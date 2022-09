BMO lance Wîcihitowin ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ - le Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone - et offre l'accès gratuit à son apprentissage en ligne

Souligne l'importance que BMO accorde à l'avancement de l'éducation, de l'emploi et de l'autonomie économique des Autochtones et le 30 e anniversaire des Services bancaires aux Autochtones de BMO

Nisitohtamowin ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐃᐧᐣ, une initiative d'apprentissage en ligne élaborée en collaboration avec l'Université des Premières Nations du Canada , sera accessible gratuitement au public pour les trois prochaines années

TORONTO, le 14 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, BMO a lancé Wîcihitowin ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ (prononcé wee-chih-hito-win), son deuxième rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone. L'implication de BMO auprès des clients, collègues et communautés autochtones repose sur trois piliers - l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique - qui traduisent son engagement à éliminer les obstacles à l'inclusion pour tous. Terme nêhiyawêwin/cri qui signifie « s'entraider », Wîcihitowin ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ souligne l'engagement de BMO auprès des communautés autochtones en présentant des récits de clients, d'employés et de chefs de communautés autochtones qui illustrent de façon convaincante les obstacles et les occasions sur la voie de la réconciliation.

De plus, BMO, en collaboration avec l'Université des Premières Nations du Canada, souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de cette année en rendant l'apprentissage en ligne interactif Nisitohtamowin ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐃᐧᐣ(prononcé nis-toh-tum-win) accessible gratuitement au grand public pour les trois prochaines années. Nisitohtamowin initie les apprenants aux éléments fondamentaux de l'histoire autochtone : la diversité des peuples autochtones, les traités et les ententes entre les nations, les pensionnats autochtones, la Loi sur les Indiens et la lutte constante pour la justice économique et sociale.

« Nous avons l'honneur de vous faire part de l'initiative d'apprentissage en ligne Nisitohtamowin et de lancer Wîcihitowin ᐑᒋᐦᐃᑐᐏᐣ, le deuxième Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone annuel de BMO, qui reflète la raison d'être de BMO - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Depuis 30 ans, en partenariat avec les Autochtones et leurs leaders, nous innovons pour offrir des services financiers personnalisés afin d'augmenter l'autonomie économique, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. La réussite des Services bancaires aux Autochtones de BMO ainsi que les initiatives éducatives comme le cours d'apprentissage en ligne Nisitohtamowin et les progrès que nous avons réalisés en matière de croissance de l'emploi des Autochtones grâce à des programmes comme le Parcours de carrière Miikana sont des sources d'inspiration dans notre cheminement pour approfondir notre compréhension des perspectives autochtones, faire progresser la réconciliation et éliminer les obstacles à l'inclusion pour tous. »

Cette année, BMO célèbre le 30e anniversaire de ses Services bancaires aux Autochtones (SBA), qui servent depuis longtemps les communautés autochtones à l'échelle du Canada. Par l'intermédiaire de son réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves, la Banque offre des programmes d'éducation financière aux jeunes et aux aînés autochtones ainsi que des produits et services financiers accessibles, y compris du financement pour le logement et la rénovation, des services de fiducie, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement des infrastructures et le développement économique dans les réserves.

« Depuis des décennies, nous faisons croître nos Services bancaires aux Autochtones afin d'aider nos clients et nos partenaires autochtones à façonner leur avenir, a déclaré Michael Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada de BMO et chef, Stratégies en matière autochtone. Nous nous efforçons d'être des chefs de file du secteur des entreprises au Canada en ce qui a trait à l'avancement de l'indépendance économique des Autochtones, et la réussite des SBA dans la croissance de notre portefeuille de clients témoigne de façon éloquente de la confiance que les entreprises, les communautés et les clients autochtones nous ont témoignée. À la fin de l'année dernière, nous avons accueilli Clio Straram à titre de nouvelle chef, Services bancaires aux Autochtones. Leader chevronnée, Clio se consacre à l'autonomisation économique des Autochtones, qui est au cœur des Services bancaires aux Autochtones de BMO. »

Éducation, emploi et autonomie économique : Points saillants du rapport

En collaboration avec l'Université des Premières Nations du Canada , BMO a offert l'accès gratuit au cours Nisitohtamowin ᓂᓯᑐᐦᑕᒧᐃᐧᐣ, pour les trois prochaines années, en plus de faire une promesse de don de 300 000 $ à l'Université des Premières Nations du Canada . Tiré du mot cri signifiant « compréhension », Nisitohtamowin offre un aperçu des 500 ans d'histoire coloniale du Canada du point de vue des peuples autochtones. Jusqu'à présent, 90 % des employés de BMO et près de 10 000 membres du public ont suivi le cours; il s'agit d'un exemple de la façon dont BMO concrétise l'esprit de réconciliation.

. BMO a intensifié ses efforts de recrutement et de maintien en poste d'employés autochtones en augmentant le nombre de postes à distance offerts aux candidats autochtones, en créant de nouvelles occasions de stage pour les candidats autochtones au sein de l'équipe Ingénierie et planification et de l'équipe Technologie et opérations dans le cadre d'un partenariat avec Amazon Web Services et PLATO Testing, et en lançant le programme Parcours de carrière Miikana , qui offre un soutien personnalisé aux employés autochtones.

Testing, et en lançant le programme Parcours de carrière , qui offre un soutien personnalisé aux employés autochtones. Les services bancaires de BMO sont offerts à 270 communautés autochtones dans tout le pays. BMO a consenti plus de 200 millions de dollars de prêts pour l'habitation dans les communautés autochtones, notamment dans le cadre de son programme de prêts à l'habitation dans les réserves.

Pour soutenir les entreprises autochtones, BMO a augmenté le niveau d'approvisionnement en biens et en services auprès de partenaires autochtones et a dépassé en 2022 son engagement à dépenser 10 millions de dollars par année auprès d'entreprises appartenant à des Autochtones d'ici 2023.

Dans le cadre de son engagement à mobiliser 300 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025, BMO a inclus des prêts aux entreprises et aux communautés autochtones dans la structure de son programme d'obligations durables.

Pour avoir servi les intérêts des Autochtones et fait progresser leur développement économique, BMO a reçu la certification Or du programme Relations progressistes avec les Autochtones (PAR) six fois de suite. Le programme PAR est un programme administré par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Le 30 septembre, BMO et ses employés se joindront à des gens de partout au Canada pour observer la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation afin de réfléchir à notre histoire commune et à ses répercussions, et de réaffirmer notre engagement à l'égard de la vérité et de la réconciliation.

Pour en savoir plus, lisez le rapport complet.

Cliquez ici pour vous inscrire au cours d'apprentissage en ligne gratuit Nisitohtamowin ou consultez le site www.fnuniv.ca/reconciliation.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, cliquez ici ou consultez le site bmo.com/engagements-autochtones.

