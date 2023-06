Le nouveau lancement compte cinq nouveaux symboles

MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une série de fonds négociés en bourse offerte par les fonds d'investissement BMO suivants : le BMO Fonds mondial d'actions (NEO : BGEQ); le BMO Fonds soins de la santé mondiaux (NEO : BGHC); le BMO Fonds d'infrastructures mondiales (NEO : BGIF); le BMO Fonds innovations mondiales (NEO : BGIN); et le BMO Fonds FPI mondiaux (NEO : BGRT).

Les fonds BGEQ, BGHC, BGIF, BGIN et BGRT ont clôturé leur offre initiale de parts de fonds négociés en bourse et commenceront à être négociés aujourd'hui sur NEO Exchange Inc. (qui exerce ses activités sous le nom de Cboe Canada).

« Nous continuons d'étoffer notre série novatrice de fonds négociés en bourse à gestion active afin d'offrir aux investisseurs plus de choix dans la construction de leur portefeuille pour les aider à améliorer leurs finances, a déclaré Kevin Gopaul, président et chef des activités commerciales, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nos nouveaux fonds offrent des solutions aux investisseurs qui recherchent une exposition à des secteurs clés et sont conçus pour être souples et évolutifs afin de répondre à l'environnement macroéconomique actuel. »

BMO Fonds mondial d'actions (NEO : BGEQ) (parts des séries A, T6, F, F6, I, Conseiller et de la série FNB à gestion active). Ce fonds cherche à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille de titres de participation de sociétés cotées en bourse du monde entier ayant un potentiel de croissance important. Dans le cadre de ses objectifs de placement, le fonds investit principalement dans des actions de sociétés qui se négocient sur des bourses reconnues dans des pays du monde entier.

BMO Fonds soins de la santé mondiaux (NEO : BGHC) (parts des séries A, F, I, Conseiller et de la série FNB à gestion active). Ce fonds cherche à accroître la valeur d'un placement à long terme en investissant principalement dans des sociétés qui exercent des activités liées aux soins de santé dans le monde entier ou qui devraient en tirer profit.

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (NEO : BGIF) (parts des séries A, F, I, Conseiller et de la série FNB à gestion active). Ce fonds cherche à atteindre un niveau élevé de rendement total, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant principalement dans des sociétés qui exercent des activités liées à l'infrastructure dans le monde entier ou qui devraient en tirer profit. Le fonds peut également investir dans des titres à revenu fixe de ces sociétés.

BMO Fonds innovations mondiales (NEO : BGIN) (parts des séries A, T6, F, F6, I, Conseiller et de la série FNB à gestion active). Ce fonds cherche à procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés qui participent à la mise au point de produits, de procédés ou de services novateurs et de sociétés qui peuvent tirer profit de ces innovations dans le monde entier.

BMO Fonds FPI mondiaux (NEO : BGRT) (parts des séries A, F, I, Conseiller et de la série FNB à gestion active). Ce fonds cherche à accroître la valeur d'un placement à long terme en investissant principalement dans des FPI et des titres de participation de sociétés d'exploitation immobilière et/ou de sociétés qui fournissent des services au secteur de l'immobilier partout dans le monde.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les inscriptions BGEQ, BGHC, BGIF, BGIN et BGRT d'aujourd'hui enrichissent la vaste gamme de stratégies des FNB BMO, qui couvre divers mandats, catégories d'actif et régions géographiques, pour offrir des solutions de portefeuille efficaces aux investisseurs. De plus amples informations sur les fonds BGEQ, BGHC, BGIF, BGIN et BGRT sont disponibles au Centre FNB de BMO Gestion mondiale d'actifs.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses (le cas échéant). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. La série FNB des fonds d'investissement BMO se négocie comme des actions, fluctue en valeur marchande et peut se négocier à un escompte par rapport à sa valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 12 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 87,7 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe, des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients, des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1 Morningstar, décembre 2022

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

