploitation unifiée, soit les Services bancaires aux États-Unis. BMO présente désormais ses résultats financiers dans quatre unités d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Les résultats financiers des périodes antérieures ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

PE Canada

Le bénéfice net comptable s'est établi à 752 millions de dollars, relativement inchangé par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est élevé à 800 millions, en hausse de 35 millions, ou de 5 %. Les résultats reflètent une hausse de 7 % des revenus, du fait surtout des revenus nets d'intérêts plus élevés, sous l'effet de l'accroissement des marges et de la croissance des soldes, partiellement contrés par l'augmentation des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Services bancaires aux États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 807 millions de dollars, en hausse de 526 millions par rapport à il y a un an, et le bénéfice net ajusté s'est établi à 871 millions, en hausse de 518 millions.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 582 millions de dollars, en hausse de 372 millions comparativement à l'an dernier, et le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 627 millions, en hausse de 365 millions. Les résultats reflètent une augmentation de 3 % des revenus du fait de la progression des revenus autres que d'intérêt et des revenus nets d'intérêts, de la baisse des charges et de la dotation à la provision pour pertes sur créances moins élevée.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est établi à 383 millions de dollars, en hausse de 82 millions, ou de 27 % par rapport à l'exercice précédent, alors que le bénéfice net ajusté s'est élevé à 384 millions, en hausse de 83 millions, ou de 28 %. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine a atteint 304 millions, en hausse de 56 millions, ou de 23 %, du fait de la hausse des revenus découlant du raffermissement des marchés mondiaux et des ventes nettes, de la croissance des soldes et de la hausse des volumes de transactions de courtage, facteurs en partie contrebalancés par les charges plus élevées. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 79 millions, en hausse de 26 millions, ou de 48 %, par rapport à l'an dernier, en raison essentiellement des variations favorables du marché au cours de l'exercice à l'étude et de la croissance des activités.

Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 521 millions de dollars, en hausse de 270 millions comparativement à l'an dernier, tandis que le bénéfice net ajusté s'est fixé à 532 millions, en hausse de 262 millions, ou de 97 %. Les résultats reflètent la hausse des revenus dans les secteurs Marchés mondiaux et Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, l'augmentation des charges et une baisse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Services d'entreprise

La perte nette comptable s'est située à 168 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net comptable de 721 millions à l'exercice précédent, cette variation étant attribuable au renversement d'une provision pour frais juridiques à l'exercice précédent. La perte nette ajustée s'est fixée à 73 millions, contre une perte nette ajustée de 147 millions, cette variation étant attribuable à la hausse des revenus liés à la trésorerie, contrebalancée en partie par la hausse des charges.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,3 % au 31 octobre 2025, en baisse par rapport à 13,5 % à la clôture du troisième trimestre de 2025, la génération interne de fonds propres ayant été plus que neutralisée par l'incidence du rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation et par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2026 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements (y compris en ce qui a trait à la carboneutralité), nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « échéancier », « suggérer » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'œuvre et la variation des cours de change et des taux d'intérêt, la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, dont les tarifs douaniers, les mesures de rétorsion et les politiques d'atténuation tarifaires, les modifications de nos cotes de crédit, le risque lié à la cybersécurité et à la sécurité de l'information, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la résilience technologique, l'innovation technologique et la concurrence, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, le risque environnemental et social, y compris les changements climatiques, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, y compris si la Banque était désignée comme une banque d'importance systémique mondiale, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement et les exigences en matière de capital, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, l'exposition à d'importants litiges ou questions réglementaires et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité de mettre en œuvre avec succès nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions et d'intégrer les acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, et de réaliser les avantages attendus de tels plans et transactions, les estimations et les jugements comptables critiques et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les activités des marchés financiers internationaux, l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les inondations, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à l'analyse dans la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque lié à la conformité juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2025, qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent celles présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2025. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales, ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

Faits saillants financiers

TABLEAU 1









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Sommaire de l'état des résultats1









Revenus nets d'intérêts 5 496 5 496 5 438 21 487 19 468 Revenus autres que d'intérêts 3 845 3 492 3 519 14 787 13 327 Revenus 9 341 8 988 8 957 36 274 32 795 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 750 773 1 107 3 147 3 066 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs 5 24 416 470 695 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances 755 797 1 523 3 617 3 761 Charges autres que d'intérêts 5 556 5 105 4 427 21 107 19 499 Charge d'impôts sur le résultat 735 756 703 2 825 2 208 Bénéfice net 2 295 2 330 2 304 8 725 7 327 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7 3 3 16 9 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux

propres 163 66 152 436 386 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 125 2 261 2 149 8 273 6 932 Bénéfice net ajusté 2 514 2 399 1 542 9 248 7 449 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 344 2 330 1 387 8 796 7 054 Données relatives aux actions ordinaires (en dollars, sauf indication contraire)1









Bénéfice de base par action 2,98 3,14 2,95 11,46 9,52 Bénéfice dilué par action 2,97 3,14 2,94 11,44 9,51 Bénéfice dilué par action ajusté 3,28 3,23 1,90 12,16 9,68 Valeur comptable par action 111,57 108,29 104,40 111,57 104,40 Cours de clôture de l'action 174,23 152,94 126,88 174,23 126,88 Nombre d'actions ordinaires en circulation (en millions)









À la clôture de la période 708,9 716,3 729,5 708,9 729,5 Nombre moyen de base 713,3 719,5 729,4 721,9 727,7 Nombre moyen dilué 715,1 720,8 730,1 723,3 728,5 Capitalisation boursière (en millions de dollars) 123 513 109 552 92 563 123 513 92 563 Dividendes déclarés par action ordinaire 1,63 1,63 1,55 6,44 6,12 Rendement de l'action (%) 3,7 4,3 4,9 3,7 4,8 Ratio de distribution (%) 54,7 51,9 52,6 56,2 64,3 Ratio de distribution ajusté (%) 49,6 50,3 81,5 52,8 63,1 Mesures et ratios financiers (%)1, 2









Rendement des capitaux propres 10,7 11,6 11,4 10,6 9,7 Rendement des capitaux propres ajusté 11,8 12,0 7,4 11,3 9,8 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires 14,4 15,6 15,6 14,3 13,5 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté 15,4 15,6 9,7 14,7 13,1 Ratio d'efficience 59,5 56,8 49,4 58,2 59,5 Ratio d'efficience ajusté 56,7 55,8 58,3 56,3 58,6 Levier d'exploitation (21,2) 4,2 29,8 2,4 19,8 Levier d'exploitation ajusté 3,0 2,9 2,4 4,3 1,6 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen 1,67 1,69 1,70 1,65 1,58 Marge nette d'intérêts ajustée, compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation

et des actifs détenus à des fins de transaction et des actifs d'assurance 2,06 1,99 1,91 1,99 1,85 Taux d'impôt effectif 24,24 24,52 23,37 24,45 23,16 Taux d'impôt effectif ajusté 23,60 24,54 21,71 24,32 22,91 Ratio du total des dotations à la provision pour pertes sur créances au solde moyen net des prêts

et acceptations 0,44 0,47 0,91 0,53 0,57 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux au solde moyen

net des prêts et acceptations 0,44 0,45 0,66 0,46 0,47 Bilan et autres informations (à la date de clôture et en millions de dollars, sauf indication contraire)









Actifs 1 476 802 1 431 553 1 409 647 1 476 802 1 409 647 Actif productif moyen 1 304 278 1 287 815 1 272 939 1 305 072 1 235 830 Solde brut des prêts et acceptations 682 922 682 750 682 731 682 922 682 731 Solde net des prêts et acceptations 677 872 677 585 678 375 677 872 678 375 Dépôts 976 202 955 363 982 440 976 202 982 440 Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 79 095 77 567 76 163 79 095 76 163 Total des actifs pondérés en fonction des risques3 437 945 430 134 420 838 437 945 420 838 Actifs sous administration 864 891 810 244 770 584 864 891 770 584 Actifs sous gestion 506 661 464 182 422 701 506 661 422 701 Mesures des fonds propres et de la liquidité (%)3









Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires 13,3 13,5 13,6 13,3 13,6 Ratio des fonds propres de catégorie 1 15,0 15,5 15,4 15,0 15,4 Ratio du total des fonds propres 17,3 17,8 17,6 17,3 17,6 Ratio de levier 4,3 4,5 4,4 4,3 4,4 Ratio TLAC 29,7 29,5 29,3 29,7 29,3 Ratio de liquidité à court terme 132 130 132 132 132 Ratio structurel de liquidité à long terme 117 118 117 117 117 Cours de change ($)









Dollar CA/dollar US - au 1,4016 1,3847 1,3909 1,4016 1,3909 Dollar CA/dollar US - moyenne 1,3887 1,3730 1,3641 1,4029 1,3591

1 Les résultats ajustés excluent certaines composantes des résultats comptables et ils servent à calculer nos mesures ajustées, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus. La direction évalue le rendement à l'aide de mesures et résultats comptables et de mesures et résultats ajustés, et considère qu'ils sont utiles. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir plus de détails. 2 Les ratios du total des dotations à la provision pour pertes sur créances, du RCP et du RCPCAAO sont présentés sur une base annualisée. 3 Les mesures des fonds propres et de la liquidité sont présentées selon la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) et la ligne directrice Normes de liquidité (NL), établies par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés annuels audités et de nos états financiers consolidés intermédiaires non audités établis en conformité avec les Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par le Conseil des normes comptables internationales (IASB). Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos unités d'exploitation, ce qui comprend des montants, des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.

Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Certains renseignements figurant dans le Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025 daté du 4 décembre 2025 pour la période close le 31 octobre 2025 sont intégrés par renvoi au présent document. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition des mesures financières complémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025 qui est disponible en ligne au www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'au www.sedarplus.ca .

Mesures et ratios ajustés

La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous-jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document ne sont pas conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances sous-jacentes. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) est calculé à partir du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté pour tenir compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des pertes de valeur, et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il constitue une mesure uniforme de la performance des unités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.

Éléments d'ajustement

Les résultats ajustés pour le trimestre considéré et les périodes précédentes ne tiennent pas compte des éléments suivants :

Les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 3 millions de dollars (4 millions avant impôts) pour le quatrième trimestre de 2025. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte de charges de 4 millions (5 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025, d'un renversement de 1 million (2 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, et de charges de 7 millions (10 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, de 27 millions (35 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2024, de 19 millions (25 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, de 26 millions (36 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et de 57 millions (76 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024. Ces coûts ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts dans l'unité d'exploitation connexe : Burgundy dans la Gestion de patrimoine, Bank of the West dans les Services d'entreprise, AIR Miles dans PE Canada et Clearpool et Radicle dans les Marchés des capitaux.

L'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 123 millions de dollars (168 millions avant impôts) au cours du quatrième trimestre de 2025, y compris une dépréciation avant impôts de 64 millions liée à AIR MILES. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un montant de 69 millions (93 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025, de 81 millions (109 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, de 79 millions (106 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, de 92 millions (124 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2024, de 79 millions (107 millions avant impôts) au troisième de 2024 et au deuxième trimestre de 2024 et de 84 millions (112 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024. Ces montants ont été comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts dans l'unité d'exploitation connexe.

L'incidence de dessaisissements liés à la vente annoncée de 138 succursales dans certains marchés américains, ce qui a entraîné une réduction de valeur de l'écart d'acquisition de 102 millions de dollars avant et après impôt au quatrième trimestre de 2025, imputée aux charges autres que d'intérêts des Services d'entreprise.

L'incidence d'une cotisation spéciale relative à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis, comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputées aux Services d'entreprise. Les chiffres du quatrième trimestre de 2025 tiennent compte d'une reprise partielle d'une charge antérieure de 9 millions de dollars (12 millions avant impôts). Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un renversement partiel de 4 millions (5 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025, d'une charge de 4 millions (5 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, d'un renversement partiel de 5 millions (7 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, d'un renversement partiel de 11 millions (14 millions avant impôts) au quatrième trimestre de 2024, d'une charge de 5 millions (6 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, d'une charge de 50 millions (67 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et d'une charge de 313 millions (417 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024.

L'incidence de l'harmonisation des méthodes comptables relatives aux congés annuels des employés dans l'ensemble des entités juridiques de 70 millions de dollars (96 millions avant impôts) pour le premier trimestre de 2025 comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputées aux Services d'entreprise.

