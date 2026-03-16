Des bourses d'un montant total de 100 000 $ seront accordées à dix entreprises canadiennes détenues par des femmes qui répondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU).

Les candidatures sont acceptées du 2 au 23 avril 2026.

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes 2026, un programme annuel destiné à soutenir l'amélioration des finances des entreprises détenues par des femmes.

BMO s'engage à verser un total de 100 000 $ à dix entreprises canadiennes appartenant à des femmes qui peuvent démontrer un impact mesurable sur le développement communautaire tout en contribuant à la réalisation d'au moins deux des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU). Chaque lauréate recevra une bourse de 10 000 $, sera jumelée avec un ambassadeur BMO pour Elles et aura accès à des ressources personnalisées conçues pour accélérer la croissance de son entreprise, dont la programmation de BMO pour Elles, des événements éducatifs, des adhésions à des organisations, un profil sur le site bmoforwomen.com/fr/, et un insigne numérique de lauréate du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes.

Les candidatures sont acceptées du 2 au 23 avril 2026. Les lauréates seront annoncées à l'été 2026.

« Les entreprises détenues par des femmes stimulent l'innovation, la résilience économique et la force des collectivités à travers le Canada, et BMO reconnaît l'importance d'investissements ciblés pour soutenir leur développement continu, a déclaré Sharon Haward-Laird, chef, Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et Solutions intégrées Amérique du Nord, et dirigeante promotrice de BMO pour Elles. Le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes offre un soutien financier ciblé, des conseils d'experts et l'accès à des réseaux essentiels qui permettent aux femmes entrepreneures de créer des entreprises durables et d'améliorer leurs finances. »

« Créer et développer une entreprise n'est pas chose facile, et avoir accès à des ressources, à des conseils et à un réseau de soutien peut faire toute la différence, explique Emmy Babalola, associée, Deloitte Canada. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec BMO à ce programme et de voir comment les lauréates des bourses de cette année tirent parti de ces occasions pour continuer à aller de l'avant et inspirer les autres tout au long du processus. »

Toutes les lauréates d'une bourse de 2026 seront invitées à participer au Sommet du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, un événement de deux jours qui se tiendra au centre-ville de Toronto à l'automne. Il est conçu pour favoriser l'esprit communautaire et établir des liens significatifs au sein de l'écosystème des entreprises détenues par des femmes. Le Sommet de 2026 commémorera également le dixième anniversaire de BMO pour Elles.

Inspiré par la raison d'être de BMO, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et par l'engagement de la Banque à soutenir les entreprises appartenant à des femmes, le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes a été créé en 2020. Au cours des six dernières années, le programme s'est étendu à un large éventail de secteurs d'activité. Il a soutenu des entreprises détenues par des femmes en Amérique du Nord, offrant plus de 1 000 000 $ en bourses aux lauréates du programme, et a mis les femmes en contact avec des conseillers d'affaires et un réseau professionnel dynamique.

Pour plus de renseignements sur le programme de bourse BMO rend hommage aux femmes, veuillez consulter https://www.bmoforwomen.com/fr/grant/.

À propos de BMO pour Elles

Lancée en 2016, BMO pour Elles, la plateforme phare de BMO vise l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires en élargissant l'accès à des conseils personnalisés, à des programmes éducatifs et à des occasions de croissance des entreprises. Le programme fournit des informations fondées sur la recherche et un soutien spécialisé aux femmes entrepreneures, professionnelles et investisseuses, et s'appuie sur un réseau national d'ambassadeurs BMO pour Elles, des conseillers issus de l'ensemble de l'organisation formés pour reconnaître et surmonter les obstacles dans le domaine des services financiers. Ces ambassadeurs offrent des conseils spécialisés, un mentorat et des contacts pour saisir des occasions axées sur la croissance, complétés par des partenariats avec des organisations de premier plan telles que la Women Presidents Organization, GroYourBiz et Women Get On Board, qui élargissent la portée du programme au développement du leadership, à l'apprentissage entre pairs, à l'entrepreneuriat et à la résilience financière.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.

SOURCE BMO Financial Group

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