BMO annonce des distributions en espèces à l'égard de certains FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO pour avril 2026 English
Nouvelles fournies parBMO Financial Group
22 avr, 2026, 07:30 ET
MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois d'avril 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 29 avril 2026 recevront les distributions en espèces payables le 4 mai 2026.
La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB est le 29 avril 2026.
Voici les montants des distributions en espèces par part :
Distributions mensuelles
|
NOM DU FONDS
|
SYMBOLE
|
DISTRIBUTION EN
|
FNB BMO TAP AAA
|
ZAAA
|
0,126
|
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)
|
ZAAA.F
|
0,124
|
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*
|
ZAAA.U
|
0,126
|
FINB BMO obligations totales
|
ZAG
|
0,038
|
FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZEQT.T
|
0,100
|
FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZBAL.T
|
0,049
|
FNB BMO TAP BBB
|
ZBBZ
|
0,163
|
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)
|
ZBBZ.F
|
0,162
|
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*
|
ZBBZ.U
|
0,163
|
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus
|
ZBCB
|
0,060
|
FNB BMO canadien de dividendes
|
ZDV
|
0,075
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés
|
ZWC
|
0,105
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWC.T
|
0,333
|
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens
|
ZMBS
|
0,079
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes
|
ZWB
|
0,120
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWB.T
|
0,488
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*
|
ZWB.U
|
0,140
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens
|
ZWA
|
0,130
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux
|
ZWA.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie
|
ZWEN
|
0,220
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWEN.T
|
0,488
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,160
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWHC.T
|
0,413
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or
|
ZWGD
|
0,170
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWGD.T
|
0,333
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,245
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWT.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines
|
ZWK
|
0,145
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWK.T
|
0,450
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités
|
ZWU
|
0,070
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWU.T
|
0,625
|
FINB BMO obligations à escompte
|
ZDB
|
0,022
|
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens
|
ZEF
|
0,042
|
FINB BMO équipondéré banques
|
ZEB
|
0,145
|
FINB BMO équipondéré de FPI
|
ZRE
|
0,080
|
FINB BMO équipondéré services aux collectivités
|
ZUT
|
0,067
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes
|
ZWP
|
0,105
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWP.T
|
0,333
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE
|
0,120
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE.T
|
0,333
|
FNB BMO rendement élevé à taux variable
|
ZFH
|
0,064
|
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)
|
BGDV
|
0,034
|
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,085
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés
|
ZWG
|
0,175
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWG.T
|
0,333
|
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)
|
BGIF
|
0,050
|
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)
|
BGRT
|
0,055
|
FINB BMO obligations de gouvernements
|
ZGB
|
0,109
|
FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZGRO.T
|
0,058
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens
|
ZHY
|
0,059
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ZJK
|
0,099
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*
|
ZJK.U
|
0,095
|
FNB BMO internationales de dividendes
|
ZDI
|
0,080
|
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZDH
|
0,080
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées
|
ZPR
|
0,054
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,088
|
FINB BMO obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,055
|
FINB BMO obligations fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,027
|
FINB BMO obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,034
|
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,057
|
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,033
|
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,040
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens
|
ZMU
|
0,048
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
|
ZIC
|
0,068
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*
|
ZIC.U
|
0,051
|
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,100
|
FNB BMO revenu mensuel
|
ZMI
|
0,055
|
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,036
|
FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés
|
ZDIV
|
0,104
|
FNB BMO à rendement bonifié
|
ZPAY
|
0,200
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
0,175
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,180
|
FINB BMO obligations à rendement réel
|
ZRR
|
0,045
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,047
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,029
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,025
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens
|
ZSU
|
0,049
|
FNB BMO obligations à très court terme
|
ZST
|
0,103
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*
|
ZUS.U
|
0,158
|
FINB BMO obligations totales américaines
|
ZUAG
|
0,072
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,068
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,071
|
FNB BMO américain de dividendes
|
ZDY
|
0,075
|
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
0,055
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains
|
ZBDU
|
0,070
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)
|
ZBDU.F
|
0,070
|
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZUD
|
0,050
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
|
ZWH
|
0,130
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible)
|
ZWH.T
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZWH.U
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZWS
|
0,105
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts
|
ZWS.T
|
0,413
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZHP
|
0,076
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,089
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZUP.U
|
0,084
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZPW.U
|
0,125
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZPH
|
0,120
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,090
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*
|
ZUCM.U
|
0,089
*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U et ZUCM.U.
|
1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZWA.T. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZWA.T, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZWA.T.
MSCI Inc. (« MSCI ») ne parraine et n'endosse ni les FNB BMO ni les titres de BMO mentionnés dans les présentes (ZDIV), n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou de ces titres de BMO ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB BMO ou ces titres de BMO. Le prospectus sur les FNB BMO renferme une description plus détaillée des liens limités qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et les FNB BMO associés.
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB, visitez le site www.fnbbmo.com.
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Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur. Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.
Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO ou la série FNB, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus pertinent.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs
BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2026, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à environ 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être, Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et des collectivités plus fortes.
SOURCE BMO Financial Group
Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416 867-3996
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