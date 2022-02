MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire du Fonds d'obligations de marchés émergents BMO (le « fonds »), a annoncé aujourd'hui le lancement de titres de Série I (non couverts) et des changements de gestionnaire de portefeuille et de sous-conseiller pour le fonds.

Série I (titres non couverts)

Le gestionnaire a lancé des titres de Série I (non couverts) du Fonds, sous réserve de l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation des valeurs mobilières.

Les nouveaux titres de Série I (non couverts) sont destinés aux investisseurs institutionnels qui souhaitent que l'exposition aux placements dans les marchés émergents comprenne tout rendement attribuable aux fluctuations des devises par rapport au dollar canadien.

Changement de gestionnaire de portefeuille et de sous-conseiller

Avec prise d'effet le ou vers le 1er avril 2022, Threadneedle Asset Management Limited remplacera BMO Gestion d'actifs inc. en tant que gestionnaire de portefeuille du fonds et BMO Asset Management Limited cessera d'agir à titre de sous-conseiller du fonds.

Pour en savoir plus sur les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter www.bmo.com/investissements/fonds/ .

