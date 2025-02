Intégration transparente avec les principaux progiciels de gestion intégrés (systèmes ERP) et systèmes comptables pour offrir aux clients un moyen plus efficace de gérer les comptes fournisseurs et les tâches de concordance.

Les clients peuvent se connecter et commencer à utiliser leurs comptes en moins de 30 minutes, ce qui leur permet de libérer du temps pour développer leur entreprise.

Solution est la première à être commercialisée au Canada , révolutionnant les services bancaires intégrés pour les clients de BMO des deux côtés de la frontière.

TORONTO and CHICAGO, le 4 févr. 2025 /CNW/ - BMO, en partenariat avec FISPAN, a annoncé le lancement de Lien BMO, une solution qui intègre les Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO directement aux systèmes ERP et aux systèmes comptables tels que QuickBooks Online, Sage IntacctMD, et autres systèmes ERP de premier plan. En quelques clics, cette solution permet aux clients des Services bancaires en ligne pour entreprises d'automatiser les tâches courantes et d'accéder à leurs activités bancaires en un seul endroit, ce qui accroît leur efficacité et leur fait gagner du temps. Cette solution est la première du genre au Canada.

Caractéristiques principales de Lien BMO :

automatisation des flux de travail liés aux comptes fournisseurs, éliminant la nécessité de téléversements encombrants des fichiers, et rationalisation du traitement des virements et paiements électroniques nationaux;

amélioration de la gestion des flux de trésorerie et de la prise de décision grâce aux positions de trésorerie en temps quasi réel et à la visibilité des transactions;

intégration facile pour que les clients puissent se connecter et automatiser les paiements en moins de 30 minutes;

amélioration de la concordance avec les flux bancaires, qui importent automatiquement les transactions dans le module de concordance du système ERP.

« Lien BMO est un élément clé de notre stratégie « Le numérique au premier plan », qui offre des expériences numériques de premier plan à nos clients », a indiqué Sean Ellery, chef, Numérique et innovation, Services bancaires aux grandes entreprises de BMO. « L'intégration de nos services bancaires dans les systèmes de nos clients les aide à gagner du temps, à réduire les erreurs et à se concentrer sur ce qui est le plus important pour eux : la croissance de leur entreprise. »

Le partenariat entre BMO et FISPAN sur Lien BMO est l'une des nombreuses façons dont BMO tire parti de la puissance de ses interfaces de programmation d'applications (API) pour offrir davantage d'options de services bancaires intégrés à ses clients.

« FISPAN est un autre exemple de partenariat entre BMO et des fournisseurs qui nous aident à offrir à nos clients des technologies et des capacités de pointe », a déclaré Gurreet Sidhu, chef des technologies de l'information, Solutions de trésorerie et de paiement à BMO. « Parce que leur architecture ouverte simplifie et accélère l'intégration directe avec les systèmes ERP, nous avons été en mesure de créer et de fournir Lien BMO à nos clients en un temps record. »

« Les institutions financières de premier plan reconnaissent les services bancaires intégrés comme une pierre angulaire de leur feuille de route en matière de services de trésorerie », a fait observer Lisa Shields, chef de la direction de FISPAN. « Nous sommes ravis de travailler avec BMO pour aider leurs clients à gérer efficacement leur fonds de roulement. »

Lien BMO est maintenant disponible pour les clients des Services bancaires en ligne pour entreprises de BMO au Canada et aux États-Unis qui utilisent des systèmes comptables et ERP. En savoir plus sur les avantages de Lien BMO

À propos de FISPAN

FISPAN, chef de file du domaine de la connectivité bancaire, s'associe à des institutions financières pour fournir des solutions clés en main qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes ERP et aux logiciels de comptabilité. Ces intégrations automatisent les flux de travail, améliorent la visibilité et renforcent la sécurité des entreprises. Avec plus de 3 700 entreprises sur sa plateforme et un volume de paiement annuel dépassant 71 milliards de dollars, FISPAN continue d'établir la norme en matière de solutions de connectivité bancaire.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.

