BMO Investissements Inc. annonce une nouvelle série de fonds d'investissement

BMO annonce également une proposition de fusion de fonds, des modifications proposées aux objectifs de placement et des réductions des frais de gestion et des frais d'administration

MONTRÉAL, le 26 août 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui l'admissibilité des titres de série F et de série F6 pour les fonds suivants le ou vers le 27 août 2021 :

Fonds Série BMO Portefeuille équilibré AscensionMC Série F6 BMO Portefeuille conservateur AscensionMC Série F6 BMO Portefeuille actions de croissance AscensionMC Série F6 BMO Portefeuille croissance AscensionMC Série F6 BMO Portefeuille revenu AscensionMC Série F6 BMO Fonds de l'allocation de l'actif Série F6 BMO Catégorie Portefeuille FNB équilibré Série F6 BMO Fonds canadien d'actions à grande capitalisation Série F6 BMO Portefeuille diversifié de revenu Série F6 BMO Catégorie Portefeuille FNB actions de croissance Série F6 BMO Portefeuille FNB à revenu fixe Série F6 BMO Portefeuille équilibré FondSélectMD Série F BMO Portefeuille actions de croissance FondSélectMD Série F BMO Portefeuille croissance FondSélectMD Série F BMO Portefeuille sécurité FondSélectMD Série F BMO Catégorie FNB mondial à faible volatilité Série F6 BMO Fonds mondial de revenu mensuel Série F Série F6 BMO Fonds de croissance et de revenu Série F6 BMO Portefeuille FNB croissance Série F6 BMO Catégorie Portefeuille FNB sécurité Série F6 BMO Fonds de revenu mensuel élevé II Série F6 BMO Portefeuille équilibré CatégorieSélectMD Série F6 BMO Portefeuille actions de croissance CatégorieSélectMD Série F6 BMO Portefeuille croissance CatégorieSélectMD Série F6 BMO Portefeuille sécurité CatégorieSélectMD Série F6 Portefeuille à revenu fixe FiducieSélectMD de BMO Série F6 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 Série F BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2030 Série F BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2035 Série F BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2040 Série F BMO Portefeuille d'éducation Objectif Revenu Série F BMO Fonds indice-actions en dollars US Série F BMO Fonds du marché monétaire en dollars US Série F BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US Série F6

Fusion proposée

BMOII a également annoncé aujourd'hui une proposition de fusion (la « fusion »), sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres et des autorités réglementaires, du BMO Fonds mondial de croissance et de revenu (le « fonds cédant ») avec le BMO Fonds mondial d'actions (le « fonds maintenu »).

Si elle est approuvée, la fusion prendra effet le ou vers le 19 novembre 2021 (la « date de prise d'effet »).

L'approbation des porteurs de titres du fonds cédant sera demandée lors d'une assemblée extraordinaire qui se tiendra le ou vers le 5 novembre 2021. Si les porteurs de titres des parts de la Série F du fonds cédant n'approuvent pas la fusion, le gestionnaire propose de mettre fin aux parts de la Série F du fonds cédant et de racheter ces parts avant la date de prise d'effet.

Avant les assemblées, un document d'avis et d'accès sera envoyé aux porteurs de titres inscrits en date du 20 septembre 2021. Le document d'avis et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction contenant tous les détails de la fusion proposée. Le document d'avis et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

La fusion du fonds cédant avec le fonds maintenu sera effectuée avec report d'impôt pour les porteurs de titres.

Si la fusion proposée est approuvée, elle sera mise en œuvre en échangeant des titres de chaque série du fonds cédant contre des titres de la série équivalente du fonds maintenu dans la même devise, ayant une valeur liquidative à la date de prise d'effet égale à la valeur liquidative des titres soumis. Le fonds cédant sera liquidé dès que raisonnablement possible après sa fusion.

Le comité d'examen indépendant du fonds cédant et du fonds maintenu a examiné les questions de conflit d'intérêts potentiel liées à la fusion proposée et a fourni à BMOII une recommandation positive pour la fusion après avoir déterminé que, si elle était mise en œuvre, la fusion aboutirait à un résultat juste et raisonnable pour le fonds cédant et le fonds maintenu.

Les achats et les substitutions de parts du fonds cédant seront suspendus à la fermeture des bureaux le troisième jour ouvrable précédant la date de prise d'effet, à l'exception des achats effectués dans le cadre de régimes d'épargne continue préétablis qui seront suspendus à la fermeture des bureaux le cinquième jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d'effet.

Les porteurs de titres du fonds cédant auront le droit de racheter des titres du fonds cédant ou de procéder à des substitutions jusqu'à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d'effet.

Modification des objectifs de placement

BMOII a également annoncé aujourd'hui des modifications proposées aux objectifs de placement (chacune, une « modification des objectifs de placement » et collectivement, les « modifications des objectifs de placement ») du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielle et du BMO Fonds mondial équilibré, afin d'ajouter une approche d'investissement responsable à leurs objectifs de placement.

Sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires, y compris toute approbation concernant la série FNB du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles, BMOII propose de modifier les objectifs de placement du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles et du BMO Fonds mondial équilibré, ce qui entraînera d'autres modifications correspondantes des fonds, y compris :

des modifications des stratégies de placement pour refléter une approche d'investissement responsable;

le changement de noms des fonds en BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durableset en BMO Fonds mondial équilibré durable, respectivement.

Si elle est approuvée pour chaque fonds, la modification des objectifs de placement applicable entrera en vigueur le ou vers le 19 novembre 2021.

L'approbation des porteurs de parts du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles et du BMO Fonds mondial équilibré sera sollicitée lors d'assemblées extraordinaires qui se tiendront le ou vers le 5 novembre 2021.

Avant les assemblées, un document d'avis et d'accès sera envoyé aux porteurs de parts inscrits en date du 20 septembre 2021. Le document d'avis et d'accès décrira les différentes façons dont les porteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire d'une circulaire d'information de la direction qui contient tous les détails des modifications aux objectifs de placement proposées. Le document d'avis et d'accès et la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Réduction des frais et option d'achat en dollars américains pour le BMO Fonds mondial d'actions

Les frais de gestion applicables aux titres des séries A, Conseiller et T6 du BMO Fonds mondial d'actions seront réduits avec prise d'effet le ou vers le 19 novembre 2021 afin de faciliter la fusion, comme suit :

Série de titres du BMO Fonds mondial d'actions Frais de gestion

annuels actuels Nouveaux frais de

gestion annuels Série A 1,85 % 1,60 % Série Conseiller 1,85 % 1,60 % Série T6 1,85 % 1,60 %

Les frais d'administration du BMO Fonds mondial d'actions seront également réduits de 0,30 pour cent à 0,25 pour cent avec prise d'effet le ou vers le 19 novembre 2021.

Avant le 19 novembre 2021, les titres des séries T6, Conseiller et F du BMO Fonds mondial d'actions pourront également être achetés en dollars américains.

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter https://www.bmo.com/principal/particuliers/investissements/fonds/.

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et peuvent être modifiées ou supprimées. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, [email protected], 514-877-8224