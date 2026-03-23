MONTRÉAL, le 23 mars 2026 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces et réinvesties pour le mois de mars 2026 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de parts de la série de fonds négociés en bourse des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB »)1 qui versent des distributions mensuelles et trimestrielles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB inscrits à la fermeture des bureaux le 30 mars 2026 recevront les distributions en espèces payables le 2 avril 2026.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB est le 30 mars 2026.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION

EN ESPÈCES

PAR PART ($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,126 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,124 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,126 FINB BMO obligations totales ZAG 0,038 FNB toutes actions BMO (parts à flux de trésorerie cible) ZEQT.T 0,100 FNB BMO Équilibré (parts à flux de trésorerie cible) ZBAL.T 0,049 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,163 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,162 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,163 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,075 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWC.T 0,333 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,079 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts à flux de trésorerie cible) ZWB.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWA.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie (parts à flux de trésorerie cible) ZWEN.T 0,488 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé (parts à flux de trésorerie cible) ZWHC.T 0,413 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,170 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or (parts à flux de trésorerie cible) ZWGD.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,245 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie (parts à flux de trésorerie cible) ZWT.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWK.T 0,450 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités (parts à flux de trésorerie cible) ZWU.T 0,625 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,022 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,042 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,145 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,080 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,067 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés européennes à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWP.T 0,333 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWE.T 0,333 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,064 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés (parts à flux de trésorerie cible) ZWG.T 0,333 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,109 FNB BMO Croissance (parts à flux de trésorerie cible) ZGRO.T 0,058 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,099 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,095 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,080 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,054 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,088 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,055 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,027 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,034 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,057 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,033 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,040 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,048 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,068 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,051 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,090 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,055 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,036 FINB BMO MSCI Canada IMI à dividendes élevés ZDIV 0,104 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,045 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,047 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,029 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,025 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,049 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,103 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,158 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,072 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,071 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,075 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,055 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,050 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts à flux de trésorerie cible) ZWH.T 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,125 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens (parts à flux de trésorerie cible) ZWS.T 0,413 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,076 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,089 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,084 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,090 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,089

Distributions trimestrielles

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION

EN ESPÈCES

PAR PART ($) FNB BMO toutes actions ZEQT 0,072 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,065 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,054 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,307 FNB BMO de produits de base généraux ZCOM 1,500 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,120 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,160 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,348 FNB BMO Conservateur ZCON 0,048 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,200 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,492 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,159 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,202 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,124 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,780 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,184 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,207 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,280 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,257 FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,110 FINB BMO communications mondiales COMM 0,115 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 0,069 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,133 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,323 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) BGIN 0,020 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,300 FNB BMO Croissance ZGRO 0,062 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,294 FINB BMO Japon ZJPN 0,132 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,195 FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC 0,135 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur ZLSU 0,085 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,296 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,231 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,283 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,280 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,160 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,170 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,270 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,190 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,170 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,420 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,404 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,108 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,118 FINB BMO MSCI Canada d'actions sélectionnées ESGA 0,265 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,221 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,183 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,130 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,145 FINB BMO MSCI EAEO d'actions sélectionnées ESGE 0,192 FINB BMO MSCI EAFE petites et moyennes capitalisations ZESM 0,213 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,130 FINB BMO MSCI mondial d'actions sélectionnées ESGG 0,137 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées ZEQL 0,120 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts couvertes) ZEQL.F 0,116 FINB BMO MSCI d'actions américaines équipondérées (parts en $ US)* ZEQL.U 0,116 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,127 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,077 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,082 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées ESGY 0,121 FINB BMO MSCI É.-U. d'actions sélectionnées (parts couvertes) ESGY.F 0,091 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,144 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 0,211 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,231 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,169 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,124 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,110 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,121 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,133 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,118 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,131 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 0,406 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,237 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,383 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,112 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,265 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,236 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,245 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,378 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,363 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,250 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,300 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 ZXCO 0,093 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 ZXCP 0,102 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 ZXCQ 0,103 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Avril ZAPR 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Janvier ZJAN 0,042 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Juillet ZJUL 0,041 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée couvert en dollars canadiens - Octobre ZOCT 0,043

Distributions trimestrielles - Réinvesties automatiquement

Les distributions en espèces trimestrielles suivantes sont distribuées et automatiquement réinvesties dans des parts de catégorie Accumulation supplémentaires du FNB BMO applicable, qui sont immédiatement consolidées.

NOM DU FONDS SYMBOLE DISTRIBUTION

EN ESPÈCES

PAR PART ($) FINB BMO obligations de sociétés à court terme (réinvestissement des parts) ZCS.L 0,290 FINB BMO obligations fédérales à court terme (réinvestissement des parts) ZFS.L 0,190 FINB BMO obligations provinciales à court terme (réinvestissement des parts) ZPS.L 0,160 FINB BMO obligations à très court terme (réinvestissement des parts) ZST.L 0,550 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US, réinvestissement des parts) ZUS.V 0,720

*Les montants des distributions par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZPW.U, ZUCM.U, ZTL.U, ZLU.U, ZTM.U, ZEQL.U, ZUQ.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U et ZUS.V.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est offerte par BMO Investissements Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

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Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, le placement initial de l'investisseur perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté (« PBR ») d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le PBR d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les parts à flux de trésorerie cible sont assujetties au risque d'épuisement du capital. Les parts à flux de trésorerie cible effectuent des distributions mensuelles d'un montant fixe qui peuvent comprendre, en tout ou en partie, un remboursement de capital. Un remboursement de capital réduit le montant d'un placement initial et pourrait aboutir au remboursement du montant intégral d'un placement initial à l'investisseur.

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À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

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À propos de BMO Groupe financier

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SOURCE BMO Financial Group

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