Accès plus rapide aux opérations, conception intuitive, recherche et idées d'opérations désormais offerts sur les plateformes de négociation de BMO Ligne d'action et de ConseilDirect

MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui des améliorations à ses plateformes Placements autogérés et ConseilDirect, qui donnent aux investisseurs les moyens d'améliorer leurs finances. Selon un récent sondage de BMO Ligne d'action, bien que la plupart des investisseurs canadiens soient satisfaits de la capacité de leur service de courtage en ligne de les aider à gérer leur portefeuille facilement et efficacement, plus de la moitié (51 pour cent) souhaitent que leur service de courtage leur fournisse plus d'outils et de fonctionnalités pour surveiller leur portefeuille.

Plus particulièrement, les investisseurs en ligne estiment qu'il est important que leur service de courtage soit convivial (96 pour cent) et offre les dernières technologies (87 pour cent).

« La croissance rapide des placements en ligne suscite une demande importante pour les conseils et les fonctionnalités numériques qui aident les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, a indiqué Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Nous nous concentrons sur la création d'outils et de fonctionnalités avant-gardistes qui répondent aux besoins évolutifs des investisseurs nouveaux et expérimentés. Nos améliorations les plus récentes rehaussent l'expérience de négociation numérique, permettant à nos clients de personnaliser leur expérience en ligne et d'investir avec plus de confiance et de facilité. »

Offrant aux investisseurs plus de ce qu'ils veulent, les plateformes Placements autogérés et ConseilDirect de BMO procurent désormais une expérience plus riche et plus intuitive grâce aux caractéristiques suivantes :

Aperçu du portefeuille : Les clients du service Placements autogérés ou de ConseilDirect peuvent voir l'ensemble de leur portefeuille et plusieurs comptes dans une même fenêtre, et visualiser leurs avoirs par répartition d'actifs et par secteur grâce à plus de graphiques. Onglet Distribution : Nouveau calculateur de distribution et récapitulatif assorti de dates clés et de pourcentages de rendement établis en fonction du montant investi.

Les clients du service Placements autogérés ou de ConseilDirect peuvent voir l'ensemble de leur portefeuille et plusieurs comptes dans une même fenêtre, et visualiser leurs avoirs par répartition d'actifs et par secteur grâce à plus de graphiques. : Nouveau calculateur de distribution et récapitulatif assorti de dates clés et de pourcentages de rendement établis en fonction du montant investi. Onglets de recherche : Accès à des informations pertinentes à la demande, dont des rapports Morningstar et des mesures de risque.

: Accès à des informations pertinentes à la demande, dont des rapports Morningstar et des mesures de risque. Idées d'opérations : Génération d'idées d'opérations et repérage d'occasions de placement fondés sur 22 filtres de recherche.

: Génération d'idées d'opérations et repérage d'occasions de placement fondés sur 22 filtres de recherche. Accès plus rapide aux opérations : Les ordres d'achat et de vente peuvent être passés à une vitesse accrue grâce à un formulaire simplifié qui limite le défilement.

Dans une optique d'autonomisation accrue des Canadiens, les investisseurs peuvent désormais se connecter à un assistant virtuel de placement en ligne et planifier instantanément une réunion par vidéoconférence avec un représentant de BMO Ligne d'action pour discuter de leurs besoins en matière de placement par le biais du site Web de BMO Ligne d'action. BMO Ligne d'action s'est également associé à l'expert en finances personnelles Preet Banerjee et a développé une série de vidéos éducatives conçues pour élargir et approfondir les connaissances des investisseurs en matière d'investissement.

M. Stroescu a ajouté que les dernières fonctionnalités et améliorations apportées aux plateformes de négociation et au site Web témoignent de l'engagement continu et de l'approche proactive de BMO Ligne d'action en matière d'innovation, que lui inspire l'évolution des attentes et des besoins des investisseurs en ligne.

BMO Ligne d'action a récemment lancé l'outil de vérification de l'état des portefeuilles de ConseilDirect, le compte du service Privilège de ConseilDirect, des FNB sans commission pour les clients autogérés et l'Aperçu ConseilDirect. Ces nouvelles fonctionnalités complètent la vaste gamme de solutions de placement de BMO Gestion de patrimoine pour tous les types d'investisseurs.

Pour de plus amples renseignements sur BMO Ligne d'action et ConseilDirect, consultez le site bmo.com/conseildirect.

BMO Ligne d'action Inc. est une société membre de BMO Groupe financier. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n'offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

