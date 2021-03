MONTRÉAL, le 8 mars 2021 /CNW/ - BMO Ligne d'action a annoncé aujourd'hui une nouvelle offre, le service Privilège de ConseilDirect, un service conçu pour répondre aux besoins les plus complexes de nos clients. Le service Privilège de ConseilDirect enrichit la gamme complète de produits et services de gestion de patrimoine de BMO en offrant nos meilleurs conseils numériques assortis d'un soutien personnalisé en matière de placement et de planification de patrimoine.

Grâce à cette nouvelle offre, le client disposant d'actifs à investir de 500 000 $ ou plus est jumelé à un conseiller du service ConseilDirect et a accès à une vaste gamme de ressources de BMO et aux conseillers en solutions de planification de patrimoine pour élaborer des plans de gestion de patrimoine complets. La nouvelle offre est conçue pour les clients qui préfèrent investir en ligne et qui recherchent aussi des conseils par le biais d'une relation individuelle pour répondre à des besoins financiers plus complexes.

« La demande de conseils numériques a considérablement augmenté ces dernières années et le rythme continue de s'accélérer. Il s'agit d'une excellente occasion d'innover en tirant parti de notre vaste expérience des solutions de placement numérique et des conseils personnalisés pour créer de nouveaux réseaux de valeur pour les investisseurs canadiens, a déclaré Silvio Stroescu, chef, BMO Ligne d'action, BMO Groupe financier. Le service Privilège de ConseilDirect est une solution hybride qui allie le meilleur des conseils dispensés par les humains et de la technologie pour répondre aux besoins de nos clients sur l'ensemble du spectre de la gestion de patrimoine. »

Avec le nouveau compte, le client profite des avantages suivants :

Des conseils hybrides personnalisés : La relation individuelle que le client entretient avec son conseiller du service ConseilDirect l'aide à garder le cap sur ses objectifs et vient enrichir les recommandations qu'il reçoit numériquement dans l'outil MonConseil.

La relation individuelle que le client entretient avec son conseiller du service ConseilDirect l'aide à garder le cap sur ses objectifs et vient enrichir les recommandations qu'il reçoit numériquement dans l'outil MonConseil. Un accès à la planification de patrimoine : Les professionnels de la planification de patrimoine de BMO, qui sont des planificateurs de patrimoine agréés, sont disponibles pour aider le client à élaborer un plan holistique qui complète ses placements et est adapté à ses besoins et objectifs particuliers.

Les professionnels de la planification de patrimoine de BMO, qui sont des planificateurs de patrimoine agréés, sont disponibles pour aider le client à élaborer un plan holistique qui complète ses placements et est adapté à ses besoins et objectifs particuliers. Des ressources exclusives : Le client a accès à des recherches et à des articles relatifs aux placements exclusifs de BMO Marchés des capitaux, Morningstar et MarketGrader.

Le service Privilège de ConseilDirect fait partie de la vaste gamme de solutions de placement de BMO Gestion de patrimoine, qui comprend tout, des placements autogérés jusqu'aux services de BMO Gestion privée pour les clients à valeur nette élevée et très élevée ayant des besoins de placement et de services bancaires plus complexes.

Pour de plus amples renseignements sur le service Privilège de ConseilDirect et la gamme complète des produits de placement offerts par BMO Gestion de patrimoine, veuillez consulter le site bmo.com/gestiondepatrimoine.

ConseilDirect est un produit de BMO Ligne d'action Inc. (« BMO Ligne d'action »). BMO Ligne d'action est membre de BMO Groupe financier. MDMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action est une filiale en propriété exclusive de Bank of Montreal Holdings Inc. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Un compte ConseilDirect est un compte sur honoraires non discrétionnaire qui offre des recommandations de placement. ConseilDirect n'offre pas de services de gestion de portefeuille fournis par un gestionnaire de portefeuille. Le client prend ses propres décisions de placement et gère lui-même son portefeuille de placement. ConseilDirect n'offre pas de comptes de gestion discrétionnaire.

BMO Ligne d'action Inc. est une société membre de BMO Groupe financier. MDMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. BMO Ligne d'action Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal. Membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

À propos de BMO Groupe financier



Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, [email protected], 514-877-8224