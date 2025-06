MONTRÉAL et CHICAGO, le 2 juin 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui la conclusion réussie de sa première campagne nord-américaine BMO marche pour faire une différence, recueillant près de 2,4 millions de dollars canadiens, et ce n'est pas fini, pour soutenir les organismes de santé mentale au Canada et aux États-Unis. Près de 13 000 membres de l'équipe BMO, amis, familles et membres de la collectivité ont participé aux marches organisées tout au long du mois de mai, dont la marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO en soutien à jeunessejecoute.ca (JJE) dans 16 collectivités canadiennes, et la marche de la National Alliance on Mental Illness (NAMI) (en anglais) à Chicago, Los Angeles, San Francisco et New-York.

JJE au Canada et NAMI aux États-Unis sont des organismes de premier plan dans le domaine de la santé mentale qui fournissent des services et un soutien communautaires essentiels. Les fonds collectés par l'intermédiaire de la campagne BMO marche pour faire une différence aidera ces organismes à continuer à fournir un soutien inclusif et équitable en matière de santé mentale en ligne à l'échelle de l'Amérique du Nord.

« Nous sommes inspirés par une nouvelle démonstration puissante de l'esprit communautaire, de la compassion et de l'engagement de l'équipe BMO qui continue à se rassembler au Canada et aux États-Unis pour sensibiliser et collecter des fonds pour la santé mentale, a déclaré Helen Seibel, chef, BMO Générosité et soutien aux collectivités, BMO. Ces bons résultats sont un véritable témoignage : la santé mentale est importante, et l'équipe BMO s'engage pour la cause. Merci aux nombreux organisateurs, bénévoles et participants qui ont contribué au succès de cette campagne. »

BMO est un partenaire de JJE depuis sa fondation en 1989 et continue de soutenir sa mission visant à transformer l'écosystème de la santé mentale des jeunes au Canada. En 2018, JJE a lancé son ambitieuse campagne Libère tes émotions, dans laquelle BMO a engagé plus de 21,4 millions de dollars canadiens.

« Depuis 36 ans, Jeunesse, J'écoute est un espace de confiance pour tous les sentiments et problèmes, grands ou petits, qui permet aux jeunes de libérer leurs émotions, a indiqué Aaron Sanderson, Chef de groupe et Vice-président exécutif, Développement et expérience des donateur•rice•s chez Jeunesse, J'écoute. L'engagement continu de BMO nous aide à offrir à un plus grand nombre de jeunes au Canada un soutien accessible en matière de santé mentale. Nous sommes incroyablement reconnaissants de la compassion et du leadership témoignés par l'intermédiaire de la marche Faites un pas vers les jeunes présentée par BMO. Ensemble, nous veillons à ce que l'aide soit toujours disponible lorsqu'elle est le plus nécessaire. »

Aux États-Unis, BMO a élargi sa campagne de santé mentale, la plus importante du secteur, par le biais de son nouveau partenariat avec NAMI. Depuis 2024, BMO et ses employés ont fait don de plus de 320 000 $ américains à des événements locaux de la NAMIWalk dans tout le pays.

« Le dévouement et la générosité dont nous avons été témoins grâce au soutien et aux efforts de collecte de fonds de l'équipe BMO pour notre programme NAMIWalks sont inspirants, a souligné Jessica Edwards, responsable du développement, NAMI National. Nous sommes reconnaissants de la façon dont les employés de BMO ont défendu la cause de la santé mentale et se sont ralliés à cette opportunité qui nous rapproche un peu plus de notre vision de la santé mentale pour tous. »

BMO marche pour faire une différence fait partie de l'engagement plus large de BMO pour soutenir la santé mentale et le bien-être dans les collectivités qu'il sert et pour ses employés. La campagne encourage également les conversations sur la santé mentale, dans le but de réduire la stigmatisation et de favoriser des liens significatifs.

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute est le seul service de santé mentale en ligne accessible en tout temps, gratuit, confidentiel et multilingue. Que ce soit par le biais des services d'intervention professionnelle, du soutien en cas de crise ou de ressources en santé mentale en libre accès, JJE est un espace de confiance pour les jeunes depuis plus de 35 ans. Peu importe l'émotion ou la préoccupation, grande ou petite, JJE permet aux jeunes de libérer leurs émotions et d'accéder au soutien dont il•elle•s ont besoin, quand il•elle•s en ont le plus besoin. JJE sait que les jeunes et les défis qu'il•elle•s rencontrent évoluent plus rapidement que jamais. C'est pourquoi l'innovation n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes : un leader mondial en santé mentale jeunesse qui combine la puissance de la technologie et la bienveillance pour mieux soutenir les jeunes. JJE s'appuie avec gratitude sur la générosité des donateur•rice•s, bénévoles, partenaires communautaires, entreprises et gouvernements pour offrir aux jeunes l'espoir dont il•elle•s ont besoin pour s'épanouir dans leur vie. Découvrez-en plus sur jeunessejecoute.ca.

À propos de NAMI

NAMI National, située à Arlington, en Virginie, est la plus grande organisation de santé mentale de base du pays dédiée à la construction d'une vie meilleure pour les millions d'Américains affectés par la maladie mentale. Les NAMIWalks constituent la série d'événements sur la santé mentale la plus importante et la plus dynamique du pays, avec des marches organisées dans plus de 200 endroits. Pour de plus amples informations, visitez www.nami.org (en anglais).

BMO Générosité - Le cran de faire une différence.

Aider les collectivités à prospérer en aidant les organisations qui les soutiennent et en encourageant le bénévolat et la générosité des employés est au cœur de la raison d'être de BMO : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En 2024, nous avons consacré plus de 108 millions de dollars au progrès des collectivités, dont 101 millions de dollars de contributions philanthropiques à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord.

Nos collègues ont consacré près de 54 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont contribué au versement de plus de 39 millions de dollars de dons dans le cadre de notre programme annuel BMO Générosité.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter BMO.com.