L'incidence d'une poursuite se rapportant à une banque absorbée, M&I Marshall and Ilsley Bank, imputée aux Services d'entreprise à l'exercice précédent. Les chiffres du quatrième trimestre de 2024 comprennent le renversement d'une provision pour frais juridiques inscrite à l'exercice 2022 de 870 millions de dollars (1 183 millions avant impôts), qui inclut des charges d'intérêts de 589 millions et des charges autres que d'intérêts de 594 millions. Les chiffres des périodes antérieures comprennent également un montant de 13 millions (18 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, qui comprend des charges d'intérêts de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 4 millions, et un montant de 12 millions (15 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et de 11 millions (15 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024, qui comprennent tous deux des charges d'intérêts de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 1 million.

Perte nette comptable de 136 millions de dollars (164 millions avant impôts) liée à la vente d'un portefeuille de prêts afférents à des véhicules récréatifs dans le cadre de l'optimisation du bilan au premier trimestre de 2024, comptabilisée dans les revenus autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise.

Le bénéfice net a reculé de 219 millions de dollars, en raison de l'ensemble des éléments d'ajustement au cours du trimestre considéré, comparativement à une augmentation de 762 millions à l'exercice précédent et à une diminution de 69 millions au trimestre précédent. Pour l'exercice, le bénéfice net a fléchi de 523 millions, en raison de l'ensemble des éléments d'ajustement, comparativement à une diminution de 122 millions enregistrée à l'exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières1

TABLEAU 2









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Résultats comptables









Revenus nets d'intérêts 5 496 5 496 5 438 21 487 19 468 Revenus autres que d'intérêts 3 845 3 492 3 519 14 787 13 327 Revenus 9 341 8 988 8 957 36 274 32 795 Dotation à la provision pour pertes sur créances 755 797 1 523 3 617 3 761 Charges autres que d'intérêts 5 556 5 105 4 427 21 107 19 499 Bénéfice avant impôts sur le résultat 3 030 3 086 3 007 11 550 9 535 Charge d'impôts sur le résultat 735 756 703 2 825 2 208 Bénéfice net 2 295 2 330 2 304 8 725 7 327 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 163 66 152 436 386 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7 3 3 16 9 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 125 2 261 2 149 8 273 6 932 BPA dilué ($) 2,97 3,14 2,94 11,44 9,51 Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)









Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes) - - 589 - 547 Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - (164) Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (avant impôts) - - 589 - 383 Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration (4) (5) (35) (17) (172) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (168) (93) (124) (476) (450) Incidence des dessaisissements (102) - - (102) - Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes) - - 594 - 588 Cotisation spéciale relative à la FDIC 12 5 14 19 (476) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - (96) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (avant impôts) (262) (93) 449 (672) (510) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (avant impôts) (262) (93) 1 038 (672) (127) Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)









Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques) - - 433 - 401 Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - (136) Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts) - - 433 - 265 Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que d'intérêts (après impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration (3) (4) (27) (13) (129) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions2 (123) (69) (92) (352) (334) Incidence des dessaisissements (102) - - (102) - Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes) - - 437 - 433 Cotisation spéciale relative à la FDIC 9 4 11 14 (357) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - (70) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que d'intérêts (après impôts) (219) (69) 329 (523) (387) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable (après impôts) (219) (69) 762 (523) (122) Incidence sur le BPA dilué ($) (0,31) (0,09) 1,04 (0,72) (0,17) Résultats ajustés









Revenus nets d'intérêts 5 496 5 496 4 849 21 487 18 921 Revenus autres que d'intérêts 3 845 3 492 3 519 14 787 13 491 Revenus 9 341 8 988 8 368 36 274 32 412 Dotation à la provision pour pertes sur créances 755 797 1 523 3 617 3 761 Charges autres que d'intérêts 5 294 5 012 4 876 20 435 18 989 Bénéfice avant impôts sur le résultat 3 292 3 179 1 969 12 222 9 662 Charge d'impôts sur le résultat 778 780 427 2 974 2 213 Bénéfice net 2 514 2 399 1 542 9 248 7 449 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 344 2 330 1 387 8 796 7 054 BPA dilué ($) 3,28 3,23 1,90 12,16 9,68

1 Les résultats ajustés ne tiennent pas compte de certains éléments tirés des résultats comptables et ils sont utilisés pour calculer nos mesures ajustées, comme elles sont présentées dans le tableau ci-dessus. Il y a lieu de se reporter à la présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. 2 Représente l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et les pertes de valeur.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par unité d'exploitation

TABLEAU 3













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada Services

bancaires

aux États-Unis Gestion

de patrimoine Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Activités

américaines1

(en millions de

dollars américains) T4-2025













Bénéfice net (perte nette) comptable 752 807 383 521 (168) 2 295 616 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 11 15 2 10 125 163 3 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 7 - - - 7 5 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 741 785 381 511 (293) 2 125 608 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - 1 - 2 3 1 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 48 64 - 11 - 123 47 Incidence des dessaisissements - - - - 102 102 73 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (9) (9) (6) Bénéfice net (perte nette) ajusté2 800 871 384 532 (73) 2 514 731 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires ordinaires2 789 849 382 522 (198) 2 344 723 T3-2025













Bénéfice net (perte nette) comptable 867 767 378 438 (120) 2 330 661 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 12 15 1 11 27 66 3 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 2 - - 1 3 3 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 855 750 377 427 (148) 2 261 655 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - 3 - 1 4 1 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3 62 - 4 - 69 47 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (4) (4) (3) Bénéfice net (perte nette) ajusté2 870 829 381 442 (123) 2 399 706 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires ordinaires2 858 812 380 431 (151) 2 330 700 T4-2024













Bénéfice net (perte nette) comptable 750 281 301 251 721 2 304 930 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 11 14 2 10 115 152 5 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 1 - - 2 3 2 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 739 266 299 241 604 2 149 923 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 12 - - 2 13 27 9 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 3 72 - 17 - 92 54 Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes) - - - - (870) (870) (643) Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (11) (11) (8) Bénéfice net (perte nette) ajusté2 765 353 301 270 (147) 1 542 342 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires ordinaires2 754 338 299 260 (264) 1 387 335 Exercice 2025













Bénéfice net (perte nette) comptable 3 295 2 810 1 381 1 977 (738) 8 725 2 431 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 46 61 6 41 282 436 12 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 14 - - 2 16 12 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 249 2 735 1 375 1 936 (1 022) 8 273 2 407 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration - - 4 - 9 13 6 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 58 272 - 22 - 352 200 Incidence des dessaisissements - - - - 102 102 73 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - (14) (14) (10) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - - 70 70 25 Bénéfice net (perte nette) ajusté2 3 353 3 082 1 385 1 999 (571) 9 248 2 725 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires ordinaires2 3 307 3 007 1 379 1 958 (855) 8 796 2 701

1 Les activités américaines tiennent compte des résultats comptables et des résultats ajustés comptablisés dans les Services bancaires aux États-Unis et les activités américaines dans les Marchés des capitaux et les Services d'entreprise. 2 Il y a lieu de se reporter à l'analyse dans la présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par unité d'exploitation (suite)

TABLEAU 3 (suite)













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada Services

bancaires

aux États-Unis Gestion

de patrimoine Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Activités

américaines1

(en millions de

dollars américains) Exercice 2024













Bénéfice net (perte nette) comptable 3 457 2 010 1 067 1 492 (699) 7 327 2 112 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 42 57 6 37 244 386 20 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 2 - - 7 9 7 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 415 1 951 1 061 1 455 (950) 6 932 2 085 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration 17 - - 15 97 129 76 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 13 290 - 31 - 334 222 Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les horaires juridiques connexes) - - - - (834) (834) (616) Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - 136 136 102 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - 357 357 263 Bénéfice net (perte nette) ajusté2 3 487 2 300 1 067 1 538 (943) 7 449 2 159 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires ordinaires2 3 445 2 241 1 061 1 501 (1 194) 7 054 2 132

Il y a lieu de se reporter à la page précédente pour les notes du tableau. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Rendement des capitaux propres et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

TABLEAU 4









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Bénéfice net comptable 2 295 2 330 2 304 8 725 7 327 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7 3 3 16 9 Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Banque 2 288 2 327 2 301 8 709 7 318 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 163 66 152 436 386 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (A) 2 125 2 261 2 149 8 273 6 932 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions après impôts 123 69 92 352 334 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, déduction faite de l'amortissement des

immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (B) 2 248 2 330 2 241 8 625 7 266 Incidence des autres éléments d'ajustement après impôts1 96 - (854) 171 (212) Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires (C) 2 344 2 330 1 387 8 796 7 054 Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires (D) 78 511 77 048 74 992 78 126 71 817 Écart d'acquisition (16 716) (16 536) (16 435) (16 886) (16 385) Immobilisations incorporelles liées aux acquisitionss (2 171) (2 234) (2 512) (2 329) (2 642) Déduction faite des passifs d'impôt différé connexes 882 935 934 953 960 Capitaux propres moyens corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (E) 60 506 59 213 56 979 59 864 53 750 Rendement des capitaux propres (%) (= A/D)2 10,7 11,6 11,4 10,6 9,7 Rendement des capitaux propres ajusté (%) (= C/D)2 11,8 12,0 7,4 11,3 9,8 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= B/E)2 14,4 15,6 15,6 14,3 13,5 Rendement ajusté des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (%) (= C/E)2 15,4 15,6 9,7 14,7 13,1

1 Il y a lieu de se reporter à l'analyse dans la présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. 2 Les chiffres trimestriels sont calculés sur une base annualisée.

Rendement des capitaux propres par unité d'exploitation1

TABLEAU 5













(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada Services

bancaires

aux États-Unis Gestion

de patrimoine Marchés

des capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Activités

américaines2

(en millions

de dollars

américains) T4 2025













Données comptables













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 741 785 381 511 (293) 2 125 608 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 938 36 458 3 049 14 076 7 990 78 511 32 235 Rendement des capitaux propres (%) 17,4 8,5 49,7 14,4 s. o. 10,7 7,5 Données ajustées3













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 789 849 382 522 (198) 2 344 723 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 938 36 458 3 049 14 076 7 990 78 511 32 235 Rendement des capitaux propres (%) 18,5 9,2 49,9 14,7 s. o. 11,8 8,9 T3 2025













Données comptables













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 855 750 377 427 (148) 2 261 655 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 764 36 298 2 992 13 586 7 408 77 048 32 462 Rendement des capitaux propres (%) 20,2 8,2 49,9 12,5 s. o. 11,6 8,0 Données ajustées3













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 858 812 380 431 (151) 2 330 700 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 764 36 298 2 992 13 586 7 408 77 048 32 462 Rendement des capitaux propres (%) 20,3 8,9 50,3 12,6 s. o. 12,0 8,6 T4 2024













Données comptables













Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 739 266 299 241 604 2 149 923 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 237 35 191 2 961 13 242 7 361 74 992 31 818 Rendement des capitaux propres (%) 18,1 3,1 40,3 7,3 s. o. 11,4 11,5 Données ajustées3













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 754 338 299 260 (264) 1 387 335 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 237 35 191 2 961 13 242 7 361 74 992 31 818 Rendement des capitaux propres (%) 18,5 3,9 40,3 7,8 s. o. 7,4 4,2 Exercice 2025













Données comptables













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 249 2 735 1 375 1 936 (1 022) 8 273 2 407 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 744 37 075 3 028 13 786 7 493 78 126 32 512 Rendement des capitaux propres (%) 19,4 7,4 45,4 14,0 s. o. 10,6 7,4 Données ajustées3













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 307 3 007 1 379 1 958 (855) 8 796 2 701 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 16 744 37 075 3 028 13 786 7 493 78 126 32 512 Rendement des capitaux propres (%) 19,8 8,1 45,6 14,2 s. o. 11,3 8,3 Exercice 2024













Données comptables













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 415 1 951 1 061 1 455 (950) 6 932 2 085 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 15 986 35 100 2 905 13 172 4 654 71 817 31 782 Rendement des capitaux propres (%) 21,4 5,6 36,5 11,0 s. o. 9,7 6,6 Données ajustées3













Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 3 445 2 241 1 061 1 501 (1 194) 7 054 2 132 Total des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 15 986 35 100 2 905 13 172 4 654 71 817 31 782 Rendement des capitaux propres (%) 21,5 6,4 36,5 11,4 s. o. 9,8 6,7

