Les CCAÉ de BMO se négocient sur une bourse canadienne en dollars canadiens et offrent aux investisseurs canadiens des possibilités accrues de diversification de leur portefeuille en leur permettant d'obtenir une exposition aux actions de sociétés internationales.

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (BMO) a annoncé que cinq nouveaux CCAÉ commenceront à être négociés à la bourse Cboe Canada aujourd'hui. L'offre initiale de ces nouveaux CCAÉ a été clôturée.

Les nouveaux CCAÉ de BMO se négocieront sous les symboles suivants :

Nom de la société et type de parts Symbole Pays Actions ordinaires de Rheinmetall AG RHM Allemagne Actions ordinaires de AXA SA AXA France Actions ordinaires de Sanofi S.A. SAN France Actions ordinaires de Société Générale SA SOCG France Actions ordinaires de Heineken N.V. HEIA Pays-Bas

Pour de plus amples renseignements sur les CCAÉ de BMO, veuillez consulter le site https://www.bmogam.com/ca-fr/produits/certificats-canadiens-d-actions-etrangeres/.

Ce document est fourni à titre informatif seulement. L'information qui s'y trouve ne constitue pas une source de conseils fiscaux, juridiques ou de placement et ne doit pas être considérée comme telle.

Un investissement dans les CCAÉ émis par BMO peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Des informations importantes sur ces produits de placement sont contenues dans le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus pour chaque série de CCAÉ (ensemble, le « prospectus »). Les acheteurs sont priés de consulter www.sedarplus.ca ou www.bmogam.com pour obtenir des exemplaires du prospectus et des documents d'information connexes avant d'acheter des CCAÉ d'une série particulière. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation d'achat de ces produits de placement.

Chaque série de CCAÉ porte sur une seule catégorie d'actions (les « actions sous-jacentes ») d'un émetteur constitué à l'extérieur du Canada (l'« émetteur sous-jacent »). Pour chaque série de CCAÉ, le prospectus fournira des informations supplémentaires concernant cette série, y compris des informations concernant l'émetteur sous-jacent et les actions sous-jacentes de cette série. BMO et ses sociétés affiliées, ainsi que toute autre personne participant à la distribution des CCAÉ, n'acceptent aucune responsabilité quant à l'information fournie par un émetteur sous-jacent (y compris l'information contenue dans le présent document ou dans le prospectus qui a été extraite de l'information diffusée publiquement par l'émetteur sous-jacent). Chaque série de CCAÉ n'est proposée qu'aux investisseurs au Canada, conformément aux lois et aux exigences réglementaires applicables.

