BMO Groupe financier remporte le prix True North Social Impact Award 2019

MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui avoir reçu le prix True North de l'impact social au Canada décerné par la Chambre de commerce américaine (AmCham). Le prix reconnaît les contributions sociales significatives de la Banque en Amérique du Nord au cours de la dernière année.

En honorant la contribution positive de la lauréate à la société, AmCham Canada encourage la communauté transfrontalière à agir au-delà du commerce et de l'économie pour renforcer davantage la collaboration positive et constructive entre les États-Unis et le Canada. Les entreprises sont récompensées pour leurs initiatives à portée sociale, notamment la formation continue et le perfectionnement des compétences, l'éducation et l'apprentissage, les initiatives caritatives, les efforts environnementaux ou les programmes de santé mentale et de bien-être.

« En tant que Banque transfrontalière de premier plan qui a comme tradition d'aider des clients aux États-Unis et au Canada, nous constatons l'incidence qu'une organisation peut avoir sur les domaines qu'elle touche », a déclaré Dan Barclay, chef de la direction et chef, BMO Marchés des capitaux, et promoteur des capacités transfrontalières du comité de direction. « Notre engagement à bâtir une économie florissante, une société inclusive et un avenir durable est l'un des éléments moteurs de notre raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Nous visons à nous affirmer comme catalyseur de changement dans les collectivités où nous vivons et travaillons. »

Au cours de l'année écoulée, BMO a apporté plusieurs contributions importantes dans diverses collectivités, tant au Canada qu'aux États-Unis, notamment :

Plus tôt cette année, BMO a annoncé son engagement à soutenir une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive, conformément à la raison d'être même de la Banque qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires.

En octobre 2019, BMO a annoncé la clôture de l'émission de ses toutes premières obligations durables de trois ans, d'un montant de 500 millions de dollars américains, qui vise à soutenir l'engagement de la Banque envers le financement durable.

En octobre 2019, BMO Harris Bank a annoncé un engagement de 10 millions de dollars auprès de United Way de la région métropolitaine de Chicago pour soutenir le réseau de voisinage (Neighbourhood Network) de United Way, une initiative conçue pour réduire les disparités économiques et créer des débouchés durables dans les quartiers. L'an dernier, BMO a par ailleurs annoncé un engagement de 10 millions de dollars auprès de Centraide du Grand Toronto afin de stimuler la croissance économique et a lancé une initiative visant à réunir les chefs d'entreprise afin qu'ils collaborent avec la communauté pour réduire les disparités économiques.

pour soutenir le réseau de voisinage (Neighbourhood Network) de United Way, une initiative conçue pour réduire les disparités économiques et créer des débouchés durables dans les quartiers. L'an dernier, BMO a par ailleurs annoncé un engagement de 10 millions de dollars auprès de Centraide du Grand Toronto afin de stimuler la croissance économique et a lancé une initiative visant à réunir les chefs d'entreprise afin qu'ils collaborent avec la communauté pour réduire les disparités économiques. En 2018, BMO a participé à plus de 10 milliards de dollars de financement pour des projets d'énergie renouvelable et a dirigé conjointement les émissions d'obligations durables pour le Québec, l' Ontario et la Banque mondiale. Cet engagement représente la prochaine étape de la vision stratégique de BMO qui vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Pour en savoir plus sur BMO et les capacités transfrontalières de la Banque, veuillez visiter : https://www.bmo.com/principal/particuliers/comptes-bancaires/operations-transfrontalieres#--tabs-1574280700375-

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Marie-Catherine Noël, Montréal, MarieCatherine.Noel@bmo.com, 514-877-8224