1 Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. À compter de l'exercice 2025, le taux d'imputation des fonds propres a été porté à 12,0 % des actifs pondérés en fonction des risques, comparativement à 11,5 % à l'exercice 2024. Les fonds propres sont imputés aux unités d'exploitation en fonction du montant de fonds propres réglementaires requis pour soutenir les activités commerciales, les fonds propres non imputés étant comptabilisés dans les Services d'entreprise. Les méthodes d'imputation des fonds propres sont passées en revue chaque année. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Méthode de présentation des résultats des unités d'exploitation du Rapport annuel de BMO pour 2025. Les ratios du rendement des capitaux propres sont présentés sur une base annualisée. 2 Les activités américaines comprennent les résultats comptables et les résultats ajustés et les fonds propres imputés comptabilisés dans les Services bancaires aux États-Unis et dans les activités américaines des Marchés des capitaux et des Services d'entreprise. 3 Il y a lieu de se reporter à l'analyse dans la présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement. s. o. - sans objet Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Mise en garde La présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Change

TABLEAU 6







T4-2025

Exercice 2025 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) c. T4-2024 c. T3-2025

c. Exercice 2024 Cours de change entre les dollars canadien et américain (moyenne)







Période à l'étude 1,3887 1,3887

1,4029 Période antérieure 1,3641 1,3730

1,3591

Augmentation (diminution) Incidence sur les résultats comptables des activités américaines







Revenus nets d'intérêts 50 28

300 Revenus autres que d'intérêts 25 14

167 Total des revenus 75 42

467 Dotation à la provision pour pertes sur créances (16) (2)

(64) Charges autres que d'intérêts (30) (27)

(288) Charge d'impôts sur le résultat (6) (3)

(22) Bénéfice net 23 10

93 Incidence sur le bénéfice de base par action ($) 0,03 0,01

0,13 Incidence sur le bénéfice dilué par action ($) 0,03 0,01

0,13 Incidence sur les résultats ajustés des activités américaines







Revenus nets d'intérêts 40 28

282 Revenus autres que d'intérêts 24 14

172 Total des revenus 64 42

454 Dotation à la provision pour pertes sur créances (16) (2)

(64) Charges autres que d'intérêts (39) (26)

(274) Charge d'impôts sur le résultat (1) (3)

(21) Bénéfice net 8 11

95 Incidence sur le bénéfice de base par action ($) 0,01 0,02

0,13 Incidence sur le bénéfice dilué par action ($) 0,01 0,02

0,13

Les résultats ajustés de la présente section ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières.

Le tableau ci-dessus fait état des cours de change moyens pertinents des dollars canadien et américain et de l'incidence de leurs fluctuations sur les résultats comptables et les résultats ajustés des activités américaines de BMO, qui comprennent les Services bancaires aux États-Unis et les activités américaines des Marchés des capitaux et des Services d'entreprise.

L'équivalent en dollars canadiens des résultats des activités américaines de BMO libellés en dollars américains a augmenté au quatrième trimestre de l'exercice 2025 en regard de celui du troisième trimestre de l'exercice 2025 et du quatrième trimestre de l'exercice 2024, en raison des fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Dans le présent document, toute mention de l'incidence du dollar américain ne rend pas compte des montants libellés dans cette monnaie et constatés par des unités de BMO qui ne mènent pas d'activités aux États-Unis.

D'un point de vue économique, nos flux de revenus en dollars américains n'ont pas été couverts contre le risque découlant des fluctuations des cours de change survenues au cours de l'exercice 2025 et de l'exercice 2024. Les fluctuations des cours de change influeront sur les résultats futurs établis en dollars canadiens, et l'incidence sur ces résultats est fonction de la période au cours de laquelle les revenus, les charges, les dotations à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances et les impôts sur le résultat sont comptabilisés.

Il y a lieu de se reporter à la section Gestion globale du capital du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025 pour obtenir une analyse de l'incidence que peuvent avoir les fluctuations des cours de change sur le capital de BMO.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 2 295 millions de dollars, en baisse de 9 millions comparativement à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est établi à 2 514 millions, en hausse de 972 millions, ou de 63 %. Le bénéfice par action (BPA) comptable s'est établi à 2,97 $, en hausse de 0,03 $ par rapport à l'exercice précédent, et le BPA ajusté s'est situé à 3,28 $, en hausse de 1,38 $.

Les résultats comptables ont diminué, principalement en raison du renversement d'une provision pour frais juridiques au cours de l'exercice précédent, de la dépréciation de l'écart d'acquisition liée à la vente annoncée de succursales dans certains marchés américains au cours de l'exercice considéré et de la hausse de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions.

La hausse du bénéfice net ajusté témoigne de la croissance des revenus et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances, contrebalancées en partie par la hausse des charges. Le bénéfice net sur une base comptable et ajustée s'est accru dans l'ensemble des unités d'exploitation. Sur une base comptable, les Services d'entreprise ont inscrit une perte nette au cours de l'exercice considéré, par rapport à un bénéfice net à l'exercice précédent, en raison surtout des éléments précités et d'une perte nette moins élevée sur une base ajustée.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net comptable a diminué de 35 millions de dollars, ou de 1 %, par rapport au trimestre précédent, et le bénéfice net ajusté a augmenté de 115 millions, ou de 5 %. Le BPA comptable a diminué de 0,17 $ par rapport au trimestre précédent, et le BPA ajusté a augmenté de 0,05 $ compte tenu de l'incidence de l'augmentation des dividendes sur les actions privilégiées et des distributions sur les autres instruments de capitaux propres.

La diminution du bénéfice net comptable est surtout attribuable aux éléments précis mentionnés précédemment. L'augmentation du bénéfice net ajusté reflète la croissance des revenus et la diminution de la dotation à la provision pour pertes sur créances, en partie contrebalancées par la hausse des charges. Sur une base comptable et ajustée, le bénéfice net a augmenté en ce qui concerne les Marchés des capitaux, les Services bancaires aux États-Unis et la Gestion de patrimoine et a diminué en ce qui concerne PE Canada. Les Services d'entreprise ont inscrit une perte nette plus élevée sur une base comptable, comparativement au trimestre précédent, et ils ont enregistré une perte nette moins élevée sur une base ajustée.

Revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus comptables et ajustés se sont élevés à 9 341 millions de dollars, en hausse de 384 millions, ou de 4 %, par rapport à l'exercice précédent sur une base comptable alors que les revenus ont augmenté de 973 millions, ou de 12 %, sur une base ajustée. La croissance des revenus comptables a subi l'incidence du renversement des intérêts courus liée à une provision pour frais juridiques à l'exercice précédent. L'augmentation des revenus comptables et ajustés a été observée dans l'ensemble des unités d'exploitation. Les revenus des Services d'entreprise ont reculé sur une base comptable et ont progressé sur une base ajustée.

Les revenus nets d'intérêts comptables et ajustés se sont établis à 5 496 millions de dollars, soit un montant relativement inchangé par rapport à l'exercice précédent sur une base comptable en raison de l'élément susmentionné, et ont augmenté de 647 millions, ou de 13 % sur une base ajustée, en raison de l'élargissement de la marge nette d'intérêts, de la hausse des revenus nets d'intérêts liés aux Services d'entreprise, de la progression des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et de la croissance des soldes liés à PE Canada et à la Gestion de patrimoine. Les revenus nets d'intérêts liés à la négociation se sont situés à 124 millions, ce qui représente une hausse de 179 millions par rapport à l'exercice précédent.

La marge nette d'intérêts comptable globale de BMO, établie à 1,67 %, a rétréci de 3 points de base en regard de l'exercice précédent. La marge nette d'intérêts ajustée, compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et des actifs de négociation et d'assurance, s'est établie à 2,06 %, en hausse de 15 points de base, du fait essentiellement de l'amélioration des marges sur les dépôts ainsi que de la progression des revenus nets d'intérêts dans les Services d'entreprise.

Les revenus autres que d'intérêts comptables et ajustés se sont chiffrés à 3 845 millions de dollars, soit une hausse de 326 millions, ou de 9 %, par rapport à l'exercice précédent, ces revenus s'étant accrus dans la plupart des catégories, en raison surtout de la hausse des honoraires de gestion de patrimoine, des revenus de commission de prise ferme et de consultation et des profits sur titres, autres que de négociation, et de la baisse des réductions de valeur sur les prêts à la juste valeur, facteurs en partie contrés par le recul des revenus de négociation. Les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation se sont chiffrés à 557 millions, un repli de 139 millions par rapport à l'exercice précédent, contrebalancé dans les revenus autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus comptables et ajustés ont progressé de 353 millions de dollars, ou de 4 %, par rapport au trimestre précédent. L'augmentation des revenus a été observée dans l'ensemble des unités d'exploitation et dans les Services d'entreprise.

Les revenus nets d'intérêts sont demeurés inchangés par rapport au trimestre précédent, la hausse des revenus nets d'intérêts autres que de négociation dans chaque unité d'exploitation et dans les Services d'entreprise ayant été contrebalancée par la baisse des revenus nets d'intérêts liés à la négociation. Les revenus nets d'intérêts liés à la négociation ont reculé de 201 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui a été contrebalancé en partie par les revenus autres que d'intérêts.

La marge nette d'intérêts comptable globale de BMO s'est rétrécie de 2 points de base par rapport au trimestre précédent, en raison de la diminution des revenus nets d'intérêts liés à la négociation. La marge nette d'intérêts ajustée, compte non tenu des revenus nets d'intérêts liés à la négociation et des actifs de négociation et d'assurance, a augmenté de 7 points de base, du fait essentiellement de l'accroissement des revenus nets d'intérêts et de la baisse des actifs à faible rendement dans les Services d'entreprise et de l'accroissement des marges sur les dépôts.

Les revenus autres que d'intérêts sur une base comptable et ajustée ont augmenté de 353 millions de dollars, ou de 10 % par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique par la hausse des revenus de négociation, des honoraires de gestion de patrimoine, des revenus tirés des commissions sur titres et des profits nets sur les placements par rapport au trimestre précédent. Le trimestre précédent a bénéficié du profit sur la vente d'un portefeuille non stratégique de contrats d'assurance. Les revenus autres que d'intérêts liés à la négociation ont augmenté de 151 millions par rapport au trimestre précédent.

Variation des revenus nets d'intérêts, de l'actif productif moyen et de la marge nette d'intérêts1

TABLEAU 7









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Revenus nets d'intérêts (bic)2

Actif productif moyen3

Marge nette d'intérêts

(en points de base) T4-2025 T3-2025 T4-2024

T4-2025 T3-2025 T4-2024

T4-2025 T3-2025 T4-2024 PE Canada 2 464 2 459 2 304

344 411 343 805 334 612

284 284 274 Services bancaires aux États-Unis 2 234 2 221 2 161

229 046 230 849 231 451

387 382 372 Toutes les autres unités d'exploitation et Services d'entreprise 798 816 973

730 821 713 161 706 876

s. o. s. o. s. o. Total comptable 5 496 5 496 5 438

1 304 278 1 287 815 1 272 939

167 169 170 Total ajusté 5 496 5 496 4 849

1 304 278 1 287 815 1 272 939

167 169 152 Revenus nets d'intérêts liés à la négociation et actifs de négociation et d'assurance 124 325 (55)

271 714 258 972 249 129

s. o. s. o. s. o. Total comptable compte non tenu des actifs de négociation et d'assurance 5 372 5 171 5 493

1 032 564 1 028 843 1 023 810

206 199 213 Total ajusté compte non tenu des actifs de négociation et d'assurance 5 372 5 171 4 904

1 032 564 1 028 843 1 023 810

206 199 191 Services bancaires aux États-Unis (en millions de dollars américains) 1 609 1 617 1 585

164 942 168 134 169 670

387 382 372 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Revenus nets d'intérêts (bic)2

Actif productif moyen3

Marge nette d'intérêts

(en points de base) Exercice 2025

Exercice 2024

Exercice 2025

Exercice 2024

Exercice 2025

Exercice 2024 PE Canada 9 667

8 852

342 361

319 518

282

277 Services bancaires aux États-Unis 9 017

8 602

235 855

230 500

382

373 Toutes les autres unités d'exploitation et Services d'entreprise 2 803

2 014

726 856

685 812

s. o.

