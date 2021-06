BMO Ligne d'action annonce des FNB sans commission pour les clients autogérés

Plus de 80 FNB des trois plus grands fournisseurs de FNB au Canada seront offerts sans frais de commission sur les transactions effectuées sur la plateforme de BMO Ligne d'action

MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui que plus de 80 fonds négociés en bourse (FNB) seront offerts sans commission aux clients autogérés de BMO Ligne d'action sous réserve de certaines conditions d'admissibilité. Les FNB couvrent un vaste éventail de catégories d'actifs, de zones géographiques, de styles de gestion et de thèmes populaires des plus grands fournisseurs de FNB au Canada, dont BMO, iShares et Vanguard.

« Le secteur canadien des FNB continue de croître et de se diversifier à mesure que les fournisseurs innovent en réponse à la demande des investisseurs, a indiqué Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Ces FNB sans frais de commission ont été soigneusement sélectionnés parmi les produits des trois plus grands fournisseurs de FNB canadiens, permettant aux investisseurs autogérés de bâtir des portefeuilles bien diversifiés qui correspondent à notre mission de responsabiliser les Canadiens et de les inciter à investir intelligemment. »

« Les FNB sont un outil d'investissement important que les Canadiens peuvent intégrer à leurs portefeuilles, a déclaré Kevin Gopaul, président, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces fonds offrent aux investisseurs de nombreux avantages, notamment la souplesse dans la constitution d'un portefeuille, l'accès à des secteurs thématiques et une variété de catégories d'actifs. BMO est un chef de file du secteur des FNB depuis plus de dix ans et il est formidable de voir BMO Ligne d'action continuer d'innover dans la façon dont les investisseurs accèdent aux fonds. »

La liste des FNB admissibles à la négociation sans frais de commission sera révisée périodiquement et pourra être ajustée à mesure que le paysage des FNB évoluera. Les investisseurs peuvent accéder aux critères d'admissibilité et à une liste détaillée des FNB sans commission de négociation par l'intermédiaire de BMO Ligne d'action sur leur appareil mobile, leur tablette et le site Web.

Pour en savoir plus sur BMO Ligne d'action, veuillez visiter le site bmo.com/lignedaction.

Pour en savoir plus sur les FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, fiscaux ou juridiques à une quelconque partie. Les placements doivent être évalués selon les objectifs de placement de l'investisseur et des conseils professionnels doivent être obtenus en toutes circonstances.

Les FNB sans commission ne tiennent pas compte des frais imposés par les sociétés de fonds. Les FNB admissibles peuvent être modifiés sans préavis. BMO Ligne d'action se réserve le droit de modifier ou d'annuler cette offre en tout temps sans préavis.

Les placements dans les FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (s'il y a lieu). Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB avant d'investir. Les FNB s'échangent comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative, ce qui peut augmenter le risque de perte.

BMO Gestion de patrimoine est un nom de marque qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses filiales, dont BMO Ligne d'action, qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Tous les produits et services ne sont pas offerts par toutes les entités juridiques de BMO Gestion de patrimoine.

BMO Ligne d'action Inc. est une société membre de BMO Groupe financier. MDMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., qui est une société gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

