Permet aux clients d'authentifier leur identité au cours du processus d'intégration à distance en téléchargeant la photo d'une pièce d'identité délivrée par une administration publique canadienne et un égoportrait

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW/ - BMO a élargi ses solutions de vérification numérique avec le lancement d'Identification par égoportrait, une nouvelle fonction qui offre aux Canadiens un moyen pratique de faire une demande de compte bancaire ou de carte de crédit pour particuliers à partir de leurs appareils personnels. Cette nouvelle fonction s'appuie sur la solution d'inscription numérique automatisée de BMO pour offrir aux clients une autre expérience d'intégration numérique à distance simple.

Dans le cadre du processus d'ouverture de compte, les clients peuvent désormais authentifier leur identité en soumettant la photo d'une pièce d'identité délivrée par une administration publique canadienne (permis de conduire, passeport ou carte de résidence permanente), ainsi qu'un égoportrait - une photo instantanée d'eux-mêmes. L'authenticité des deux photos est automatiquement vérifiée et le client reçoit une décision en temps réel pour sa demande.

« Nous avons continué de faire évoluer le parcours d'intégration en créant une expérience numérique simple qui rejoint les clients là où ils se trouvent, a déclaré Mathew Mehrotra, chef des stratégies numériques, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord et Gestion de patrimoine, BMO Groupe financier. Identification par égoportrait offre une méthode numérique pratique, rapide et sécurisée permettant aux clients d'authentifier leur identité sans se rendre en succursale. C'est un autre exemple de la façon dont nous bâtissons une banque numérique prête pour l'avenir, tout en donnant à nos clients les moyens d'améliorer leurs finances. »

En plus d'Identification par égoportrait et de l'inscription numérique automatisée, BMO a récemment lancé plusieurs expériences numériques de premier plan comme, par exemple :

le règlement automatisé des factures par l'entremise de la fonction QuickPay de BMO;

une solution de marge de crédit numérique offrant aux clients la possibilité de demander une marge de crédit sur leurs appareils mobiles;

la possibilité de réinitialiser ou de modifier un NIP de carte de crédit au moyen des services bancaires en ligne ou mobiles.

Les innovations numériques de BMO ont été reconnues par plusieurs prix du secteur bancaire. La solution SuiviArgent de BMO a été récompensée lors des prix BAI Global Innovation en 2020 et lors des prix Celent Model Bank de 2021 dans la catégorie du bien-être financier. La transformation numérique de BMO a également été reconnue dans deux catégories lors des Business Transformation and Operational Excellence Industry Awards (BTOES) (prix de la transformation des affaires et de l'excellence opérationnelle dans l'industrie) de 2020.

Pour en savoir plus sur les services bancaires mobiles de BMO ou pour télécharger l'appli Services mobiles BMO, visitez le site https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/commencer/services-mobiles/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

