« Les propriétaires d'entreprises canadiens ont travaillé dur pour bâtir leur entreprise, et ces nouvelles cartes leur permettent de bénéficier des achats de l'entreprise, par des points de récompense BMO ou par des milles AIR MILES, a indiqué Jennifer Douglas, chef, Paiements Amérique du Nord, Particuliers et petites entreprises, à BMO. En regroupant les dépenses de l'entreprise sur une même carte, les propriétaires d'entreprises peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus, tout en profitant d'une gamme d'avantages précieux, adaptés aux besoins de leur entreprise. »

« Les petites entreprises constituent l'épine dorsale de l'économie canadienne, et c'est pourquoi, à BMO, nous nous assurons de prendre soin des entrepreneurs qui les dirigent, a déclaré Mike Bonner, chef, Services bancaires aux entreprises au Canada, BMO Groupe financier. Nous sommes fiers d'être la banque qui aide les propriétaires d'entreprises à améliorer leurs finances personnelles et celles de leur entreprise, grâce à une gamme de produits et de services conçus pour les épauler dans chaque facette de leur vie financière. »

Accessibles par l'intermédiaire des Services bancaires en ligne de BMO, les nouvelles cartes de crédit permettent aux propriétaires d'entreprises de séparer facilement les achats professionnels des dépenses personnelles, et offrent des caractéristiques et des avantages conçus pour répondre à leurs besoins particuliers, tels que :

Accélérateurs de points : Les deux cartes sont assorties d'accélérateurs de points qui récompensent les clients pour les dépenses liées à l'activité professionnelle qu'ils effectuent dans certaines catégories.

Les deux cartes sont assorties d'accélérateurs de points qui récompensent les clients pour les dépenses liées à l'activité professionnelle qu'ils effectuent dans certaines catégories. Consultations virtuelles sur demande avec un fournisseur de soins de santé : Accès à Maple, une plateforme de soins virtuels de pointe conçue pour répondre aux besoins évolutifs des propriétaires de petites entreprises, avec un accès direct au réseau de prestataires de soins de santé de Maple, à tout moment et en tout lieu. Grâce à Maple, les propriétaires d'entreprises peuvent entrer en contact avec un médecin ou un conseiller en santé mentale depuis le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail, réduisant ainsi le temps passé à la clinique sans rendez-vous ou à la salle d'urgence.

Accès à Maple, une plateforme de soins virtuels de pointe conçue pour répondre aux besoins évolutifs des propriétaires de petites entreprises, avec un accès direct au réseau de prestataires de soins de santé de Maple, à tout moment et en tout lieu. Grâce à Maple, les propriétaires d'entreprises peuvent entrer en contact avec un médecin ou un conseiller en santé mentale depuis le confort de leur domicile ou de leur lieu de travail, réduisant ainsi le temps passé à la clinique sans rendez-vous ou à la salle d'urgence. Accès à des salons d'aéroport : Accès au programme Mastercard MD Airport Experiences fourni par LoungeKey en présentant leur carte pour accéder à plus de 1 000 salons d'aéroport dans le monde entier pour un coût modique de 32 $ US par utilisateur et par visite.

Accès au programme Mastercard Airport Experiences fourni par LoungeKey en présentant leur carte pour accéder à plus de 1 000 salons d'aéroport dans le monde entier pour un coût modique de 32 $ US par utilisateur et par visite. Protection voyage : Couverture d'assurance lorsque le client utilise sa carte de crédit Mastercard pour payer son voyage. Ces cartes comprennent des couvertures telles que dommages causés aux voitures de location, l'annulation de voyage, l'interruption/le retard de voyage, le retard de bagages et plus encore.

Couverture d'assurance lorsque le client utilise sa carte de crédit Mastercard pour payer son voyage. Ces cartes comprennent des couvertures telles que dommages causés aux voitures de location, l'annulation de voyage, l'interruption/le retard de voyage, le retard de bagages et plus encore. Wi-Fi mondial : Accès à plus d'un million de points d'accès dans le monde avec le réseau Wi-Fi de Boingo pour les titulaires d'une carte Mastercard MD .

Accès à plus d'un million de points d'accès dans le monde avec le réseau Wi-Fi de Boingo pour les titulaires d'une carte Mastercard . Cartes supplémentaires pour les employés : Jusqu'à 22 cartes supplémentaires pour que les employés puissent facilement faire des achats au nom de l'entreprise et l'aider à accumuler des points plus rapidement.

Carte MastercardMD BMO World EliteMD pour entreprise

Le titulaire obtient 4 points de récompense BMO pour chaque dollar dépensé sur les achats d'essence, de fournitures de bureau et les paiements de factures de téléphone cellulaire et d'Internet (jusqu'à concurrence d'un plafond de 50 000 $), et 1,5 point de récompense BMO pour chaque dollar dépensé sur tous les autres achats réglés avec la carte.

Consultations virtuelles gratuites accessibles par le biais de la plateforme Maple. Ces consultations couvrent le soutien sur demande d'un omnipraticien ou d'un conseiller en santé mentale.

Protection voyage dont la couverture comprend les dommages causés aux voitures de location, les annulations, interruptions et délais de voyage, les retards de bagages et plus encore, lorsque la carte Mastercard est utilisée pour réserver un voyage.

Deux laissez-passer gratuits donnant accès aux salons d'aéroport chaque année.

Carte MastercardMD BMO AIR MILESMD World EliteMD pour entreprise

Le titulaire obtient 4 fois les milles lorsqu'il utilise sa carte chez les partenaires AIR MILES.

Le titulaire obtient un mille par tranche de 12 $ de tout autre achat.

Consultations virtuelles gratuites accessibles par le biais de la plateforme Maple. Ces consultations couvrent le soutien sur demande d'un omnipraticien ou d'un conseiller en santé mentale.

Protection voyage dont la couverture comprend les dommages causés aux voitures de location, les annulations, interruptions et délais de voyage, les retards de bagages et plus encore, lorsque la carte Mastercard est utilisée pour réserver un voyage.

Pour de plus amples renseignements sur les cartes de crédit offertes par BMO aux propriétaires d'entreprises, veuillez consulter https://www.bmo.com/principal/entreprise/cartes-de-credit/.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224; Internet : www.bmo.com; Twitter : @BMOMedia