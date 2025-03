MONTRÉAL, le 21 mars 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO et le plus grand fournisseur de FNB à revenu fixe du Canada[1], a annoncé aujourd'hui le lancement de trois nouveaux FNB d'obligations à échéance cible.

Les FNB d'obligations à échéance cible de BMO combinent les avantages des FNB d'obligations traditionnels, parmi lesquels la diversification et la gestion professionnelle, et ceux des obligations individuelles, parmi lesquels les échéances définies. Ces avantages peuvent aider les investisseurs à fixer des objectifs ou à faire coïncider les dates d'échéance avec les horizons d'investissement, pour des dépenses telles que le financement d'études postsecondaires ou l'épargne en vue d'un achat important tel qu'une maison.

Les FNB d'obligations à échéance cible de BMO sont différents des FNB d'obligations à échéance cible traditionnels. Ces derniers sont assujettis au risque de réinvestissement, c'est-à-dire au risque que le produit des obligations arrivant à échéance soit investi dans des instruments dont le taux d'intérêt futur est inconnu. Les FNB d'obligations à échéance cible de BMO sont conçus pour procurer un revenu pendant une période fixe au cours de l'année d'échéance et pour minimiser le risque de réinvestissement. En utilisant des produits dérivés, les taux d'intérêt de la dernière année d'échéance sont bloqués lors de la création du FNB d'obligations à échéance cible de BMO.

« Les FNB d'obligations à échéance cible de BMO offrent aux investisseurs une autre option de revenu fixe, ce qui leur permet d'adapter plus efficacement leur combinaison globale de placements à revenu fixe, a déclaré Matt Montemurro, chef, FINB de titres à revenu fixe et d'actions, BMO Gestion mondiale d'actifs. Les FNB d'obligations à échéance cible de BMO offrent aux investisseurs une expérience semblable à celle des obligations, avec les avantages de liquidité et de diversification d'un FNB. »

Trois nouveaux FNB d'obligations à échéance cible de BMO :

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 (TSX : ZXCO)

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 (TSX : ZXCP)

BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 (TSX : ZXCQ)

Chacun des BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027, BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 et BMO FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 a clôturé son offre initiale d'unités négociables en bourse et est aujourd'hui coté et négocié à la Bourse de Toronto.

Le FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 de BMO vise à procurer un revenu pendant une période limitée se terminant le ou vers le 19 novembre 2027 ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts (aux fins de ce fonds, la « date d'échéance du fonds ») en investissant principalement dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs du Canada qui ont une échéance effective en 2027, et en utilisant des produits dérivés afin de mettre en œuvre une stratégie de couverture conçue pour réduire au minimum le risque de réinvestissement en 2027 en raison des échéances échelonnées des obligations.

Le FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 de BMO cherche à fournir un revenu pendant une période limitée se terminant le ou vers le 24 novembre 2028 ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts (aux fins de ce fonds, la « date d'échéance du fonds ») en investissant principalement dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs du Canada qui ont une échéance effective en 2028, et en utilisant des produits dérivés afin de mettre en œuvre une stratégie de couverture conçue pour réduire au minimum le risque de réinvestissement en 2028 en raison des échéances échelonnées des obligations.

Le FNB obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 de BMO cherche à procurer un revenu pour une période limitée se terminant le ou vers le 30 novembre 2029 ou à une date antérieure moyennant un préavis d'au moins 60 jours aux porteurs de parts (aux fins de ce fonds, la « date d'échéance du fonds ») en investissant principalement dans des titres de créance de qualité supérieure d'émetteurs du Canada qui ont une échéance effective en 2029, et en utilisant des produits dérivés afin de mettre en œuvre une stratégie de couverture conçue pour réduire au minimum le risque de réinvestissement en 2029 en raison des échéances échelonnées des obligations.

De plus amples informations sont disponibles sur le site Centre FNB BMO.

Les placements dans des fonds négociés en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Les FNB BMO s'échangent comme des actions, leur valeur marchande fluctue et ils peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.



Tous les placements comportent des risques. La valeur d'un FNB peut diminuer autant qu'augmenter, et vous pourriez perdre de l'argent. Le risque d'un FNB est évalué en fonction de la volatilité de son rendement au moyen de la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. La volatilité antérieure n'indique pas quelle sera la volatilité du FNB à l'avenir. Un FNB dont la cote de risque est faible peut tout de même perdre de l'argent. Pour en savoir plus sur la cote de risque et les risques spécifiques qui peuvent avoir une incidence sur le rendement d'un FNB, veuillez passer en revue le prospectus simplifié des FNB BMO.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 500 milliards de dollars au 31 janvier 2025, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

________________________________ 1 Source : Bloomberg en date du 31 janvier 2025

