MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) a publié aujourd'hui un dossier de données financières complémentaires abrégées contenant certaines informations financières trimestrielles qui reflètent la réorganisation des unités d'affaires associée aux changements au sein de l'équipe de direction et de la structure organisationnelle de la Banque préalablement annoncés par BMO avec prise d'effet au quatrième trimestre de 2025 et appliquée de manière rétrospective.

BMO combine ses Services bancaires Particuliers et entreprises aux États-Unis, ses Services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis et ses activités de Gestion privée aux États-Unis pour former un segment d'exploitation bancaire unifié aux États-Unis. Auparavant, les activités de liées au patrimoine aux États-Unis relevaient du segment d'exploitation Gestion de patrimoine. Avec ce changement, la Banque publiera ses résultats financiers selon quatre segments d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises au Canada, les Services bancaires aux États-Unis, la Gestion de patrimoine et les Marchés de capitaux. Il n'y a aucune incidence sur les résultats consolidés de la Banque.

Le dossier de données financières complémentaires abrégées reflétant ces changements peut être téléchargé à partir du site Renseignements financiers | Relations avec les investisseurs | BMO Groupe financier.

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

