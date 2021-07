Les investisseurs peuvent désormais facilement découvrir des idées d'opérations, se dresser une liste de surveillance assortie de cotes d'évaluation de titres et surveiller la santé de leur portefeuille en un seul endroit, sans frais

MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui une ressource numérique gratuite qui permet aux investisseurs canadiens de prendre des décisions de placement plus judicieuses. Le nouvel Aperçu ConseilDirect aide l'investisseur en ligne en lui offrant un accès gratuit aux ressources et fonctionnalités de placement qui font partie de la plateforme numérique de ConseilDirect.

« La croissance rapide des placements en ligne suscite une demande importante pour les conseils et les fonctionnalités numériques qui aident les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées, a indiqué Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Alors que le rythme d'adoption de notre plateforme ConseilDirect continue d'augmenter de manière exponentielle, nous étendons nos solutions à la prochaine génération d'investisseurs pour leur offrir un essai de notre moteur de conseils numériques, tout en les incitant à se fixer des objectifs, à se définir un but à atteindre pour leur portefeuille et à le poursuivre en toute confiance. »

La nouvelle ressource offre les avantages suivants aux investisseurs :

Liste de surveillance personnalisée : création et maintien d'une liste d'actions et d'autres titres préférés, surveillance des cotes et accès à jusqu'à 10 rapports de MarketGrader.

création et maintien d'une liste d'actions et d'autres titres préférés, surveillance des cotes et accès à jusqu'à 10 rapports de MarketGrader. Idées d'opérations : génération d'idées d'opérations en faisant un filtrage préalable fondé sur cinq catégories : sociétés génératrices de croissance, fondamentaux en amélioration, actions à revenu, sommet des 52 dernières semaines et mises à niveau récentes.

génération d'idées d'opérations en faisant un filtrage préalable fondé sur cinq catégories : sociétés génératrices de croissance, fondamentaux en amélioration, actions à revenu, sommet des 52 dernières semaines et mises à niveau récentes. Section des ressources : accès à du contenu et à des ressources spécialisés, y compris des articles, des vidéos, des webinaires et des rapports sur des sujets pertinents et propres au secteur à la convenance de l'investisseur.

accès à du contenu et à des ressources spécialisés, y compris des articles, des vidéos, des webinaires et des rapports sur des sujets pertinents et propres au secteur à la convenance de l'investisseur. Vérification de l'état du portefeuille : lancement récent de l'outil de vérification de l'état du portefeuille qui est intégré à la ressource et qui fournit des évaluations gratuites illimitées du portefeuille en fonction de quatre indicateurs clés.

Pour de plus amples renseignements sur ConseilDirect et l'Aperçu ConseilDirect, consultez le site bmo.com/conseildirect.

Cette ressource constitue une source générale d'information et ne vise pas à fournir des conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de placement ou de comptabilité; elle ne saurait être consultée à ces fins. Les renseignements contenus dans cette ressource ne constituent ni un conseil, ni une offre de vente ou d'achat, ni une invitation ou une sollicitation en vue de la vente ou de l'achat de quelque titre que ce soit et ne doivent pas être interprétés comme tels. Pour discuter de vos besoins financiers et fiscaux précis, veuillez vous adresser à un conseiller professionnel.

Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n'offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.

BMO Ligne d'action Inc. est une société membre de BMO Groupe financier. MD Marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

MarketGrader.com est un système quantitatif qui analyse les sociétés canadiennes et américaines cotées en bourse. Il examine quatre aspects clés des finances d'une société ouverte : la croissance, la valeur, la rentabilité et les flux de trésorerie. En se fondant sur 24 paramètres fondamentaux, il attribue ensuite une cote quotidienne pour chacun de ces aspects et les regroupe pour formuler une recommandation globale à l'égard du titre de la société. Cette cote numérique est utilisée pour générer un signal global d'achat, de conservation ou de vente. MarketGrader.com utilise également quatre indicateurs de climat qui mesurent les facteurs influant sur l'offre et la demande d'un titre. Ces indicateurs sont regroupés pour attribuer un indice de confiance - Positif, Neutre ou Négatif - et aider les investisseurs à évaluer l'attrait d'un titre, peu importe sa catégorie et sa cote.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

