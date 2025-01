Les nouveaux CCAÉ de BMO pour Mercedes-Benz (MB), Nestlé (NEST), Toyota (TOYM), Honda (HNDA) et Nintendo (NTDO) seront négociés sur Cboe Canada

MONTRÉAL, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (BMO) a annoncé aujourd'hui le lancement de cinq nouveaux CCAÉ, offrant aux investisseurs un accès élargi à des entreprises internationales. Le lancement initial de BMO comprend les entreprises européennes Mercedes-Benz et Nestlé, ainsi que trois des entreprises japonaises les plus réputées : Toyota, Honda et Nintendo.

Les nouveaux CCAÉ de BMO offrent aux investisseurs canadiens un moyen efficace de s'exposer à des entreprises internationales en dollars canadiens, tout en réduisant le risque associé aux fluctuations des devises. BMO prévoit de lancer d'autres CCAÉ pour les investisseurs canadiens au cours des prochains mois.

« Les CCAÉ de BMO sont une solution canadienne qui offre aux investisseurs un meilleur accès aux sociétés qui négocient sur les marchés étrangers, tout en minimisant le risque de change associé aux investissements à l'étranger, a déclaré Bill Bamber, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. Nous sommes impatients d'élargir notre gamme de CCAÉ au Canada afin de répondre aux besoins des investisseurs qui cherchent à accéder plus facilement à des sociétés de classe mondiale. »

Les CCAÉ de BMO offriront également un prix avantageux pour de nombreux investisseurs, les nouveaux CCAÉ étant libellés en dollars canadiens et ayant un prix d'ouverture d'environ 10 $.

Investir à l'étranger en toute simplicité et réduire l'incertitude associée aux devises

Les CCAÉ de BMO réduisent le risque associé aux fluctuations des devises lorsqu'on effectue des opérations avec des sociétés internationales, en éliminant la nécessité de convertir des dollars canadiens en devises étrangères. La réduction de l'incertitude liée aux devises permet aux investisseurs de se concentrer sur les données fondamentales d'une entreprise lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement.

Les CCAÉ de BMO offrent un accès élargi aux investisseurs

Les CCAÉ sont un moyen simple et efficace d'investir dans certaines des plus grandes sociétés d'envergure mondiale. L'achat d'une seule action sur des marchés étrangers comme l'Allemagne, la Suisse ou le Japon peut être une tâche difficile pour les investisseurs basés au Canada, mais les CCAÉ de BMO se négocieront sur Cboe Canada, offrant un accès facile à ces sociétés sur plusieurs plateformes - pour les investisseurs individuels ou par l'intermédiaire d'un conseiller.

Les nouveaux CCAÉ de BMO seront cotés sur Cboe Canada. Mercedes-Benz (MB) et Nestlé (NEST) commenceront à être négociés le 6 février 2025 et Toyota (TOYM), Honda (HNDA) et Nintendo (NTDO) commenceront à être négociés le 10 février 2025, sous réserve de l'approbation finale de la bourse.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

Ce document est fourni à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle.

Un investissement dans les CCAÉ émis par BMO peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Des informations importantes sur ces produits de placement sont contenues dans le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus pour chaque série de CCAÉ (ensemble, le « prospectus »). Les acheteurs sont priés de consulter www.sedarplus.ca ou bmogam.com pour obtenir des exemplaires du prospectus et des documents d'information connexes avant d'acheter des CCAÉ d'une série particulière. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation d'achat de ces produits de placement.

Chaque série de CCAÉ porte sur une seule catégorie d'actions (les « actions sous-jacentes ») d'un émetteur constitué à l'extérieur du Canada (l'« émetteur sous-jacent »). Pour chaque série de CCAÉ, le prospectus fournira des informations supplémentaires concernant cette série, y compris des informations concernant l'émetteur sous-jacent et les actions sous-jacentes de cette série. BMO et ses sociétés affiliées, ainsi que toute autre personne participant à la distribution des CCAÉ, n'acceptent aucune responsabilité quant à l'information fournie par un émetteur sous-jacent (y compris l'information contenue dans le présent document ou dans le prospectus qui a été extraite de l'information diffusée publiquement par l'émetteur sous-jacent).

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Chaque série de CCAÉ n'est proposée qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Aaron Sobeski, Toronto, [email protected], 416-867-3996