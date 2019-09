BMO Marchés des capitaux fera un don de 1.6 millions de dollars canadiens à la suite de la journée de négociation du programme Action-Éducation, qui célèbre ses 15 ans et a déjà permis d'amasser plus de 21 millions de dollars canadiens

Le programme annuel donne la valeur d'une journée de commissions liées aux opérations générées par BMO Marchés des capitaux dans le monde

Le programme a déjà recueilli 21 millions de dollars canadiens et soutenu plus de 5 000 étudiants depuis sa création il y a 15 ans

MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 26 sept. 2019 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que la journée annuelle de négociation de son programme Action-Éducation de 2019 - qui célèbre ses 15 ans - a permis d'amasser 21 millions de dollars canadiens, somme qui sera remise sous forme de bourses d'études à des étudiants d'Amérique du Nord et d'Europe.

Chaque année, BMO Marchés des capitaux donne la valeur d'une journée complète de commissions liées aux opérations sur actions effectuées pour le compte des investisseurs institutionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe, à des organismes caritatifs qui cherchent à améliorer l'accès à l'éducation pour les étudiants moins fortunés, au moyen de bourses d'études et d'autres programmes. L'initiative a permis d'amasser plus de 21 millions de dollars canadiens et a aidé plus de 5 000 étudiants depuis son lancement en 2005.

« Action-Éducation est une initiative percutante qui souligne l'engagement résolu de BMO à appuyer l'avancement des étudiants les plus méritants », a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef - BMO Marchés des capitaux. « Nous sommes fiers de collaborer avec des organisations caritatives offrant des bourses d'études, des programmes de mentorat et des possibilités de perfectionnement aux étudiants méritants, tout en favorisant la diversité et l'inclusion. Cette année est particulièrement digne d'être célébrée, car elle marque 15 années de soutien à ceux et celles qui ne recevraient pas ce type d'appui autrement. »

« Le partenariat d'Indspire avec le programme Action-Éducation de BMO permet aux étudiants autochtones de réussir en leur offrant un meilleur accès à l'éducation et en mettant à leur disposition des ressources qui favoriseront leur réussite sur le marché du travail. Je suis très reconnaissant des opportunités qui se sont présentées à moi grâce à ce programme », a déclaré Camden Maracle, récipiendaire d'une bourse d'excellence d'Indspire.

« La bourse du programme Action-Éducation de BMO m'a offert de nombreuses possibilités », s'est réjouie Sandy Jean-Charles, boursière de la Fondation Jackie Robinson. « J'ai décroché un stage extraordinaire où j'ai acquis davantage de confiance en mes capacités et où je me sentais appréciée par mon employeur. Cette collaboration entre la fondation et BMO Marchés des capitaux crée un espace indispensable pour les étudiants des minorités et permet d'égaliser les chances. »

Cette année, le produit de la journée annuelle de négociation du programme Action-Éducation sera remis aux huit organismes suivants :

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, mariecatherine.noel@bmo.com, 514-877-8224