s. o. Total comptable 21 487

19 468

1 305 072

1 235 830

165

158 Total ajusté 21 487

18 921

1 305 072

1 235 830

165

153 Revenus nets d'intérêts liés à la négociation et actifs de négociation et d'assurance 783

169

264 786

222 149

s. o.

s. o. Total comptable compte non tenu des actifs de négociation et d'assurance 20 704

19 299

1 040 286

1 013 681

199

190 Total ajusté compte non tenu des actifs de négociation et d'assurance 20 704

18 752

1 040 286

1 013 681

199

185 Services bancaires aux États-Unis (en millions de dollars américains) 6 427

6 330

168 096

169 596

382

373

1 Les résultats et les ratios ajustés que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Les revenus des unités d'exploitation sont présentés selon une base d'imposition comparable (bic) dans les revenus nets d'intérêts. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Méthode de présentation des résultats des unités d'exploitation de BMO du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025. 3 L'actif productif moyen représente le solde moyen quotidien des dépôts productifs d'intérêts auprès de banques centrales, des dépôts à d'autres banques, des titres pris en pension ou empruntés, des titres et des prêts, pour une période donnée. s. o. - sans objet Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Total des dotations à la provision pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 755 millions de dollars, comparativement à une dotation de 1 523 millions pour l'exercice précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 44 points de base, comparativement à 91 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 750 millions, en baisse de 357 millions, en raison surtout d'une diminution des dotations à la provision des Services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis et des Marchés des capitaux, contrebalancée en partie par une hausse des dotations à la provision liée au crédit à la consommation non garanti au Canada. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 44 points de base, comparativement à 66 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 5 millions, comparativement à une dotation à la provision de 416 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs pour le trimestre à l'étude reflète surtout une amélioration des perspectives macroéconomiques et des soldes moins élevés relativement à certains portefeuilles, facteurs largement contrebalancés par l'incertitude des conditions de crédit. La dotation à la provision de l'exercice précédent reflétait la migration du crédit du portefeuille et le niveau d'incertitude accru.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a diminué de 42 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, du fait de la baisse des dotations à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux et aux prêts productifs. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a diminué de 23 millions, essentiellement du fait de la baisse des dotations aux provisions des Services bancaires aux États-Unis. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 44 points de base, comparativement à 45 points de base pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 5 millions, comparativement à une dotation à la provision pour pertes sur créances de 24 millions pour le trimestre précédent.

Prêts douteux

Le total du solde brut des prêts et acceptations douteux (SBPD) s'est élevé à 7 091 millions de dollars, en hausse par rapport à 6 951 millions pour le trimestre précédent, sous l'effet de la hausse des prêts douteux dans les Services bancaires aux grandes entreprises au Canada. Exprimé en pourcentage du solde brut des prêts et acceptations, le SBPD a augmenté pour passer à 1,04 %, contre 1,02 % pour le trimestre précédent.

Les prêts qui ont été classés dans les prêts douteux au cours du trimestre ont atteint 1 835 millions de dollars, en hausse comparativement à 1 796 millions pour le trimestre précédent, ce qui a découlé d'une hausse du nombre de nouveaux prêts douteux dans le secteur des prêts aux particuliers.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts comptables se sont établies à 5 556 millions de dollars, en hausse de 1 129 millions, ou de 26 %, par rapport à l'exercice précédent, et les charges autres que d'intérêts ajustées se sont chiffrées à 5 294 millions, en hausse de 418 millions, ou de 9 %.

L'augmentation des résultats comptables tient compte du renversement d'une provision pour frais juridiques à l'exercice précédent, de l'incidence de la réduction de valeur de l'écart d'acquisition au cours de l'exercice à l'étude et d'une hausse de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, facteurs contrés en partie par les coûts moins élevés liés à l'acquisition et à l'intégration. Les charges autres que d'intérêts ajustées ont augmenté, en raison principalement des frais liés au personnel plus élevés, y compris la rémunération liée au rendement, de la hausse des coûts des ordinateurs et du matériel et de l'augmentation des frais de bureau.

Le ratio d'efficience comptable s'est établi à 59,5 %, comparativement à 49,4 % pour l'exercice précédent et le ratio d'efficience ajusté s'est chiffré à 56,7 %, comparativement à 58,3 %. Le levier d'exploitation comptable a été de -21,2 % et le levier d'exploitation ajusté s'est établi à 3,0 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts comptables ont augmenté de 451 millions de dollars, ou de 9 %, par rapport au trimestre précédent, et les charges autres que d'intérêts ajustées ont monté de 282 millions, ou de 6 %.

Les charges autres que d'intérêts comptables reflètent les éléments précités. La hausse des charges autres que d'intérêts ajustées s'explique principalement par l'accroissement des coûts des ordinateurs et du matériel, des honoraires et des frais de bureau.

Charge d'impôts sur le résultat

La charge d'impôts sur le résultat comptable s'est établie à 735 millions de dollars, en hausse de 32 millions par rapport à l'exercice précédent et en baisse de 21 millions par rapport au trimestre précédent. Le taux d'impôt effectif comptable a été de 24,2 %, comparativement à 23,4 % pour l'exercice précédent et à 24,5 % pour le trimestre précédent. La charge d'impôts sur le résultat ajustée s'est établie à 778 millions, en hausse de 351 millions par rapport à l'exercice précédent et en baisse de 2 millions par rapport au trimestre précédent. Le taux d'impôt effectif ajusté a été de 23,6 %, contre 21,7 % pour l'exercice précédent et 24,5 % pour le trimestre précédent.

La variation du taux d'impôt effectif comptable en regard de celui de l'exercice précédent est principalement attribuable à l'incidence de la Loi sur l'impôt minimum mondial au cours de l'exercice à l'étude. La variation du taux d'impôt effectif ajusté en regard de celui de l'exercice précédent est principalement attribuable à la composition des résultats, compte tenu de l'incidence du bénéfice moins élevé au cours de l'exercice précédent et de l'incidence de la Loi sur l'impôt minimum mondial au cours de l'exercice à l'étude. La variation du taux d'impôt effectif ajusté par rapport au trimestre précédent est principalement attribuable à la composition des résultats.

Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir des informations sur la composition des montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, y compris les éléments d'ajustement que renferme la présente section qui traite de la charge d'impôts sur le résultat.

Gestion du capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,3 % au 31 octobre 2025, en baisse par rapport à 13,5 % à la clôture du troisième trimestre de 2025, la génération interne de fonds propres ayant été plus que neutralisée par l'incidence du rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation et par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine.

Les fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires se situaient à 58,3 milliards de dollars au 31 octobre 2025, en hausse par rapport à 57,9 milliards au 31 juillet 2025, la génération interne de fonds propres et l'incidence positive nette d'autres éléments ayant été en grande partie contrebalancées par le rachat d'actions ordinaires à des fins d'annulation.

Les actifs pondérés en fonction des risques totalisaient 437,9 milliards de dollars au 31 octobre 2025, en hausse par rapport à 430,1 milliards au 31 juillet 2025. Les actifs pondérés en fonction des risques ont augmenté en raison d'un niveau de risque de crédit plus élevé et de l'incidence des fluctuations des cours de change. L'accroissement du risque de crédit reflète principalement la taille plus importante des actifs, les changements apportés à la qualité des actifs et les changements de méthode.

Dans le cadre du calcul des ratios pour les fonds propres réglementaires, il est nécessaire d'augmenter le total des actifs pondérés en fonction des risques lorsque le montant au titre du plancher de fonds propres calculé selon l'approche standard, multiplié par un facteur d'ajustement du plancher de fonds propres, est supérieur au résultat que l'on obtiendrait en effectuant le calcul selon une approche de mesure interne plus sensible aux risques, s'il y a lieu. Le plancher de fonds propres ne s'est pas appliqué au 31 octobre 2025, et il est demeuré inchangé par rapport au 31 juillet 2025.

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres se situaient respectivement à 15,0 % et à 17,3 % au 31 octobre 2025, comparativement à 15,5 % et à 17,8 % au 31 juillet 2025. Le ratio des fonds propres de catégorie 1 et le ratio du total des fonds propres ont diminué en raison des mêmes facteurs que ceux mentionnés ci-dessus pour le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires, ainsi que du rachat annoncé des billets avec remboursement de capital à recours limité de série 1 d'un montant de 1 250 millions de dollars (FPUNV).

Les investissements de BMO dans ses établissements à l'étranger sont essentiellement libellés en dollars américains et l'incidence de la conversion des actifs pondérés en fonction des risques et des déductions des fonds propres libellés en dollars américains peut faire varier les ratios des fonds propres de la Banque. Nous gérons l'incidence des fluctuations des cours de change sur les actifs pondérés en fonction des risques et les déductions au titre des fonds propres dans nos ratios des fonds propres, et pour le trimestre à l'étude, cette incidence a été essentiellement neutralisée.

Notre ratio de levier se situait à 4,3 % au 31 octobre 2025, en baisse par rapport à celui de 4,5 % à la clôture du troisième trimestre de l'exercice 2025, du fait de l'accroissement de l'exposition aux fins du ratio de levier et d'une diminution des fonds propres de catégorie 1.

Le ratio de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) fondé sur les risques et le ratio de levier TLAC de la Banque s'établissaient respectivement à 29,7 % et à 8,5 % au 31 octobre 2025, contre respectivement 29,5 % et 8,5 % au 31 juillet 2025.

Analyse des résultats des unités d'exploitation

BMO présente les résultats financiers de ses quatre unités d'exploitation, soit Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, Services bancaires aux États-Unis, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux, et ils sont tous soutenus par les unités fonctionnelles et l'unité Technologie et opérations (T&O) des Services d'entreprise. De plus amples renseignements sur la méthode de présentation des résultats des unités d'exploitation de BMO sont fournis à la section Analyse des résultats de 2025 des unités d'exploitation du Rapport de gestion annuel de BMO pour 2025.

Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada (PE Canada)1

TABLEAU 8









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Revenus nets d'intérêts 2 464 2 459 2 304 9 667 8 852 Revenus autres que d'intérêts 661 639 630 2 595 2 587 Total des revenus 3 125 3 098 2 934 12 262 11 439 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 496 489 440 1 952 1 326 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs 153 76 138 412 333 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances 649 565 578 2 364 1 659 Charges autres que d'intérêts 1 442 1 339 1 319 5 360 5 005 Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 034 1 194 1 037 4 538 4 775 Charge d'impôts sur le résultat 282 327 287 1 243 1 318 Bénéfice net comptable 752 867 750 3 295 3 457 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 11 12 11 46 42 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 741 855 739 3 249 3 415 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 - - 12 - 17 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3 48 3 3 58 13 Bénéfice net ajusté 800 870 765 3 353 3 487 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 789 858 754 3 307 3 445 Charges autres que d'intérêts ajustées 1 374 1 335 1 299 5 279 4 964 Principales mesures de la performance









Revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises 2 222 2 236 2 117 8 805 8 231 Revenus des Services bancaires aux grandes entreprises 903 862 817 3 457 3 208 Rendement des capitaux propres (%)4, 5 17,4 20,2 18,1 19,4 21,4 Rendement des capitaux propres ajustés (%)4, 5 18,5 20,3 18,5 19,8 21,5 Levier d'exploitation (%) (2,7) 0,2 0,1 0,1 2,3 Levier d'exploitation ajusté (%) 0,7 0,0 1,1 0,9 2,7 Ratio d'efficience (%) 46,1 43,2 45,0 43,7 43,8 Ratio d'efficience ajusté (%) 44,0 43,1 44,3 43,1 43,4 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux

au solde moyen net des prêts et acceptations (%)5 0,58 0,57 0,53 0,58 0,41 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) 2,84 2,84 2,74 2,82 2,77 Actif productif moyen 344 411 343 805 334 612 342 361 319 518 Solde moyen brut des prêts et acceptations 342 659 342 077 332 965 340 635 324 082 Solde moyen des dépôts 312 344 310 564 312 475 311 886 301 278

