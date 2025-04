MONTRÉAL, le 17 avril 2025 /CNW/ - BMO Nesbitt Burns Inc. (« Nesbitt ») a déposé un rapport d'alerte sur SEDAR+ (www.sedarplus.com) concernant les actions ordinaires (les « actions ordinaires ») de Nicola Mining Inc. (l'« émetteur ») détenues par des comptes gérés et d'autres comptes sur lesquels Nesbitt a le pouvoir d'exercer un contrôle ou une direction (collectivement, les « comptes »). Le rapport d'alerte a été déposé, et ce communiqué de presse est émis, dans le but de corriger les rapports mensuels précédemment déposés et datés du 10 février 2023 et du 2 octobre 2024 (ensemble, les « rapports antérieurs ») par Nesbitt et de rendre compte des acquisitions historiques d'actions ordinaires réalisées par Nesbitt au nom des comptes.

Nesbitt acquiert et détient les actions ordinaires uniquement à des fins d'investissement et non dans le but d'exercer un contrôle ou une direction sur l'émetteur. Les achats et les cessions d'actions ordinaires ont été effectués dans le cours normal des activités d'investissement de Nesbitt au nom des comptes. Nesbitt n'a pas de plan ou de proposition en cours concernant l'acquisition d'une propriété ou d'un contrôle supplémentaire sur les titres de l'émetteur, autrement que dans le cours normal des affaires de Nesbitt, ou qui aurait pour effet d'acquérir une telle propriété ou un tel contrôle. Nesbitt peut ou non acheter ou vendre des titres de l'émetteur à l'avenir sur le marché libre ou dans le cadre de transactions privées, en fonction des conditions du marché et d'autres facteurs importants pour les décisions d'investissement de Nesbitt au nom des comptes.

Nesbitt est un « investisseur institutionnel admissible » au sens du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés (le « Règlement 62-103 »). Nesbitt n'a pas, en sa propre capacité, la propriété véritable d'actions ordinaires de l'émetteur. En date du 16 avril 2025, Nesbitt, pour les comptes et en leur nom, exerçait un contrôle ou une direction sur 30 598 376 actions ordinaires représentant 17,75 % du total des actions ordinaires émises et en circulation.

Nesbitt avait précédemment déclaré qu'il exerçait, au nom des comptes, un contrôle ou une direction sur un total de 42 188 051 actions ordinaires au 31 janvier 2023, ce qui représentait alors environ 13,43 % des actions ordinaires émises et en circulation, et sur un total de 16 991 641 actions ordinaires au 30 septembre 2024, ce qui représentait alors environ 10,194 % des actions ordinaires émises et en circulation. Nesbitt a identifié l'exclusion par inadvertance de certaines actions ordinaires des actifs détenus dans les rapports antérieurs. Cette exclusion a aussi eu une incidence sur la détermination par Nesbitt de l'existence d'une obligation de déclaration. Si Nesbitt avait utilisé le Système d'alerte et régime de déclaration mensuelle décrit dans la Partie 4 du Règlement 62-103, il aurait déclaré ce qui suit :

À la fin du 30 juin 2021 (le « premier mois de déclaration » ), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 29 055 663 actions ordinaires, représentant alors environ 10,38 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base des 280 009 722 actions ordinaires alors en circulation). La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV » ) au cours du premier mois de déclaration était de 285 815 $.





), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 29 055 663 actions ordinaires, représentant alors environ 10,38 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base des 280 009 722 actions ordinaires alors en circulation). La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la Bourse de croissance TSX (la ) au cours du premier mois de déclaration était de 285 815 $. À la fin du 31 mai 2022 (le « deuxième mois de déclaration » ), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 36 558 115 actions ordinaires, représentant alors environ 12,52 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 292 022 677 actions ordinaires en circulation). Un total de 7 502 452 actions ordinaires ont été acquises entre le premier et le deuxième mois de déclaration, ce qui représente une augmentation d'environ 2,14 % des actions ordinaires émises et en circulation. La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la TSXV au cours du deuxième mois de déclaration était de 61 595 $.





), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 36 558 115 actions ordinaires, représentant alors environ 12,52 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 292 022 677 actions ordinaires en circulation). Un total de 7 502 452 actions ordinaires ont été acquises entre le premier et le deuxième mois de déclaration, ce qui représente une augmentation d'environ 2,14 % des actions ordinaires émises et en circulation. La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la TSXV au cours du deuxième mois de déclaration était de 61 595 $. À la fin du 28 février 2023 (le « troisième mois de déclaration » ), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 45 612 489 actions ordinaires, représentant alors environ 15,30 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 298 072 147 actions ordinaires en circulation). Un total de 9 054 374 actions ordinaires ont été acquises entre le deuxième et le troisième mois de déclaration, ce qui représente une augmentation d'environ 2,78 % des actions ordinaires émises et en circulation. La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la TSXV au cours du troisième mois de déclaration était de 223 536,98 $.





), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 45 612 489 actions ordinaires, représentant alors environ 15,30 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 298 072 147 actions ordinaires en circulation). Un total de 9 054 374 actions ordinaires ont été acquises entre le deuxième et le troisième mois de déclaration, ce qui représente une augmentation d'environ 2,78 % des actions ordinaires émises et en circulation. La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la TSXV au cours du troisième mois de déclaration était de 223 536,98 $. À la fin du 30 juin 2024 (le « quatrième mois de déclaration »), Nesbitt, au nom des comptes, exerçait un contrôle ou une direction sur un total de 29 357 328 actions ordinaires, représentant alors environ 17,61 % des actions ordinaires émises et en circulation (sur la base de 166 682 092 actions ordinaires).1 Un total de 6 551 084 actions ordinaires ont été acquises entre le troisième et le quatrième mois de déclaration, représentant une augmentation d'environ 2,31 % des actions ordinaires émises et en circulation. La valeur totale de ces actions ordinaires acquises dans le cadre de transactions réalisées par l'intermédiaire de la TSXV au cours du quatrième mois de déclaration était de 129 729,18 $.

Les achats et les ventes d'actions ordinaires par Nesbitt au nom des comptes ont été effectués en dollars canadiens par l'entremise de la TSXV et dans le cadre de certaines distributions de l'émetteur exemptées de prospectus.

Une copie du rapport d'alerte de Nesbitt sera déposée sur le profil de l'émetteur sur SEDAR+ et peut être obtenue sur demande en communiquant avec Nesbitt avec Jeff Roman à l'adresse [email protected] ou au 416-867-3996, 1 First Canadian Place, 100 King Street West, 5th Floor, Toronto (Ontario) M5X 1A1. Le siège social de l'émetteur est situé au 3329 Aberdeen Road, Lower Nicola, British Columbia V0K 1Y0.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

_____________________________ 1 Le 17 novembre 2023, l'émetteur a procédé à une consolidation d'actions sur une base de 2:1.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996