MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc. a lancé aujourd'hui le BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations, série FNB (ZACE), qui est activement géré par Brian Belski, stratège en chef, Placements, BMO Marchés des capitaux.

L'objectif de ce fonds est de procurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines de toute capitalisation boursière.

Pour soutenir cet objectif, il utilise un modèle incarnant les dernières recherches stratégiques américaines de M. Belski concernant le S&P 1500, les secteurs, les industries et les préférences de style. Le portefeuille intègre tactiquement divers styles d'investissement en fonction du cycle du marché et des opinions stratégiques générales de M. Belski.

« Nous sommes ravis d'élargir notre BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations aux investisseurs en FNB, s'est réjoui Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. En tirant parti de l'expertise renommée de Brian sur le marché, nous sommes en mesure d'offrir aux investisseurs un fonds qui capture les meilleures idées d'investissement sur l'ensemble du spectre de la capitalisation boursière en utilisant ses dernières vues stratégiques américaines. »

« C'est un honneur de pouvoir intégrer les études de marché de mon équipe dans notre première série de FNB, a déclaré Brian Belski, stratège en chef, Placements, BMO Marchés des capitaux. Alors que débute la seconde moitié de notre thèse de marché haussier à long terme sur 20 ans pour les actions américaines, nous pensons que l'approche ascendante de sélection de titres et que la gestion active de portefeuille deviendront une partie de plus en plus importante du processus et de la discipline de gestion globale du portefeuille d'actions. »

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les FNB BMO, veuillez consulter le site www.bmo.com/fnb.

À propos de fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