1 Les résultats et les ratios ajustés sont non conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration liés à AIR MILES, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 3 Montants liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et pertes de valeur, le cas échéant, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Le quatrième trimestre de 2025 tient compte d'une réduction de valeur de 64 millions de dollars au titre d'AIR MILES. 4 Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. À compter de l'exercice 2025, notre taux d'imputation des fonds propres a été porté à 12,0 % des actifs pondérés en fonction des risques, contre 11,5 % pour l'exercice 2024. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements. 5 Le rendement des capitaux propres et les ratios de la dotation à la provision pour pertes sur créances sont présentés sur une base annualisée. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net comptable de PE Canada s'est élevé à 752 millions de dollars, soit un niveau relativement inchangé comparativement à il y a un an, la croissance des revenus ayant été contrebalancée par la hausse des charges et l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

Le total des revenus s'est établi à 3 125 millions de dollars, soit une hausse de 191 millions, ou de 7 % par rapport à l'an dernier. Les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 160 millions, ou de 7 %, en raison à la fois de l'élargissement de la marge nette d'intérêts et de la croissance des soldes. Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 31 millions, ou de 5 %, ce qui s'explique principalement par la hausse des revenus tirés des commissions de distribution de fonds d'investissement, de même que par l'augmentation des profits sur les investissements et des revenus tirés des dépôts dans nos Services bancaires aux grandes entreprises. La marge nette d'intérêts, qui s'est située à 2,84 %, a progressé de 10 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de l'accroissement des marges sur les dépôts et les prêts, contrebalancé en partie par un changement dans la composition des produits.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 105 millions de dollars, ou de 5 %, et les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises se sont renforcés de 86 millions, ou de 11 %, en raison dans les deux cas de la hausse des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 649 millions de dollars, en hausse de 71 millions par rapport à l'exercice précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 76 points de base, comparativement à 69 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 496 millions, en hausse de 56 millions, ce qui s'explique essentiellement par une hausse des dotations à la provision liée au crédit à la consommation non garanti au Canada, contrebalancée en partie par la diminution des dotations aux provisions liées aux Services bancaires aux grandes entreprises. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 58 points de base, comparativement à 53 points de base. Au cours du trimestre à l'étude, une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 153 millions a été enregistrée, comparativement à 138 millions à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 442 millions de dollars, soit une hausse de 123 millions, ou de 9 % par rapport à l'an dernier, en raison surtout de l'augmentation des coûts liés à la technologie et des frais liés au personnel ainsi que de la hausse de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions qui reflète une perte de valeur liée à AIR MILES.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a augmenté de 9,7 milliards de dollars, ou de 3 %, par rapport à il y a un an, pour s'établir à 342,7 milliards. Les soldes des prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 3 %, essentiellement du fait de la croissance des prêts hypothécaires. Les soldes des prêts des Services bancaires aux grandes entreprises ont crû de 4 %, alors que les soldes de cartes de crédit ont reculé de 4 %. Les dépôts moyens se sont établis à 312,3 milliards, ce qui est relativement inchangé par rapport à l'exercice précédent, la forte croissance des dépôts d'exploitation ayant été contrebalancée par la baisse des dépôts à terme. Les soldes des dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont diminué de 2 %, alors que les soldes des dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont augmenté de 3 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net comptable a diminué de 115 millions de dollars, ou de 13 %, comparativement au trimestre précédent.

Le total des revenus a augmenté de 27 millions de dollars, ou de 1 %, par rapport au trimestre précédent. Les revenus nets d'intérêts ont crû de 5 millions, en raison de l'accroissement des soldes des dépôts. Les revenus autres que d'intérêts ont monté de 22 millions par rapport au trimestre précédent, du fait surtout de la hausse des profits sur les investissements et des revenus tirés des commissions de distribution de fonds d'investissement, contrebalancée en partie par la diminution des revenus générés par les cartes de crédit. La marge nette d'intérêts, qui s'est située à 2,84 %, est demeurée relativement inchangée par rapport au trimestre précédent, l'élargissement des marges sur les dépôts ayant été contré par un changement dans la composition des produits.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont diminué de 14 millions de dollars, ou de 1 %, en raison essentiellement de la baisse des revenus nets d'intérêts. Les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises ont augmenté de 41 millions, ou de 5 %, en raison d'une hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus nets d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 84 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 76 points de base, comparativement à 66 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a augmenté de 7 millions, du fait essentiellement de l'augmentation des dotations aux provisions liées aux Services bancaires Particuliers et entreprises. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 58 points de base, comparativement à 57 points de base. Au cours du trimestre à l'étude, une dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs de 153 millions a été enregistrée, en raison surtout de l'incertitude dans les conditions de crédit, comparativement à une dotation de 76 millions pour le trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 103 millions de dollars, ou de 8 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de la hausse de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions susmentionnée et des frais liés au personnel plus élevés.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a progressé de 0,6 milliard de dollars par rapport au trimestre précédent. Les soldes de prêts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 1 %, alors que les soldes de cartes de crédit ont reculé de 3 %, les soldes des prêts des Services bancaires aux grandes entreprises étant demeurés relativement inchangés par rapport au trimestre précédent. Le solde moyen des dépôts a progressé de 1,8 milliard par rapport au trimestre précédent. Les dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont reculé de 1 %, alors que ceux des Services bancaires aux grandes entreprises ont augmenté de 5 %.

Services bancaires aux États-Unis1

TABLEAU 9









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Revenus nets d'intérêts (bic)2 2 234 2 221 2 161 9 017 8 602 Revenus autres que d'intérêts 641 609 574 2 466 2 209 Total des revenus (bic)2 2 875 2 830 2 735 11 483 10 811 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 209 241 446 1 010 1 285 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (90) (70) 276 33 392 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances 119 171 722 1 043 1 677 Charges autres que d'intérêts 1 719 1 670 1 709 6 855 6 690 Bénéfice avant impôts sur le résultat 1 037 989 304 3 585 2 444 Charge d'impôts sur le résultat (bic)2 230 222 23 775 434 Bénéfice net comptable 807 767 281 2 810 2 010 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 15 15 14 61 57 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7 2 1 14 2 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 785 750 266 2 735 1 951 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3 64 62 72 272 290 Bénéfice net ajusté 871 829 353 3 082 2 300 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 849 812 338 3 007 2 241 Charges autres que d'intérêts ajustées 1 634 1 586 1 613 6 490 6 300 Actif productif moyen 229 046 230 849 231 451 235 855 230 500 Solde moyen brut des prêts et acceptations 218 999 220 558 219 874 225 104 219 167 Solde moyen des dépôts 236 483 237 189 243 917 244 795 237 855











(équivalents en millions de dollars américains)









Revenus nets d'intérêts (bic)2 1 609 1 617 1 585 6 427 6 330 Revenus autres que d'intérêts 463 442 421 1 759 1 626 Total des revenus (bic)2 2 072 2 059 2 006 8 186 7 956 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 151 175 328 719 943 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (65) (50) 198 21 285 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances 86 125 526 740 1 228 Charges autres que d'intérêts 1 238 1 217 1 252 4 886 4 922 Bénéfice avant impôts sur le résultat 748 717 228 2 560 1 806 Charge d'impôts sur le résultat (bic)2 166 159 18 553 321 Bénéfice net comptable 582 558 210 2 007 1 485 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 11 11 11 44 42 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 5 2 1 10 2 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 566 545 198 1 953 1 441 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions3 45 45 52 192 214 Bénéfice net ajusté 627 603 262 2 199 1 699 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 611 590 250 2 145 1 655 Charges autres que d'intérêts ajustées 1 178 1 156 1 182 4 627 4 635 Principales mesures de la performance (en dollars américains)









Revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises 753 743 696 2 897 2 801 Revenus des Services bancaires aux grandes entreprises 1 100 1 107 1 114 4 458 4 384 Revenus de Gestion privée 219 209 196 831 771 Rendement des capitaux propres (%)4, 5 8,5 8,2 3,1 7,4 5,6 Rendement des capitaux propres ajustés (%)4, 5 9,2 8,9 3,9 8,1 6,4 Levier d'exploitation (%) 4,4 4,6 2,5 3,6 (1,0) Levier d'exploitation ajusté (%) 3,6 3,8 2,1 3,1 (0,3) Ratio d'efficience (%) 59,8 59,0 62,4 59,7 61,9 Ratio d'efficience ajusté (%) 56,9 56,1 58,9 56,5 58,3 Marge nette d'intérêts sur l'actif productif moyen (%) 3,87 3,82 3,72 3,82 3,73 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux

au solde moyen net des prêts et acceptations (%)5 0,38 0,44 0,82 0,45 0,59 Actif productif moyen 164 942 168 134 169 670 168 096 169 596 Solde moyen brut des prêts et acceptations 157 706 160 639 161 182 160 437 161 261 Solde moyen des dépôts 170 295 172 753 178 811 174 440 175 004 Actifs sous administration6 104 368 103 846 83 450 104 368 83 450 Actifs sous gestion6 83 036 75 884 69 504 83 036 69 504

1 Les résultats et les ratios ajustés que renferme le présent tableau ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Les revenus nets d'intérêts, le total des revenus et la charge d'impôts sur le résultat sont présentés sur une base d'imposition comparable (bic), et ils sont pris en compte dans les ratios. Montants sur une bic de 8 millions de dollars pour à la fois le quatrième trimestre de 2025 et le troisième trimestre de 2025, de 9 millions pour le quatrième trimestre de 2024, de 33 millions pour le cumul 2025 et de 36 millions pour le cumul 2024, qui ont fait l'objet d'une écriture de compensation dans les comptes des Services d'entreprise. Sur la base de la monnaie d'origine : 6 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de 2025, le troisième trimestre de 2025 et le quatrième trimestre de 2024, 24 millions de dollars américains pour le cumul 2025 et 25 millions de dollars américains pour le cumul 2024. 3 Montants liés à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et pertes de valeur, le cas échéant, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Sur la base de la monnaie d'origine : 60 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de 2025, 61 millions de dollars américains pour le troisième trimestre de 2025, 70 millions de dollars américains pour le quatrième trimestre de 2024, 259 millions de dollars américains pour le cumul 2025 et 287 millions de dollars américains pour le cumul 2024. 4 Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. À compter de l'exercice 2025, notre taux d'imputation des fonds propres a été porté à 12,0 % des actifs pondérés en fonction des risques, contre 11,5 % pour l'exercice 2024. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements. 5 Le rendement des capitaux propres et les ratios de la dotation à la provision pour pertes sur créances sont présentés sur une base annualisée. 6 Concerne Gestion privée. Les actifs sous administration ne tiennent pas compte des actifs sous conservation. Certains chiffres comparatifs ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période à l'étude.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net comptable des Services bancaires aux États-Unis1 s'est établi à 807 millions de dollars, en hausse de 526 millions, par rapport à 281 millions il y a un an. Le raffermissement du dollar américain a contribué à hauteur de 5 % à la croissance du bénéfice net et à hauteur de 2 % à celle des revenus et des charges, respectivement. Tous les montants dans le reste de la présente section sont exprimés en dollars américains.

Le bénéfice net comptable s'est établi à 582 millions de dollars, en hausse de 372 millions, par rapport à 210 millions il y a un an.

Le total des revenus s'est établi à 2 072 millions de dollars, en hausse de 66 millions, ou de 3 %, par rapport à l'exercice précédent. Les revenus nets d'intérêts ont progressé de 24 millions, ou de 2 %, en raison de la croissance de la marge nette d'intérêt, compensée en partie par la baisse des soldes. Les revenus nets autres que d'intérêts ont augmenté de 42 millions, ou de 10 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de la hausse des revenus tirés des dépôts et des honoraires de gestion de patrimoine. La marge nette d'intérêts a atteint 3,87 %, en hausse de 15 points de base, en raison surtout de l'accroissement des marges sur les dépôts sous l'effet de l'optimisation des dépôts, ce qui a été contrebalancé en partie par la baisse des soldes sur les dépôts.

