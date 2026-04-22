BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour avril 2026 English

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BMO Financial Group

22 avr, 2026, 07:30 ET

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'avril 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 avril 2026 recevront les distributions en espèces payables le 4 mai 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB est le 29 avril 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS

SYMBOLE

DISTRIBUTION EN
ESPÈCES PAR
PART ($)

FNB BMO TAP AAA

ZAAA

0,126

FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)

ZAAA.F

0,124

FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*

ZAAA.U

0,126

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,038

FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)

ZEQT.T

0,100

FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)

ZBAL.T

0,049

FNB BMO TAP BBB

ZBBZ

0,163

FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)

ZBBZ.F

0,162

FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*

ZBBZ.U

0,163

FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus

ZBCB

0,060

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

0,075

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)

ZWC.T

0,333

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,079

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)

ZWB.T

0,488

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,140

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux
de trésorerie cible)

ZWA.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,220

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible)

ZWEN.T

0,488

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,160

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible)

ZWHC.T

0,413

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or

ZWGD

0,170

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible)

ZWGD.T

0,333

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,245

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible)

ZWT.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,145

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible)

ZWK.T

0,450

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,070

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible)

ZWU.T

0,625

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,022

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,042

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,145

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,080

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,067

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)

ZWP.T

0,333

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,120

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
(parts à flux de trésorerie cible)

ZWE.T

0,333

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,064

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)

BGDV

0,034

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,085

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

0,175

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)

ZWG.T

0,333

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

BGIF

0,050

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

BGRT

0,055

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,109

FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)

ZGRO.T

0,058

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,059

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,099

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,095

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

0,080

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,080

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,054

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,088

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,055

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,027

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,034

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,057

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,033

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,040

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,048

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,068

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,051

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,100

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,055

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,036

FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés

ZDIV

0,104

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

0,200

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

0,175

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,180

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,045

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,047

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,029

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,025

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,049

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,103

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,158

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,072

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,068

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,071

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

0,075

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

0,055

FNB BMO de croissance des dividendes américains

ZBDU

0,070

FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)

ZBDU.F

0,070

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,050

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,130

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible)

ZWH.T

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,125

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,105

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts
à flux de trésorerie cible)

ZWS.T

0,413

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,076

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,089

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,084

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,125

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,120

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,090

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,089

*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZWA.T. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZWA.T, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZWA.T.

MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes (ZDIV), n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans les FNB BMO et la série FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les parts des FNB BMO et de la série FNB peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements.

Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.  

Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus pertinent.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes. 

SOURCE BMO Financial Group

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