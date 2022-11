Nouveaux fonds BMO assortis de séries de FNB conçus pour étoffer les volets de croissance du portefeuille

Le BMO ARK Fonds révolution génomique, le Fonds d'innovation BMO ARK et le BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (collectivement, « les Fonds BMO ARK », des fonds gérés par ARK Investment Management LLC de Cathie Wood , utilisent des stratégies de fonds thématiques axées sur l'innovation de rupture

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW/ - BMO Investissements Inc., le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui le lancement de trois fonds axés sur l'innovation de rupture gérés par ARK Investment Management LLC (« ARK » ou « ARK Invest »), dont le Fonds d'innovation BMO ARK.

Les entreprises du portefeuille des Fonds BMO ARK sont à l'avant-garde de l'innovation technologique dans divers secteurs économiques ayant un potentiel de croissance à long terme. Les fonds offrent une attention constante aux tendances séculaires et à l'innovation de rupture qui peuvent compléter les stratégies traditionnelles et les portefeuilles de base.

« Nous sommes ravis de collaborer avec ARK pour offrir des FNB et des fonds d'investissement axés sur l'innovation afin d'aider les investisseurs à constituer des portefeuilles meilleurs et plus solides, bien positionnés pour la croissance, a déclaré Kevin Gopaul, président, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. En s'appuyant sur la force et le savoir-faire de l'équipe ARK, ces trois nouveaux fonds BMO ARK sont positionnés de manière experte pour profiter des importantes tendances à long terme du marché. »

« En tirant parti de l'échelle et du puissant réseau de distribution de BMO, nous sommes fiers de mettre nos stratégies de FNB existantes à la disposition d'un plus grand nombre d'investisseurs au Canada en lançant les Fonds BMO ARK, a poursuivi Cathie Wood, chef de la direction et chef des placements, ARK. Nous pensons que l'innovation est la clé de la croissance d'un portefeuille. L'économie mondiale subit l'une des plus grandes transformations technologiques de l'histoire, déplaçant les acteurs de l'industrie et créant de nouveaux chefs de file, facilitateurs et bénéficiaires de l'innovation de rupture. Nous nous efforçons de donner à tous les investisseurs l'accès à ces possibilités exponentielles. »

Fondée par Catherine (Cathie) Wood en 2014, ARK Investment Management LLC a 23,1 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion en date du 30 septembre 2022 et se concentre uniquement sur l'offre de solutions d'investissement pour capter l'innovation de rupture.

Fonds BMO ARK

BMO ARK Fonds révolution génomique (séries A, F, I, Conseiller et FNB). Ce fonds investit principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs qui se concentrent sur la prolongation et l'amélioration de la qualité de la vie humaine et autre, et qui devraient en tirer des avantages substantiels, en intégrant à leurs activités des développements technologiques et scientifiques et des progrès en génomique, comme les technologies CRISPR, les thérapies ciblées, la bioinformatique, les diagnostics moléculaires, les cellules souches et la biologie agricole, qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne.





(séries A, F, I, Conseiller et FNB). Ce fonds investit principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs qui se concentrent sur la prolongation et l'amélioration de la qualité de la vie humaine et autre, et qui devraient en tirer des avantages substantiels, en intégrant à leurs activités des développements technologiques et scientifiques et des progrès en génomique, comme les technologies CRISPR, les thérapies ciblées, la bioinformatique, les diagnostics moléculaires, les cellules souches et la biologie agricole, qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne. Fonds d'innovation BMO ARK (séries A, F, I, Conseiller et FNB). Ce fonds investit principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs participant à la mise au point de produits ou de services technologiques associés à l'innovation dans le domaine des technologies financières, de la génomique, de l'industrie et de l'Internet de nouvelle génération, qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne.





(séries A, F, I, Conseiller et FNB). Ce fonds investit principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs participant à la mise au point de produits ou de services technologiques associés à l'innovation dans le domaine des technologies financières, de la génomique, de l'industrie et de l'Internet de nouvelle génération, qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne. BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (séries A, F, I, Conseiller et FNB). Ce fonds investit principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs qui se concentrent sur le déplacement des bases de l'infrastructure technologique vers le nuage, permettant des services mobiles, nouveaux et locaux, et qui devraient en bénéficier, comme les sociétés qui dépendent ou bénéficient de l'utilisation accrue de la technologie, de l'infrastructure et des services partagés, des produits et services basés sur Internet, des nouvelles méthodes de paiement, des mégadonnées, de l'Internet des objets et de la distribution sociale et des médias qui ont le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne.

Plus d'informations sont disponibles sur le site des Fonds BMO ARK.

L'offre de parts de la série FNB du BMO ARK Fonds révolution génomique (symbole : ARKG), du Fonds d'innovation BMO ARK (symbole : ARKK) et du BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (symbole : ARKW) a été clôturée et leur négociation commencera aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

L'inscription aujourd'hui de la nouvelle série de FNB BMO ARK s'appuie sur la gamme complète de stratégies des FNB BMO, qui englobe les mandats, les catégories d'actifs et les régions géographiques, et qui offre aux investisseurs des solutions de portefeuille efficaces. On peut obtenir de plus amples renseignements sur les FNB BMO au Centre FNB (en anglais) de BMO Gestion mondiale d'actifs.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte.

À propos des fonds négociés en bourse (FNB) BMO

Depuis plus de 11 ans, le secteur des FNB de BMO Groupe financier est l'un des principaux fournisseurs de FNB au Canada, gère plus de 100 stratégies et détient une part de marché de plus de 25 pour cent au Canada1 et 80,6 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. Cela comprend une gamme complète de FNB élaborés au Canada pour les Canadiens, tels que des FNB d'actions de base à faibles coûts suivant les indices de marché, et une vaste gamme de FNB de titres à revenu fixe; des FNB basés sur des solutions répondant aux demandes des clients; et des FNB à bêta intelligent innovateurs, ainsi que la combinaison de l'investissement actif et passif avec la série FNB de fonds d'investissement à gestion active.

1Morningstar, décembre 2021

À propos de ARK Investment Management LLC

ARK Investment Management LLC est un conseiller en investissement américain enregistré au niveau fédéral et une société d'investissement privée. Spécialisée dans l'investissement thématique dans l'innovation de rupture, la société s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans le repérage et l'investissement dans les innovations qui devraient changer la façon dont le monde fonctionne. Grâce à son processus de recherche ouvert, ARK identifie les entreprises qui, selon elle, sont à la pointe et bénéficient d'innovations intersectorielles telles que la robotique, le stockage de l'énergie, le séquençage génomique, l'intelligence artificielle et la technologie de la chaîne de blocs. Les stratégies d'investissement d'ARK comprennent la technologie autonome et la robotique, l'Internet de nouvelle génération, la révolution génomique, l'innovation dans les technologies financières, l'exploration et l'innovation spatiales, l'impression 3D, la technologie innovante israélienne, le capital de risque et la stratégie globale d'innovation de rupture d'ARK. Pour plus d'informations sur ARK, ses offres et ses recherches originales, veuillez consulter le site www.ark-invest.com (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 070 milliards de dollars au 31 juillet 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