Les revenus des Services bancaires aux particuliers et entreprises ont augmenté de 57 millions de dollars, ou de 9 %, en raison surtout des revenus nets d'intérêts plus élevés. Les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises ont diminué de 14 millions, ou de 1 %, en raison de la baisse des revenus nets d'intérêts, contrebalancée partiellement par la hausse des revenus autres que d'intérêts. Les revenus de Gestion privée ont augmenté de 23 millions, ou de 12 %.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est établi à 86 millions de dollars, en baisse de 440 millions par rapport à l'exercice précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 22 points de base, comparativement à 131 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 151 millions, en baisse de 177 millions, ce qui s'explique essentiellement par la diminution des dotations aux provisions liées aux Services bancaires aux grandes entreprises. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 38 points de base, comparativement à 82 points de base. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 65 millions a été enregistré au trimestre à l'étude, comparativement à une provision de 198 millions à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 238 millions de dollars, en baisse de 14 millions, ou de 1 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète la baisse des coûts liés à la technologie et des autres coûts d'exploitation, contrebalancée en partie par la hausse des frais liés au personnel.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a diminué de 3,5 milliards de dollars, ou de 2 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 157,7 milliards. Les soldes des Services bancaires aux grandes entreprises ont diminué de 5 %, ce qui reflète les initiatives d'optimisation du bilan. Les soldes des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 3 % et les soldes de Gestion privée se sont accrus de 14 %. Le solde total moyen des dépôts a diminué de 8,5 milliards, ou de 5 %, par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 170,3 milliards, sous l'effet de la baisse des dépôts à terme. Les dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont reculé de 4 %, les dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises, de 6 %, et les dépôts de Gestion privée, de 2 %.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 13,5 milliards de dollars, ou de 19 %, par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 83,0 milliards, sous l'effet du raffermissement des marchés mondiaux et de l'accroissement des actifs des clients. Les actifs sous administration ont monté de 20,9 milliards, ou de 25 %, pour s'établir à 104,4 milliards, en raison essentiellement du raffermissement des marchés mondiaux.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net comptable a augmenté de 40 millions de dollars, ou de 5 % comparativement au trimestre précédent. L'incidence du raffermissement du dollar américain a eu pour effet d'accroître les revenus, les charges et le bénéfice net de 1 %, respectivement. Tous les montants dans le reste de la présente section sont exprimés en dollars américains.

Le bénéfice net comptable a augmenté de 24 millions de dollars, ou de 4 % comparativement au trimestre précédent.

Le total des revenus est demeuré relativement inchangé comparativement au trimestre précédent. Les revenus nets d'intérêts ont reculé de 8 millions de dollars, ou de 1 %, en raison de la baisse des soldes, compensée en partie par la croissance de la marge nette d'intérêt. Les revenus nets autres que d'intérêts ont augmenté de 21 millions, ou de 4 %, du fait surtout de la hausse des honoraires de gestion de patrimoine et des revenus générés par les cartes de crédit. La marge nette d'intérêts a augmenté de 5 points de base, ce qui s'explique surtout par l'élargissement des marges sur les dépôts, contrebalancé en partie par la baisse des soldes de dépôts.

Les revenus des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 10 millions de dollars, ou de 1 % par rapport au trimestre précédent, en raison de la hausse des revenus nets d'intérêts, contrebalancée en partie par la baisse des revenus autres que d'intérêts. Les revenus des Services bancaires aux grandes entreprises ont diminué de 7 millions, ou de 1 %, en raison de la baisse des revenus nets d'intérêts, contrebalancée partiellement par la hausse des revenus autres que d'intérêts. Les revenus de Gestion privée ont augmenté de 10 millions, ou de 4 %, en raison de la hausse des revenus autres que d'intérêts.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a diminué de 39 millions de dollars, comparativement au trimestre précédent. Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances exprimé en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établi à 22 points de base, comparativement à 31 points de base pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux a diminué de 24 millions, ce qui s'explique par la diminution des dotations aux provisions liées aux Services bancaires Particuliers et entreprises et aux Services bancaires aux grandes entreprises. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux exprimée en pourcentage du solde net moyen des prêts et acceptations s'est établie à 38 points de base, comparativement à 44 points de base. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 65 millions a été enregistré au cours du trimestre à l'étude en regard d'un recouvrement de 50 millions enregistré pour le trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 21 millions de dollars, ou de 2 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de l'augmentation des charges d'exploitation et des coûts liés à la technologie.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a diminué de 2,9 milliards de dollars, ou de 2 %, par rapport au trimestre précédent. Les soldes des Services bancaires aux grandes entreprises ont diminué de 3 %, les soldes des Services bancaires Particuliers et entreprises ont augmenté de 1 %, et les soldes de Gestion privée, de 2 %. Le total des dépôts moyens a diminué de 2,5 milliards, ou de 1 %, par rapport au trimestre précédent. Les dépôts des Services bancaires aux grandes entreprises ont reculé de 1 % et les dépôts des Services bancaires Particuliers et entreprises ont diminué de 2 %, alors que les soldes des dépôts de Gestion privée sont demeurés relativement inchangés.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 7,2 milliards de dollars, ou de 9 %, par rapport au trimestre précédent, sous l'effet du raffermissement des marchés mondiaux et de l'accroissement des actifs des clients. Les actifs sous administration ont monté de 0,5 milliard, ou de 1 %, par rapport au trimestre précédent.

1 À compter du quatrième trimestre de 2025, BMO a regroupé ses activités américaines de gestion de patrimoine, qui étaient antérieurement présentées dans la Gestion de patrimoine, avec les Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis afin de former une unité d'exploitation unifiée, soit les Services bancaires aux États-Unis. Les résultats financiers des périodes antérieures ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Méthode de présentation des résultats des unités d'exploitation de BMO dans le Rapport de gestion annuel pour 2025.

Gestion de patrimoine1

TABLEAU 10









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Revenus nets d'intérêts 274 257 233 1 020 873 Revenus autres que d'intérêts 1 145 1 086 986 4 282 3 726 Total des revenus 1 419 1 343 1 219 5 302 4 599 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 5 1 5 8 15 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (1) 2 5 2 2 Total des dotations à la provision pour pertes sur créances 4 3 10 10 17 Charges autres que d'intérêts 907 839 814 3 460 3 176 Bénéfice avant impôts sur le résultat 508 501 395 1 832 1 406 Charge d'impôts sur le résultat 125 123 94 451 339 Bénéfice net comptable 383 378 301 1 381 1 067 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 2 1 2 6 6 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 381 377 299 1 375 1 061 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 1 3 - 4 - Bénéfice net ajusté 384 381 301 1 385 1 067 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 382 380 299 1 379 1 061 Charges autres que d'intérêts ajustées 905 835 814 3 454 3 176 Principales mesures de la performance









Bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine 304 283 248 1 065 831 Bénéfice net ajusté de Gestion d'actifs et de patrimoine 305 286 248 1 069 831 Bénéfice net (perte nette) comptable des activités d'assurance 79 95 53 316 236 Rendement des capitaux propres (%)3, 4 49,7 49,9 40,3 45,4 36,5 Rendement des capitaux propres ajusté (%)3, 4 49,9 50,3 40,3 45,6 36,5 Ratio d'efficience (%) 63,9 62,5 66,8 65,3 69,1 Ratio d'efficience ajusté (%) 63,8 62,2 66,8 65,1 69,1 Levier d'exploitation (%) 5,0 7,2 (2,8) 6,3 1,6 Levier d'exploitation ajusté (%) 5,3 7,7 (2,8) 6,5 1,6 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux au solde moyen

net des prêts et acceptations (%)4 0,06 0,02 0,07 0,03 0,05 Actif moyen 53 776 53 484 51 080 53 224 49 134 Solde moyen brut des prêts et acceptations 30 400 30 079 29 261 30 003 28 532 Solde moyen des dépôts 54 324 52 908 46 951 52 359 45 874 Actifs sous administration5 282 258 262 354 245 183 282 258 245 183 Actifs sous gestion 390 282 359 109 326 032 390 282 326 032

1 Les résultats et les ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration avant impôts de Burgundy, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 3 Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Avec prise d'effet pour le premier trimestre de l'exercice 2025, le taux d'imputation des fonds propres a augmenté pour passer à 12,0 % des actifs pondérés en fonction des risques, comparativement à 11,5 % à l'exercice 2024. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements. 4 Le rendement des capitaux propres et les ratios de la dotation à la provision pour pertes sur créances sont présentés sur une base annualisée. 5 Certains actifs sous gestion qui sont aussi administrés par la Banque sont inclus dans les actifs sous administration.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net comptable de la Gestion de patrimoine1 s'est chiffré à 383 millions de dollars, en hausse de 82 millions, ou de 27 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine s'est élevé à 304 millions, en hausse de 56 millions, ou de 23 %. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est quant à lui élevé à 79 millions, en hausse de 26 millions, ou de 48 %.

Le total des revenus s'est établi à 1 419 millions de dollars, en hausse de 200 millions, ou de 16 % par rapport à l'exercice précédent. Les revenus de Gestion d'actifs et de patrimoine se sont chiffrés à 1 290 millions, ce qui représente une augmentation de 158 millions, ou de 14 %, en raison surtout de l'incidence du raffermissement des marchés mondiaux et des ventes nettes, de la forte croissance des soldes des prêts et des dépôts et de l'accroissement des volumes de transactions de courtage. Les revenus d'assurance se sont chiffrés à 129 millions, ce qui représente une hausse de 42 millions, ou de 48 %, en raison surtout des variations favorables des marchés au cours du trimestre à l'étude et de la croissance des activités.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 4 millions de dollars, en baisse de 6 millions comparativement à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 907 millions de dollars, en hausse de 93 millions, ou de 11 %, du fait surtout de l'augmentation des frais liés au personnel, y compris les charges liées aux revenus plus élevées.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 64,3 milliards de dollars, ou de 20 % par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 390,3 milliards, et les actifs sous administration ont augmenté de 37,1 milliards, ou de 15 %, pour s'établir à 282,3 milliards, dans les deux cas sous l'effet du raffermissement des marchés mondiaux et de la croissance des actifs des clients. Le solde moyen brut des prêts a augmenté de 4 % et le solde moyen des dépôts a progressé de 16 %.

1 À compter du quatrième trimestre de 2025, BMO a regroupé ses activités américaines de gestion de patrimoine, qui étaient antérieurement présentées dans la Gestion de patrimoine, avec les Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis afin de former une unité d'exploitation unifiée, soit les Services bancaires aux États-Unis. Les résultats financiers des périodes antérieures ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Méthode de présentation des résultats des unités d'exploitation de BMO dans le Rapport de gestion annuel pour 2025.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net comptable a augmenté de 5 millions de dollars, ou de 2 % par rapport au trimestre précédent. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine a augmenté de 21 millions, ou de 8 %, par rapport au trimestre précédent, alors que le bénéfice net des activités d'assurance a diminué de 16 millions, ou de 17 %.

Le total des revenus s'est accru de 76 millions de dollars, ou de 6 % par rapport au trimestre précédent. Les revenus de Gestion d'actifs et de patrimoine ont augmenté de 92 millions, ou 8 %, en raison surtout de l'incidence du raffermissement des marchés mondiaux et des ventes nettes, de l'augmentation des volumes de transactions de courtage et de la bonne croissance des soldes des prêts et des dépôts. Les revenus d'assurance ont reculé de 16 millions, ou de 11 %, en raison surtout d'un profit sur la vente d'un portefeuille de contrats d'assurance au trimestre précédent, compensé en partie par les variations plus favorables des marchés au cours du trimestre.

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances a augmenté de 1 million de dollars par rapport au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 68 millions de dollars, ou de 8 %, du fait surtout de l'augmentation des frais liés au personnel, y compris les charges liées aux revenus plus élevées.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 31,2 milliards de dollars, ou de 9 %, et les actifs sous administration se sont accrus de 19,9 milliards, ou de 8 %, ce qui s'explique dans les deux cas par le raffermissement des marchés mondiaux et la croissance des actifs des clients. Le solde moyen brut des prêts a augmenté de 1 % et le solde moyen des dépôts a progressé de 3 %.

