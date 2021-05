MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII »), le gestionnaire des Fonds d'investissement BMO, a annoncé aujourd'hui l'admissibilité de nouveaux fonds et séries, et la modification de la cote de risque de certains fonds.

Nouveaux fonds

BMOII a établi l'admissibilité des nouveaux fonds et séries de fonds suivants (sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières) :

BMO Fonds FNB actions du secteur énergie propre (Séries A, F et I) : Ce fonds offre une exposition aux actions d'entreprises engagées dans des activités mondiales liées aux énergies propres.

: Ce fonds offre une exposition aux actions d'entreprises engagées dans des activités mondiales liées aux énergies propres. BMO Fonds FNB actions du Nasdaq 100 (Séries A, F et I) : Ce fonds offre une exposition aux actions de sociétés non financières cotées à l'indice américain NASDAQ-100.

: Ce fonds offre une exposition aux actions de sociétés non financières cotées à l'indice américain NASDAQ-100. BMO Fonds d'actions mondiales d'engagement ODD (Séries A, F, I et Conseiller) : Ce fonds investit dans des actions mondiales en utilisant une approche d'investissement responsable pour soutenir les objectifs de développement durable.

: Ce fonds investit dans des actions mondiales en utilisant une approche d'investissement responsable pour soutenir les objectifs de développement durable. BMO Fonds d'obligations durables (Séries A, F, I et Conseiller) : Ce fonds investit dans des titres de créance libellés en dollars canadiens selon une approche d'investissement responsable.

: Ce fonds investit dans des titres de créance libellés en dollars canadiens selon une approche d'investissement responsable. BMO Fonds d'actions chinoises à perspectives durables (Séries A, F, I et Conseiller) : Ce fonds investit dans des actions chinoises en utilisant une approche d'investissement responsable.

: Ce fonds investit dans des actions chinoises en utilisant une approche d'investissement responsable. BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (Séries A, F, I, FNB et Conseiller) : Ce fonds investit dans des titres de participation de sociétés américaines de toute taille de capitalisation boursière.

Nouvelles séries

BMOII a également établi l'admissibilité de nouvelles séries des fonds suivants (sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités de réglementation des valeurs mobilières) :

Fonds Nouvelles séries BMO Fonds mondial équilibré Séries F6 et T6 BMO Portefeuille équilibré durable Série G BMO Portefeuille conservateur axé sur les principes Série G

Modification de l'évaluation du risque

L'évaluation du risque des fonds énumérés ci-dessous a changé avec prise d'effet immédiate. Il n'y a aucun changement aux objectifs de placement, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds associés aux nouvelles évaluations du risque.

Ces modifications de l'évaluation du risque sont fondées sur la méthode normalisée de classification des risques prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et sur un examen annuel par BMOII visant à déterminer le niveau de risque des fonds d'investissement offerts au public.

Fonds Ancienne

évaluation du

risque Nouvelle

évaluation du

risque BMO Catégorie mondiale de dividendes Moyen Faible à moyen BMO Fonds mondial de dividendes Moyen Faible à moyen BMO Fonds mondial de croissance et de

revenu Moyen Faible à moyen BMO Fonds de revenu mensuel élevé II Faible à moyen Moyen BMO Fonds d'actions privilégiées Faible à moyen Moyen BMO Fonds de ressources Moyen à élevé Élevé BMO Fonds FNB mondial de croissance

gestion tactique Moyen Faible à moyen

Pour plus d'informations sur les Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/investissements/fonds/.

NasdaqMD , Nasdaq-100 IndexMD, Nasdaq 100MD et NDX sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « Sociétés ») et BMO Investissements Inc. est autorisée à les utiliser. Les Sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du ou des produit(s). Le(s) produit(s) n'est ou ne sont pas émis, ni cautionné(s), ni vendu(s), ni promu(s) par les Sociétés. Les Sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du ou des produit(s).

MC/MD Marque de commerce/marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d'actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset Management Limited et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO.

Les Fonds d'investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., gestionnaire de fonds d'investissement et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais (s'il y a lieu). Les placements dans certaines séries de titres de fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds, l'aperçu du FNB ou le prospectus du fonds d'investissement pertinent avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées. Pour un résumé des risques d'un placement dans les Fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les séries FNB des Fonds d'investissement BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 950 milliards de dollars au 30 avril 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

