BMO Investissements Inc. annonce des changements au BMO Fonds mondial diversifié

MONTRÉAL, le 18 nov. 2019 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire du BMO Fonds mondial diversifié (le « fonds »), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle série, des réductions de frais de certaines séries du fonds et un changement de gestionnaire de portefeuille du fonds. De plus, le nom du fonds a été changé pour BMO Fonds concentré mondial équilibré et ses stratégies de placement ont été modifiées.

Nouvelle série d'options de flux monétaire

BMOII a élargi sa gamme de solutions de flux monétaire avec l'ajout de titres de Série F6 au fonds, sous réserve de la réception de l'approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

Réductions des frais de gestion

À compter de maintenant, BMOII réduit les frais de gestion des titres des Séries A, T5, T6 et Conseiller du fonds de 2,00 % à 1,60 %.

À compter de maintenant, BMOII réduit les frais de gestion des titres de la Série D du fonds de 1,25 % à 0,85 %.

Changement de gestionnaire de portefeuille

Avec prise d'effet le 15 novembre 2019, Matthews International Capital Management, LLC (« Matthews ») a cessé d'agir à titre de gestionnaire de portefeuille du fonds et Guardian Capital LP a repris la responsabilité de gestion de portefeuille de la portion du portefeuille du fonds préalablement gérée par Matthews. BMO Gestion d'actifs inc. demeure gestionnaire de portefeuille du fonds. De plus, le nom du fonds a été changé pour BMO Fonds concentré mondial équilibré et ses stratégies de placement ont changé.

Pour de plus amples renseignements sur le fonds et les autres fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/investissements/fonds/.

MD/MC Marque de commerce déposée/marque de commerce de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de frais de suivi. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224

Related Links

www.bmo.com