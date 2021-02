MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. a lancé aujourd'hui quatre nouveaux fonds négociés en bourse (FNB), dont un FNB axé sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

« À BMO Gestion mondiale d'actifs, nous continuons de faire progresser notre gamme de FNB ESG afin de répondre aux demandes des investisseurs. L'ajout d'une offre américaine à haut rendement permet à l'investisseur d'intégrer davantage les facteurs ESG à son portefeuille, a indiqué Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. De plus, l'ajout de nouveaux symboles aux FNB populaires nous aide à faire équipe avec des investisseurs disposant de portefeuilles en dollars américains. »

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines à haut rendement (ESGH/ESGH.F) : Ce FNB cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays MSCI US High Yield Liquid Corporate Sustainability SRI, un indice axé sur des facteurs ESG. Le FNB est également offert en unités couvertes afin de protéger l'investisseur contre l'exposition aux devises américaines.

De plus, BMO Gestion d'actifs élargit ses options sur devises avec le lancement de deux nouvelles séries de FNB :

FINB BMO actions du Nasdaq 100 - parts en $ US (ZNQ.U)

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement - parts en $ US (ZJK.U)

Pour de plus amples renseignements sur les FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

NASDAQMD et NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FINB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les Sociétés. LES SOCIÉTÉS NE DONNENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens.

Le FNB ou les titres auxquels il est fait référence dans les présentes ne sont pas commandités, ni approuvés, ni vendus, ni promus par MSCI ESG Research LLC, Bloomberg Index Services Limited, Barclays Bank PLC ou l'un ou l'autre de leurs affiliés respectifs ou de leurs fournisseurs d'informations, ou par tout autre tiers (les « Parties à l'indice »). Les Parties à l'indice ne font pas (et déclinent par la présente) toutes les déclarations et garanties, explicites ou implicites, à (a) l'émetteur ou les propriétaires du FNB, ou aux titres mentionnés dans les présentes et à (b) toute autre personne ou entité concernant le FNB ou les titres. Aucune des parties à l'indice ne pourra être tenue responsable en ce qui concerne (i) le FNB ou les titres ou tout indice sur lequel le FNB ou les titres sont basés, (ii) les erreurs, omissions ou interruptions de ou en relation avec tout indice Bloomberg Barclays MSCI ESG ou toute donnée qui y est incluse, ou (iii) tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, consécutif ou tout autre dommage (y compris la perte de profits). Le prospectus du FNB contient une description plus détaillée de la relation limitée que les Parties à l'indice entretiennent avec le gestionnaire et tout FNB lié.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter l'aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus du FNB BMO. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

MC/MD Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