Marchés des capitaux1

TABLEAU 11









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Revenus nets d'intérêts (bic)2 580 729 389 2 482 1 731 Revenus autres que d'intérêts 1 239 1 047 1 211 4 965 4 785 Total des revenus (bic)2 1 819 1 776 1 600 7 447 6 516 Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 37 33 203 133 367 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (39) 23 8 68 2 Total des dotations à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances (2) 56 211 201 369 Charges autres que d'intérêts 1 122 1 139 1 087 4 616 4 278 Bénéfice avant impôts sur le résultat 699 581 302 2 630 1 869 Charge d'impôts sur le résultat (bic)2 178 143 51 653 377 Bénéfice net comptable 521 438 251 1 977 1 492 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 10 11 10 41 37 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 511 427 241 1 936 1 455 Coûts d'intégration des acquisitions3 - - 2 - 15 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions4 11 4 17 22 31 Bénéfice net ajusté 532 442 270 1 999 1 538 Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 522 431 260 1 958 1 501 Charges autres que d'intérêts ajustées 1 107 1 134 1 061 4 586 4 216 Principales mesures de la performance









Revenus des Marchés mondiaux 1 035 1 053 938 4 599 3 898 Revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés 784 723 662 2 848 2 618 Rendement des capitaux propres (%)5, 6 14,4 12,5 7,3 14,0 11,0 Rendement des capitaux propres ajusté (%)5, 6 14,7 12,6 7,8 14,2 11,4 Levier d'exploitation (bic) (%) 10,5 (2,1) (6,4) 6,4 1,9 Levier d'exploitation ajusté (bic) (%) 9,4 (2,2) (4,3) 5,5 2,6 Ratio d'efficience (bic) (%) 61,7 64,1 67,9 62,0 65,7 Ratio d'efficience ajusté (bic) (%) 60,9 63,8 66,3 61,6 64,7 Ratio de la dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux

au solde moyen net des prêts et acceptations (%)6 0,18 0,16 0,99 0,16 0,44 Actif moyen 548 583 514 826 505 558 551 491 468 963 Solde moyen brut des prêts et acceptations 85 586 82 668 82 397 84 273 83 024 Activités aux États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus (bic) 635 641 567 2 654 2 286 Charges autres que d'intérêts 417 422 394 1 662 1 599 Bénéfice net comptable 168 151 43 678 350 Charges autres que d'intérêts ajustées 414 419 391 1 651 1 580 Bénéfice net ajusté 170 153 45 686 364 Actif moyen 187 111 181 423 179 813 192 595 157 876 Solde moyen brut des prêts et acceptations 33 067 32 582 31 713 32 088 31 795

1 Les résultats et les ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Les revenus nets d'intérêts, le total des revenus et la charge d'impôts sur le résultat sont présentés sur une base d'imposition comparable (bic), et ils sont pris en compte dans les ratios. Montants sur une bic de 2 millions de dollars pour à la fois le quatrième trimestre de 2025, le troisième trimestre de 2025 et le quatrième trimestre de 2024, de 6 millions pour le cumul 2025 et de 22 millions pour le cumul 2024, qui ont fait l'objet d'une écriture de compensation dans les comptes des Services d'entreprise. Depuis le 1er janvier 2024, nous traitons certains dividendes au Canada comme non déductibles aux fins de l'impôt en raison de la législation adoptée au troisième trimestre de l'exercice 2024. Par conséquent, nous ne présentons plus ces revenus sur une base d'imposition comparable (bic). 3 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration avant impôts de Clearpool et de Radicle, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. 4 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, et pertes de valeur, comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts. Le quatrième trimestre de 2025 et le quatrième trimestre de 2024 tiennent compte d'une perte de valeur liée à Radicle de 10 millions de dollars et de 18 millions de dollars, respectivement. 5 Le rendement des capitaux propres est fondé sur les fonds propres imputés. Avec prise d'effet pour l'exercice 2025, le taux d'imputation des fonds propres a augmenté pour passer à 12,0 % des actifs pondérés en fonction des risques, comparativement à 11,5 % à l'exercice 2024. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements. 6 Le rendement des capitaux propres et les ratios de la dotation à la provision pour pertes sur créances sont présentés sur une base annualisée.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net comptable de Marchés des capitaux s'est établi à 521 millions de dollars, en hausse de 270 millions, ou de 108 %, comparativement à l'an dernier.

Le total des revenus s'est établi à 1 819 millions de dollars, soit une augmentation de 219 millions, ou de 14 %, par rapport à l'exercice précédent. Les revenus des Marchés mondiaux ont quant à eux augmenté de 97 millions, ou de 10 %, en raison essentiellement de la hausse des revenus de négociation de contrats sur titres de participation et de l'accroissement des émissions de titres d'emprunt et de capitaux propres, contrebalancés en partie par la baisse des revenus de contrats de taux d'intérêt. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont augmenté de 122 millions, ou de 18 %, ce qui s'explique essentiellement par la hausse des revenus de commission de prise ferme au Canada et des revenus de commission de consultation et la baisse des réductions de valeur sur les prêts à la juste valeur.

Le total des recouvrements de pertes sur créances s'est établi à 2 millions de dollars, comparativement à une dotation à la provision de 211 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est établie à 37 millions, en baisse de 166 millions par rapport à l'exercice précédent. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 39 millions a été enregistré au trimestre à l'étude, comparativement à une dotation à la provision de 8 millions à l'exercice précédent.

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 122 millions de dollars, en hausse de 35 millions, ou de 3 %, par rapport à l'an dernier, du fait surtout de l'augmentation de la rémunération liée au rendement.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations s'est établi à 85,6 milliards de dollars, en hausse de 3,2 milliards, ou de 4 %, par rapport à l'exercice précédent.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net comptable a augmenté de 83 millions de dollars, ou de 19 % comparativement au trimestre précédent.

Le total des revenus a augmenté de 43 millions de dollars, ou de 2 % par rapport à l'exercice précédent. Les revenus des Marchés mondiaux ont reculé de 18 millions, ou de 2 %, du fait surtout de la baisse des revenus de négociation de contrats de taux d'intérêt et de contrats sur produits de base, en partie contrée par la hausse des revenus de négociation de contrats sur titres de participation. Les revenus du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés ont progressé de 61 millions, ou de 8 %, ce qui s'explique principalement par la hausse des revenus de commissions de prise ferme et la progression des profits sur les placements.

Le total des recouvrements de pertes sur créances s'est établi à 2 millions de dollars, comparativement à une dotation à la provision de 56 millions pour le trimestre précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux s'est élevée à 37 millions, en hausse de 4 millions par rapport au trimestre précédent. Un recouvrement de pertes sur créances lié aux prêts productifs de 39 millions a été enregistré au trimestre à l'étude, comparativement à une dotation à la provision de 23 millions au trimestre précédent.

Les charges autres que d'intérêts ont diminué de 17 millions de dollars, ou de 1 % par rapport au trimestre précédent, ce qui s'explique par la diminution des frais liés au personnel, y compris l'incidence du calendrier de la rémunération liée au rendement, compensée en partie par la hausse des coûts d'exploitation.

Le solde moyen brut des prêts et acceptations a progressé de 2,9 milliards de dollars, ou de 4 %, par rapport au trimestre précédent.

Services d'entreprise1

TABLEAU 12









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T4-2025 T3-2025 T4-2024 Exercice 2025 Exercice 2024 Revenus nets d'intérêts avant compensation sur une bic des unités (46) (160) 362 (660) (532) Compensation sur une bic des unités (10) (10) (11) (39) (58) Revenus nets d'intérêts (bic) (56) (170) 351 (699) (590) Revenus autres que d'intérêts 159 111 118 479 20 Total des revenus (bic) 103 (59) 469 (220) (570) Dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux 3 9 13 44 73 Dotation à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances liée aux prêts productifs (18) (7) (11) (45) (34) Total des dotations à la provision pour (recouvrement de) pertes sur créances (15) 2 2 (1) 39 Charges autres que d'intérêts 366 118 (502) 816 350 Bénéfice (perte) avant impôts sur le résultat (248) (179) 969 (1 035) (959) Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (bic) (80) (59) 248 (297) (260) Bénéfice net (perte nette) comptable (168) (120) 721 (738) (699) Dividendes sur les actions privilégiées et distributions sur les autres instruments de capitaux propres 125 27 115 282 244 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales - 1 2 2 7 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires (293) (148) 604 (1 022) (950) Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 2 1 13 9 97 Incidence des dessaisissements 102 - - 102 - Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges d'intérêts et les honoraires juridiques connexes) - - (870) - (834) Incidence liée à la vente d'un portefeuille de prêts - - - - 136 Cotisation spéciale relative à la FDIC (9) (4) (11) (14) 357 Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - 70 - Perte nette ajustée (73) (123) (147) (571) (943) Perte nette ajustée attribuable aux actionnaires ordinaires (198) (151) (264) (855) (1 194) Total des revenus ajustés (bic)3 103 (59) (120) (220) (953) Charges autres que d'intérêts ajustées 274 122 89 626 333 Activités aux États-Unis - Principales données financières (en millions de dollars américains)









Total des revenus - (12) 460 (15) 401 Total des dotations à la provision pour (recouvrements de) pertes sur créances (3) (1) (2) (2) 3 Charges autres que d'intérêts 174 60 (436) 348 47 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat (bic) (37) (23) 221 (107) 74 Bénéfice net (perte nette) comptable (134) (48) 677 (254) 277 Total des revenus ajustés - (12) 24 (15) 118 Charges autres que d'intérêts ajustées 108 62 - 246 36 Bénéfice net (perte nette) ajusté (66) (50) 35 (160) 96

1 Les résultats ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont analysés à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. 2 Coûts d'acquisition et d'intégration /renversement liés à l'acquisition de Bank of the West imputés aux charges autres que d'intérêts. 3 Montants liés à la compensation sur une base d'imposition comparable (bic) des unités, comptabilisés dans les revenus nets d'intérêts, le total des revenus et la charge (le recouvrement) d'impôts sur le résultat : 10 millions de dollars pour à la fois le quatrième trimestre de 2025 et le troisième trimestre de 2025, 11 millions pour le quatrième trimestre de 2024, 39 millions pour le cumul 2025 et 58 millions pour le cumul 2024.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La perte nette comptable des Services d'entreprise s'est établie à 168 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net comptable de 721 millions à l'exercice précédent, cette variation étant attribuable à un renversement d'une provision pour frais juridiques au cours de l'exercice précédent et à une réduction de valeur de l'écart d'acquisition liée à la vente annoncée de succursales sur certains marchés américains.

La perte nette ajustée s'est établie à 73 millions de dollars, comparativement à une perte nette ajustée de 147 millions à l'exercice précédent, cette variation étant attribuable à la hausse des revenus liés à la trésorerie, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La perte nette comptable s'est établie à 168 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 120 millions pour le trimestre précédent, et la perte nette ajustée s'est chiffrée à 73 millions, comparativement à une perte nette ajustée de 123 millions au trimestre précédent.

L'augmentation de la perte nette comptable tenait compte de la réduction de valeur de l'écart d'acquisition susmentionnée. La diminution de la perte nette ajustée reflète la hausse des revenus liés à la trésorerie, contrée en partie par l'accroissement des charges.

