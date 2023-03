Les nouveaux fonds répondent à la demande croissante des investisseurs pour des solutions à revenu fixe et de rendement

MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - BMO Investissements Inc. a annoncé aujourd'hui le lancement de six nouveaux fonds d'investissement conçus pour répondre à la demande des investisseurs qui recherchent des solutions améliorées en matière de revenu fixe et de rendement afin de mieux positionner les portefeuilles dans le marché changeant d'aujourd'hui.

« Nous sommes heureux de lancer de nouveaux fonds d'investissement pour aider les investisseurs à réaliser des progrès et à améliorer leurs portefeuilles de titres à revenu fixe grâce à des solutions reconnues, notamment le BMO Fonds FNB obligations totales, qui est basé sur notre populaire FNB couvrant l'ensemble du marché canadien, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs. Le BMO Fonds FNB à rendement bonifié élargit notre gamme de solutions de flux de trésorerie et offre une exposition alternative aux portefeuilles d'actions et d'obligations traditionnels. De plus, nous continuons d'élargir notre gamme de produits avec de nouveaux mandats de fonds ciblés et spécialisés afin d'offrir plus de choix aux investisseurs. »

BMO Investissements Inc, le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a qualifié les nouveaux fonds et séries de fonds suivants :

BMO Fonds FNB obligations totales (séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations canadiennes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc.

(séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations canadiennes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc. BMO Fonds FNB obligations de sociétés (séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc.

(séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des obligations de sociétés canadiennes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc. BMO Fonds mondial énergie (séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde actives dans le domaine de l'énergie, des sources d'énergie de remplacement ou des secteurs connexes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc.

(séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de sociétés situées partout dans le monde actives dans le domaine de l'énergie, des sources d'énergie de remplacement ou des secteurs connexes. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc. BMO Fonds FNB mondial à faible volatilité (séries A, T6, F, F6, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc.

(séries A, T6, F, F6, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif d'accroître la valeur de votre placement à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui investissent dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc. BMO Fonds FNB à rendement bonifié (séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui visent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains et des dérivés afin de procurer une appréciation du capital à long terme, de générer un revenu et d'atténuer le risque de perte en cas de baisse. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc.

(séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif de procurer un rendement semblable à celui d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui visent à procurer une exposition à un portefeuille de sociétés américaines à grande capitalisation, en investissant principalement dans des titres de capitaux propres américains et des dérivés afin de procurer une appréciation du capital à long terme, de générer un revenu et d'atténuer le risque de perte en cas de baisse. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est BMO Gestion d'actifs inc. BMO Fonds Chine élargie (séries A, F, I et Conseiller). Le fonds a comme objectif d'obtenir la croissance du capital à long terme en investissant surtout, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés de la Chine élargie, qui comprend la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan, ainsi que dans des titres de capitaux propres de sociétés qui tirent avantage de leur exposition à la Chine élargie. Le gestionnaire de portefeuille du fonds est Polen Capital HK Limited.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 150 milliards de dollars au 31 janvier 2023 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Jeff Roman, Toronto, [email protected], 416-867-3996