BMO nommé partenaire nord-américain officiel de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023(MC)

BMO également nommé banque officielle des finales de la Ligue des nations et de la Gold Cup de la CONCACAF 2023

Ces partenariats renforcent la position de BMO en tant que banque du soccer et son engagement à développer le soccer en Amérique du Nord, dans la foulée de l'accord historique sur les droits de dénomination du BMO Stadium, domicile du Los Angeles FC et de l'Angel City FC

MONTRÉAL et CHICAGO, le 27 juin 2023 /CNW/ - BMO et la FIFA ont annoncé aujourd'hui que la Banque a été nommée partenaire officiel nord-américain de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023MC.

Ce partenariat incarne l'engagement de la Banque en faveur de l'équité dans le sport, en éliminant les obstacles à l'inclusion et en contribuant à la croissance du sport, renforçant ainsi BMO en tant que banque du soccer. Tout au long de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023MC, BMO se joindra aux amateurs de soccer de toute l'Amérique du Nord pour soutenir les plus grandes athlètes du monde entier lors de leur compétition en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août.

Commentant ce partenariat, Romy Gai, directeur général des affaires de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir BMO en tant que partenaire officiel nord-américain de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023. L'engagement de BMO dans le sport féminin s'aligne parfaitement avec la vision de la FIFA qui consiste à l'autonomisation des athlètes féminines et à faire de ce tournoi l'un des plus grands événements sportifs féminins de l'histoire ».

Catherine Roche, chef du marketing, BMO, a ajouté : « BMO est la banque du soccer, et ce partenariat historique reflète notre engagement à développer le sport en Amérique du Nord.

En tant que l'un des plus grands événements sportifs au monde, la Coupe du monde est la plateforme idéale pour aider à promouvoir l'égalité des chances dans le sport et inspirer une nouvelle génération de joueuses, de leaders et d'entraîneuses à atteindre leur plein potentiel, sur et en dehors du terrain. Grâce à ce partenariat, nous continuons à vivre notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

L'entente fait également de BMO la banque officielle des finales de la Ligue des nations et de la Gold Cup de la CONCACAF 2023, la compétition phare de l'équipe nationale masculine de la CONCACAF. La finale de la Ligue des Nations s'est terminée le 18 juin par un match passionnant entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis ayant été couronnés champions. Le partenariat passionnant entre la CONCACAF et BMO a été développé dans le cadre d'un partenariat stratégique innovant entre la FIFA et la CONCACAF, qui comprend la collaboration des deux organisations pour commercialiser les principales propriétés du soccer international dans la région jusqu'à la Coupe du monde de la FIFA 2026. La Gold Cup 2023 est en cours, jusqu'au 16 juillet cet été, et les matchs se dérouleront dans plusieurs marchés clés de BMO, notamment Toronto (BMO Field), Los Angeles, Chicago, San Francisco, Phoenix et Dallas. La finale, qui aura lieu le dimanche 16 juillet à Los Angeles, couronnera la meilleure équipe nationale masculine de la CONCACAF.

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir BMO en tant que partenaire officiel de la CONCACAF pour nos compétitions d'équipes nationales masculines, y compris les récentes finales de la Ligue des Nations de la CONCACAF et la Gold Cup de la CONCACAF 2023 qui est en cours. BMO a d'excellents antécédents en matière d'investissement dans notre sport, et nous pensons que l'importante plateforme régionale et internationale offerte par nos tournois fera de ce partenariat un véritable avantage mutuel, a indiqué Heidi Pellerano, chef des affaires commerciales de la CONCACAF. Je tiens également à remercier la FIFA d'avoir collaboré à notre approche de BMO, qui constitue un exemple très positif de la façon dont nous travaillons ensemble pour commercialiser le meilleur soccer de la CONCACAF dans la perspective de ce qui sera une formidable Coupe du monde de la FIFA en 2026. »

La Coupe du monde féminine de la FIFA 2023™, quant à elle, débutera une semaine plus tard, le 20 juillet, et présentera la fine fleur du soccer féminin sur la plus grande scène de tous les temps.

Le soutien de BMO envers le soccer

BMO s'engage à faire progresser une société inclusive en éliminant les obstacles à l'inclusion et en favorisant l'équité dans le sport. BMO s'est récemment associé à l'équipe Angel City Football Club (ACFC) de la National Women's Soccer League (NWSL). Dans le cadre du modèle de commandite de l'ACFC, les deux organisations ont réaffecté 10 pour cent du partenariat à la collectivité en commanditant Girls Play Los Angeles (GPLA), où BMO aide plus de 400 filles en âge de fréquenter l'école secondaire et des jeunes non binaires de Los Angeles en leur offrant un accès gratuit à des matchs de soccer.

Grâce à ses partenariats avec les équipes de la MLS, le CF Montréal et le Vancouver Whitecaps FC, BMO soutient la prochaine génération d'hommes et de femmes vedettes du soccer professionnel. En mai 2023, BMO et le CF Montréal ont annoncé que les deux organisations franchissaient une nouvelle étape dans l'avancement de l'équité entre les sexes dans le domaine du sport en lançant un programme destiné aux femmes à l'Académie du CF Montréal. La Banque s'est également associée au Toronto FC pour lancer la Bourse de soccer féminin, une initiative unique en son genre au Canada qui offre aux femmes une expérience unique en milieu de travail dans les domaines de l'entraînement, du dépistage, du développement des joueurs, des services d'équipe et de la médecine, créant ainsi une voie directe vers l'augmentation du nombre de femmes dans le sport.

Depuis 2005, BMO a également investi plus de 25 millions de dollars au Canada pour encourager, développer et cultiver le soccer chez les jeunes à tous les niveaux de compétition, soutenant ainsi 250 000 jeunes athlètes dans ce sport. En tant que partenaire principal d'Ontario Soccer, le soutien de BMO à plus de 100 000 filles contribue à améliorer l'équité entre les sexes dans le sport et à créer un changement systémique à tous les niveaux du soccer. Grâce à des partenariats comme ceux-ci, qui ont un impact sur la collectivité, BMO fait progresser le soccer en Amérique du Nord.

