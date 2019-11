BMO lance le dépôt à terme variable Multiplicateur de profit de BMO

Première et unique grande institution financière canadienne à offrir un placement structuré de la sorte

Offre une protection du capital de 100 pour cent de BMO, un paiement d'intérêt annuel garanti et la possibilité de doubler l'investissement en cinq ans à peine

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le lancement du dépôt à terme variable Multiplicateur de profit de BMO. Le Multiplicateur de profit de BMO allie les caractéristiques des placements générateurs de rendement et orientés vers la croissance à la tranquillité d'esprit des investissements qui garantissent le capital.

« Le Multiplicateur de profit de BMO est une solution unique pour les investisseurs ayant une perspective de portefeuille à moyen et à long terme, qui souhaitent un placement sûr et garanti », a déclaré Mathieu Lépine, chef, Placements à terme, BMO Banque de Montréal. « La nouvelle solution est une option de placement qui convient aux nouveaux investisseurs prudents ou axés sur le rendement qui souhaitent obtenir une exposition au secteur bancaire canadien assortie d'une protection garantie. »

Le potentiel de croissance du Multiplicateur de profit de BMO découle de la vigueur du secteur bancaire canadien. Le potentiel de doubler un placement, l'échéance et la valeur à l'échéance du Multiplicateur de profit de BMO sont fonction du rendement des cours de l'indice des banques S&P/TSX.

BMO s'est engagée à fournir des solutions de placement novatrices pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à mieux diversifier leur portefeuille. Les clients qui souhaitent en savoir plus sur le Multiplicateur de profit de BMO et sur sa place dans un plan d'investissement peuvent prendre rendez-vous avec un spécialiste en placement dans leur succursale BMO locale.

Pour plus d'information sur le Multiplicateur de profit de BMO, visitez le site www.bmo.com/multiplicateurdeprofit

Pour de plus amples renseignements sur les options de placement de BMO, visitez www.bmo.com/placements

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal - MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224