État consolidé des résultats

(non audité) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Pour les périodes de trois mois

closes le Pour les périodes de douze mois

closes le

31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Revenus d'intérêts, de dividendes et de commissions



















Prêts 9 531 $ 9 594 $ 10 223 $ 38 747 $ 40 069 $ Valeurs mobilières 3 835

3 929

3 966

15 862

15 038

Titres pris en pension ou empruntés 1 519

1 540

1 775

6 072

6 843

Dépôts à d'autres banques 633

679

900

2 856

4 035



15 518

15 742

16 864

63 537

65 985

Charges d'intérêts



















Dépôts 6 855

7 008

8 768

29 255

34 580

Titres vendus à découvert et titres mis en pension ou prêtés 2 274

2 227

2 344

9 064

8 907

Dette subordonnée 112

118

118

456

456

Autres passifs 781

893

196

3 275

2 574



10 022

10 246

11 426

42 050

46 517

Revenus nets d'intérêts 5 496

5 496

5 438

21 487

19 468

Revenus autres que d'intérêts



















Commissions et droits sur titres 320

286

288

1 169

1 106

Frais de service - Dépôts et ordres de paiement 446

447

420

1 791

1 626

Revenus de négociation 557

406

696

2 584

2 377

Commissions sur prêts 329

327

338

1 342

1 464

Frais de services de cartes 204

207

201

831

847

Frais de gestion de placements et de garde de titres 620

589

544

2 339

2 056

Revenus tirés de fonds d'investissement 403

376

347

1 495

1 324

Commissions de prise ferme et de consultation 455

453

352

1 703

1 399

Profits sur titres, autres que de négociation 114

49

57

287

200

Profits de change, autres que de négociation 68

65

67

271

263

Résultats des activités d'assurance 118

89

42

421

340

Rendement des placements liés à l'assurance 39

29

72

124

105

Quote-part du bénéfice des entreprises associées et des coentreprises 83

45

50

175

207

Autres revenus 89

124

45

255

13



3 845

3 492

3 519

14 787

13 327

Total des revenus 9 341

8 988

8 957

36 274

32 795

Dotation à la provision pour pertes sur créances 755

797

1 523

3 617

3 761

Charges autres que d'intérêts



















Rémunération du personnel 2 978

2 955

2 694

12 018

10 872

Bureaux et matériel 1 215

1 081

1 062

4 468

4 117

Amortissement des immobilisations incorporelles 290

278

280

1 152

1 112

Publicité et expansion des affaires 224

198

227

806

837

Communications 79

82

89

342

388

Honoraires 219

172

177

678

583

Honoraires d'associations et de chambres de compensation et honoraires de réglementation annuels 70

71

103

302

321

Autres 481

268

(205)

1 341

1 269



5 556

5 105

4 427

21 107

19 499

Bénéfice avant charge d'impôts sur le résultat 3 030

3 086

3 007

11 550

9 535

Charge d'impôts sur le résultat 735

756

703

2 825

2 208

Bénéfice net 2 295 $ 2 330 $ 2 304 $ 8 725 $ 7 327 $ Attribuable à ce qui suit :



















Actionnaires de la Banque 2 288 $ 2 327 $ 2 301 $ 8 709 $ 7 318 $ Participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7

3

3

16

9

Bénéfice net 2 295 $ 2 330 $ 2 304 $ 8 725 $ 7 327 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars canadiens)



















De base 2,98 $ 3,14 $ 2,95 $ 11,46 $ 9,52 $ Dilué 2,97

3,14

2,94

11,44

9,51

Dividendes par action ordinaire 1,63

1,63

1,55

6,44

6,12



État consolidé du résultat global

(non audité) (en millions de dollars canadiens) Pour les périodes de trois mois

closes le Pour les périodes de douze mois

closes le

31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Bénéfice net 2 295 $ 2 330 $ 2 304 $ 8 725 $ 7 327 $ Autres éléments du résultat global (de la perte globale), après impôts



















Éléments qui seront ultérieurement reclassés en résultat net



















Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres de créance à la juste valeur par le biais

des autres éléments du résultat global



















Profits (pertes) latents sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres

éléments du résultat global survenus au cours de la période1 147

178

(150)

308

217

Reclassement, dans le résultat, de (profits) au cours de la période2 (33)

(11)

(19)

(65)

(83)



114

167

(169)

243

134

Variation nette des profits (pertes) latents sur les instruments dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de

trésorerie survenus au cours de la période3 853

(1 051)

212

995

2 512

Reclassement, dans le résultat, de pertes sur les instruments dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie au cours de la période4 254

272

314

1 051

1 417



1 107

(779)

526

2 046

3 929

Profits nets à la conversion d'investissements nets dans des établissements à l'étranger



















Profits latents à la conversion d'investissements nets dans des établissements à l'étranger 784

282

531

473

287

(Pertes) latentes sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger5 (208)

(74)

(120)

(76)

(100)



576

208

411

397

187

Éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés en résultat net



















Profits (pertes) latents nets sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais

des autres éléments du résultat global survenus au cours de la période6 -

-

-

(11)

9

Profits (pertes) nets sur la réévaluation des régimes de retraite et d'autres avantages futurs

du personnel7 88

55

(123)

137

(69)

Profits (pertes) nets sur la réévaluation du risque de crédit propre sur les passifs financiers

désignés à la juste valeur8 10

(313)

43

(245)

(633)



98

(258)

(80)

(119)

(693)

Total des autres éléments du résultat global (de la perte globale), après impôts 1 895

(662)

688

2 567

3 557

Total du résultat global 4 190 $ 1 668 $ 2 992 $ 11 292 $ 10 884 $ Attribuable à ce qui suit :



















Actionnaires de la Banque 4 183 $ 1 665 $ 2 989 $ 11 276 $ 10 875 $ Participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7

3

3

16

9

Total du résultat global 4 190 $ 1 668 $ 2 992 $ 11 292 $ 10 884 $

1 Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (52) millions de dollars, de (66) millions et de 55 millions pour le trimestre et de (113) millions et de (79) millions pour la période de douze mois, respectivement. 2 Après la charge d'impôts sur le résultat de 12 millions de dollars, de 3 millions et de 7 millions pour le trimestre et de 23 millions et de 31 millions pour la période de douze mois, respectivement. 3 Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (324) millions de dollars, de 409 millions et de (82) millions pour le trimestre et de (365) millions et de (966) millions pour la période de douze mois, respectivement. 4 Après (le recouvrement) d'impôts sur le résultat de (96) millions de dollars, de (102) millions et de (118) millions pour le trimestre et de (397) millions et de (536) millions pour la période de douze mois, respectivement. 5 Après le recouvrement d'impôts sur le résultat de 80 millions de dollars, de 28 millions et de 47 millions pour le trimestre et de 29 millions et de 38 millions pour la période de douze mois, respectivement. 6 Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de néant, de néant et de 1 million de dollars pour le trimestre et de 4 millions et de (3) millions pour la période de douze mois, respectivement. 7 Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (34) millions de dollars, de (22) millions et de 21 millions pour le trimestre et de (53) millions et de (1) million pour la période de douze mois, respectivement. 8 Après (la charge) le recouvrement d'impôts sur le résultat de (4) millions de dollars, de 118 millions et de (16) millions pour le trimestre et de 92 millions et de 242 millions pour la période de douze mois, respectivement.

Bilan consolidé

(non audité) (en millions de dollars canadiens) Au





31 octobre

2025

31 octobre

2024

Actifs











Trésorerie et équivalents de trésorerie



67 484 $ 65 098 $ Dépôts productifs d'intérêts à d'autres banques



2 838

3 640

Valeurs mobilières











Titres de négociation



192 303

168 926

Titres à la juste valeur par le biais du résultat net



21 354

19 064

Titres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global



113 209

93 702

Titres de créance au coût amorti



96 610

115 188







423 476

396 880

Titres pris en pension ou empruntés



129 421

110 907

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation



196 033

191 080

Prêts à tempérament et autres prêts aux particuliers



92 741

92 687

Prêts sur cartes de crédit



12 649

13 612

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques



380 788

384 993







682 211

682 372

Provision pour pertes sur créances



(5 050)

(4 356)







677 161

678 016

Autres actifs











Instruments dérivés



57 151

47 253

Engagements de clients aux termes d'acceptations



711

359

Bureaux et matériel



6 252

6 249

Écart d'acquisition



16 797

16 774

Immobilisations incorporelles



4 758

4 925

Actifs d'impôt exigible



1 970

2 219

Actifs d'impôt différé



2 732

3 024

Montants à recevoir des courtiers, des contrepartistes et des clients



43 167

31 916

Actifs divers



42 884

42 387







176 422

155 106

Total des actifs



1 476 802 $ 1 409 647 $ Passifs et capitaux propres











Dépôts



976 202 $ 982 440 $ Autres passifs











Instruments dérivés



58 729

58 303

Acceptations



711

359

Titres vendus à découvert



54 876

35 030

Titres mis en pension ou prêtés



134 967

110 791

Passifs liés à la titrisation et aux entités structurées



51 562

40 164

Passifs liés à l'assurance



20 436

18 770

Montants à payer aux courtiers, aux contrepartistes et aux clients



45 170

34 407

Passifs divers



37 549

36 720







404 000

334 544

Dette subordonnée



8 500

8 377

Total des passifs



1 388 702

1 325 361

Capitaux propres











Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres



8 956

8 087

Actions ordinaires



23 359

23 921

Surplus d'apport



373

354

Résultats non distribués



47 377

46 469

Cumul des autres éléments du résultat global



7 986

5 419

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires



88 051

84 250

Participation de donnant pas le contôle dans des filiales



49

36

Total des capitaux propres



88 100

84 286

Total des passifs et des capitaux propres



1 476 802 $ 1 409 647 $

État consolidé des variations des capitaux propres

(non audité) (en millions de dollars canadiens) Pour les périodes de trois mois

closes le Pour les périodes de douze mois

closes le

31 octobre

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres















Solde à l'ouverture de la période 9 156 $ 8 487 $ 8 087 $ 6 958 $ Émises au cours de la période -

-

1 369

2 379

Rachetées au cours de la période (200)

(400)

(500)

(1 250)

Solde à la clôture de la période 8 956

8 087

8 956

8 087

Actions ordinaires















Solde à l'ouverture de la période 23 554

23 911

23 921

22 941

Émises en vertu du régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions destiné aux actionnaires -

-

-

905

Émises en vertu du régime d'options sur actions 60

17

161

74

Actions propres vendues (achetées) 8

(7)

7

1

Rachetées aux fins d'annulation (263)

-

(730)

-

Solde à la clôture de la période 23 359

23 921

23 359

23 921

Surplus d'apport















Solde à l'ouverture de la période 368

346

354

328

Charges liées aux options sur actions, déduction faite des options exercées 4

6

14

15

Prime nette à la vente d'actions propres 1

2

5

11

Solde à la clôture de la période 373

354

373

354

Résultats non distribués















Solde à l'ouverture de la période 47 554

45 451

46 469

44 006

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Banque 2 288

2 301

8 709

7 318

Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les autres instruments de capitaux propres (163)

(152)

(436)

(386)

Dividendes sur les actions ordinaires (1 155)

(1 131)

(4 630)

(4 458)

Frais d'émission de titres de capitaux propres -

-

(4)

(11)

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation (1 147)

-

(2 731)

-

Solde à la clôture de la période 47 377

46 469

47 377

46 469

Cumul des autres éléments du résultat global (de la perte globale) attribuable aux titres à la juste valeur par

le biais des autres éléments du résultat global, après impôts















Solde à l'ouverture de la période (203)

(152)

(321)

(464)

Profits (pertes) latents sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

survenus au cours de la période

147

(150)

308

217

Profits (perte) latents sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat

global survenus au cours de la période -

-

(11)

9

Reclassement, dans le résultat, de (profits) au cours de la période (33)

(19)

(65)

(83)

Solde à la clôture de la période (89)

(321)

(89)

(321)

Cumul des autres éléments du résultat global (de la perte globale) attribuable aux couvertures de flux

de trésorerie, après impôts















Solde à l'ouverture de la période (580)

(2 045)

(1 519)

(5 448)

Profits sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie survenus au cours

de la période 853

212

995

2 512

Reclassement, dans le résultat, de pertes sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux

de trésorerie au cours de la période 254

314

1 051

1 417

Solde à la clôture de la période 527

(1 519)

527

(1 519)

Cumul des autres éléments du résultat global attribuable à la conversion d'investissements nets dans

des établissements à l'étranger, après impôts















Solde à l'ouverture de la période 6 202

5 970

6 381

6 194

Profits latents à la conversion d'investissements nets dans des établissements à l'étranger 784

531

473

287

Pertes latentes sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger (208)

(120)

(76)

(100)

Solde à la clôture de la période 6 778

6 381

6 778

6 381

Cumul des autres éléments du résultat global attribuable aux régimes de retraite et à d'autres avantages

futurs du personnel, après impôts















Solde à l'ouverture de la période 923

997

874

943

Profits (pertes) sur la réévaluation des régimes de retraite et d'autres avantages futurs du personnel 88

(123)

137

(69)

Solde à la clôture de la période 1 011

874

1 011

874

Cumul des autres éléments du résultat global (de la perte globale) attribuable au risque de crédit propre sur

les passifs financiers désignés à la juste valeur, après impôts















Solde à l'ouverture de la période (251)

(39)

4

637

Profits (pertes) sur la réévaluation du risque de crédit propre sur les passifs financiers désignés à la juste valeur 10

43

(245)

(633)

Solde à la clôture de la période (241)

4

(241)

4

Total du cumul des autres éléments du résultat global 7 986

5 419

7 986

5 419

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires 88 051

84 250

88 051

84 250

Participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales















Solde à l'ouverture de la période 42

31

36

28

Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales 7

3

16

9

Dividendes à la participation ne donnant pas le contrôle dans des filiales -

-

(3)

(3)

Autres -

2

-

2

Solde à la clôture de la période 49

36

49

36

Total des capitaux propres 88 100 $ 84 286 $ 88 100 $ 84 286 $



















