Nouveau régime d'épargne enregistré fiscalement avantageux pour les acheteurs d'une première maison, qui combine les avantages du REER et du CELI

L'indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que parmi ceux qui prévoient d'utiliser un programme d'aide à l'achat d'une maison, 21 pour cent prévoient d'utiliser un CELIAPP pour acheter leur première maison

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de son compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP), un nouveau régime d'épargne enregistré fiscalement avantageux qui permet aux Canadiens d'investir et d'épargner en vue de la mise de fonds pour l'achat de leur première maison.

Le CELIAPP combine les avantages d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) et d'un compte d'épargne libre d'impôt (CELI). Les cotisations au CELIAPP sont déductibles d'impôt, les gains sont à l'abri de l'impôt et les retraits sont exonérés d'impôt lorsqu'ils sont utilisés pour l'achat d'une première propriété admissible. Les acheteurs d'une première maison peuvent cotiser jusqu'à 8 000 $ par an, avec un plafond de cotisation à vie de 40 000 $.

« L'accession à la propriété continue d'être un facteur important d'amélioration des finances, de sécurité et de création de richesse pour de nombreux Canadiens et leurs familles. Nous sommes heureux d'offrir aux acheteurs d'une première maison des voies plus souples vers l'accession à la propriété, y compris des stratégies fiscalement avantageuses qui leur permettent de faire fructifier leurs placements et d'accroître efficacement leur épargne en vue de leur mise de fonds, a déclaré Nicole Ow, chef, Placements de particuliers, BMO. Nous encourageons les clients à travailler avec un conseiller professionnel pour les aider à comprendre les possibilités de placement qui s'offrent à eux et à créer un plan personnalisé qui les aidera à progresser vers leurs objectifs financiers. »

Selon les données de l'indice de BMO sur l'amélioration des finances, parmi les 46 pour cent de Canadiens qui prévoient utiliser des programmes d'aide à l'achat d'une maison, 21 pour cent prévoient d'utiliser le CELIAPP pour l'achat de leur maison. Cependant, seulement 38 pour cent des Canadiens connaissent les caractéristiques et les avantages du compte. Les clients peuvent se renseigner davantage sur le CELIAPP et ouvrir un compte dans une succursale de BMO, par téléphone ou par l'entremise de leur conseiller en placement.

BMO offre également des outils et des ressources pour aider les clients tout au long de leur parcours d'achat d'une maison :

BMO SmartProgress : Les clients peuvent en apprendre davantage sur CELIAPP dans un nouveau module d'apprentissage disponible dans la liste de lecture sur l'accès à la propriété de BMO SmartProgress. BMO SmartProgress est une plateforme de formation en ligne qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la gestion de leurs finances.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur CELIAPP dans un nouveau module d'apprentissage disponible dans la liste de lecture sur l'accès à la propriété de BMO SmartProgress. BMO SmartProgress est une plateforme de formation en ligne qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la gestion de leurs finances. Prêt hypothécaire préétabli : Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre en succursale pour parler à un conseiller, BMO permet aux acheteurs de faire une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. Pour donner plus de temps à la recherche d'une maison, BMO offre une période de garantie de taux de 130 jours, la plus longue de toutes les grandes banques canadiennes (au 5 septembre 2023).

Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préétabli permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre en succursale pour parler à un conseiller, BMO permet aux acheteurs de faire une demande de prêt hypothécaire préétabli en ligne. Pour donner plus de temps à la recherche d'une maison, BMO offre une période de garantie de taux de 130 jours, la plus longue de toutes les grandes banques canadiennes (au 5 septembre 2023). Préqualification hypothécaire : Pour commencer leur parcours d'achat, les acheteurs potentiels peuvent obtenir une estimation hypothécaire en une minute avec une garantie de taux de 130 jours. Grâce à une vérification souple de leur solvabilité qui n'affectera pas leur cote de crédit, les clients pourront connaître le montant qu'ils peuvent potentiellement consacrer à l'achat d'un logement sur la base d'informations telles que leurs revenus, leurs actifs et leurs dettes.

Pour plus d'informations sur le CELIAPP de BMO, veuillez consulter www.bmo.com/celiapp.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Relations avec les médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-715-7327