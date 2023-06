/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES ET NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU À DES PERSONNES DES ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 23 juin 2023 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a annoncé aujourd'hui sa deuxième collaboration visant à élargir l'accès aux marchés privés pour les investisseurs qualifiés canadiens. Le nouveau Fonds Marchés privés de Partenariats de BMO offre un accès à un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale comprenant du capital-investissement, du crédit privé, de l'immobilier privé et des infrastructures privées par l'entremise d'un seul véhicule. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur la force de BMO Gestion mondiale d'actifs dans le domaine des placements non traditionnels, qui comprend le lancement récent du fonds BMO Georgian Alignment II Access Fund LP, qui offre aux investisseurs qualifiés canadiens l'occasion d'être exposés à l'ensemble des sociétés de logiciels nord-américaines privées sélectionnées par Georgian.

Partners Group, l'une des principales sociétés mondiales de gestion de placements dans les marchés privés, qui gère un actif de 135 milliards de dollars américains1, propose une gamme innovante de solutions sur mesure aux investisseurs institutionnels, aux fonds souverains, aux services de gestion familiale et aux particuliers du monde entier. La société compte parmi ses clients plus de 800 investisseurs institutionnels, dont les principales caisses de retraite canadiennes.

« Nous sommes ravis de travailler avec Partners Group pour offrir une solution qui simplifie l'investissement dans les marchés privés, a déclaré Jeffrey Shell, chef, Placements non traditionnels, BMO Gestion mondiale d'actifs. Le fonds est conçu comme un élément de base du portefeuille avec l'investisseur final à l'esprit - pas d'appels de capital, de souscriptions mensuelles et des placements minimaux peu élevés - tout en offrant une exposition à environ 80 pour cent de l'économie qui n'est pas cotée en bourse.2 Dans notre recherche du collaborateur idéal, Partners Group s'est distingué, détenant les ingrédients pour offrir l'octane potentiel du capital-investissement, le revenu du crédit privé, la stabilité de l'immobilier privé et l'avantage de posséder des plateformes d'infrastructure évolutives dans le cadre d'une solution diversifiée à l'échelle mondiale, un complément attrayant pour les portefeuilles de placements canadiens. »

« Notre partenariat avec BMO est une excellente occasion d'élargir l'accès aux marchés privés pour les investisseurs qualifiés et institutionnels canadiens, a ajouté Adam Howarth, associé et coresponsable de la gestion de portefeuille, Partners Group. La solution s'appuie sur un portefeuille largement diversifié de placements dans les marchés privés et vise à offrir des rendements composés attrayants à long terme. Les investisseurs bénéficieront de la plateforme mondiale et de l'approche d'investissement de Partners Group, qui cherche à tirer profit des tendances de croissance thématiques et à transformer les entreprises et les actifs. Nous pensons que les marchés privés devraient jouer un rôle de plus en plus important dans le portefeuille d'un investisseur. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de BMO.

________________________________ 1 Au 31 décembre 2022. 2 S&P Capital IQ, décembre 2022; Statistiques sur les entreprises américaines; Analyse de Bain & Company.

Avis de non-responsabilité

Les renseignements fournis sont offerts à titre informatif uniquement. Ce document ne doit en aucun cas être interprété comme une offre de vente de titres ou comme la prestation de conseils en lien avec des titres. Toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent document sera effectuée conformément à la notice d'offre confidentielle du Fonds Marchés privés de Partenariats de BMO ou à un document similaire, à des investisseurs admissibles qui se qualifient comme « investisseurs qualifiés » en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le fonds décrit dans le présent document n'est pas destiné aux investisseurs en dehors du Canada. En outre, toute offre ou vente de titres mentionnés dans le présent document, ou tout conseil s'y rapportant, ne sera effectué que par un courtier inscrit dans la catégorie appropriée ou se prévalant d'une exemption d'inscription. Aucune autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières n'a examiné les informations contenues dans le présent document ou les mérites des titres qui y sont mentionnés, ni ne s'est prononcée à leur sujet, et toute déclaration contraire constitue une infraction.

Les déclarations qui dépendent d'événements futurs sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement. Elles comportent des risques, des éléments d'incertitude et des hypothèses. Bien que ces déclarations soient fondées sur des hypothèses considérées comme raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels ne seront pas sensiblement différents des résultats attendus. Les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux déclarations prospectives et devraient examiner attentivement les domaines de risque décrits dans les documents d'offre les plus récents du fonds.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous la marque de commerce BMO Gestion mondiale d'actifs sont expressément conçus pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs. Les produits et les services ne sont offerts qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et règlements applicables.

MD/MC Marque de commerce déposée / marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

À propos de Partners Group

Partners Group est un chef de file mondial de la gestion des placements dans les marchés privés. Depuis 1996, la société a investi plus de 195 milliards de dollars américains dans le capital-investissement, l'immobilier privé, les créances privées et l'infrastructure privée pour le compte de ses clients dans le monde entier. Partners Group cherche à générer des rendements supérieurs en exploitant les tendances de croissance thématiques et en transformant des entreprises et des actifs attrayants en leaders du marché. La société, un investisseur engagé et responsable, vise à créer des rendements durables avec un impact positif durable pour toutes ses parties prenantes. Avec plus de 135 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion au 31 décembre 2022, Partners Group fournit une gamme innovante de solutions client sur mesure à des investisseurs institutionnels, des fonds souverains, des services de gestion familiale et des particuliers dans le monde entier. La société emploie plus de 1 800 professionnels dans 20 bureaux à travers le monde et possède des sièges régionaux à Baar-Zug, en Suisse, à Denver, aux États-Unis, et à Singapour. Elle est cotée à la SIX Swiss Exchange depuis 2006 (symbole : PGHN). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.partnersgroup.com (en anglais) ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327