MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (BMOII) a lancé aujourd'hui les Portefeuilles Durables BMO, une nouvelle gamme de solutions qui investissent dans des sociétés engagées à obtenir des résultats positifs sur les plans environnemental, social et de la gouvernance (ESG).

« Nous sommes ravis de continuer d'élargir nos offres d'investissement responsable et de tirer parti du succès de nos FNB ESG et de nos fonds d'investissement à perspectives durables, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Nous sommes fiers de nos 35 ans d'histoire en matière d'investissement responsable et nous sommes fermement engagés à faire progresser le dialogue ESG. Ces fonds offriront aux Canadiens des solutions tout-en-un pour aligner leurs placements sur leurs valeurs, tout en atteignant leurs objectifs d'investissement. »

Ces portefeuilles combinent des FNB d'actions et de titres à revenu fixe conçus pour représenter le rendement des entreprises qui ont des cotes ESG élevées par rapport à leurs pairs, ainsi que des fonds d'investissement à gestion active qui peuvent fournir une atténuation des risques et le potentiel de réalisation d'une performance supérieure au marché.

Nouveaux portefeuilles de BMO Investissements Inc. :

BMO Portefeuille de revenu durable

BMO Portefeuille conservateur durable

BMO Portefeuille équilibré durable

BMO Portefeuille croissance durable

Pour en savoir plus sur les Portefeuilles Durables BMO, visitez bmo.com/durable.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

