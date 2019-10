BMO Groupe financier célèbre la Journée internationale de la fille de 2019

quatre dirigeants de BMO ont partagé leur siège avec une jeune leader pour promouvoir les compétences en leadership et le mentorat;

une table ronde animée par Joanna Rotenberg , chef, BMO Gestion de patrimoine, a rassemblé des jeunes et des femmes leaders;

, chef, BMO Gestion de patrimoine, a rassemblé des jeunes et des femmes leaders; Mona Malone , chef, Ressources humaines, BMO Groupe financier, et Caroline Riseboro , présidente et chef de la direction, Plan International Canada, et des jeunes ambassadrices, des femmes leaders de BMO et des représentants de Plan ont clôturé les activités de la Bourse de Toronto le 10 octobre.

« Au cours des deux années au cours desquelles BMO a agi en tant que commanditaire principal de l'initiative Les filles ont leur place, la passion, l'intelligence, la curiosité et la grande confiance de ces jeunes femmes nous ont inspirés », a déclaré Mona Malone, chef, Ressources humaines et chef, Talent et culture. « Nous nous sommes engagés à bâtir un avenir durable, ancré dans une économie florissante à laquelle tous participent sans aucune barrière. Soutenir Les filles ont leur place, voilà une façon importante d'incarner notre raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

« Lorsque les filles et les jeunes femmes peuvent s'imaginer à des postes de pouvoir, elles commencent à comprendre que leurs voix ne sont pas seulement appréciées, elles sont également indispensables à un leadership fort et inclusif », a poursuivi Caroline Riseboro, présidente et chef de la direction, Plan International Canada. « Je suis reconnaissante à BMO pour son engagement envers notre mission et pour la création de possibilités significatives de libération du pouvoir inhérent des jeunes femmes. »

Parmi les autres initiatives et points saillants du travail que fait BMO pour faire progresser l'égalité des genres, citons :

un engagement à doubler le soutien exemplaire de la Banque aux femmes chefs d'entreprise, conformément aux engagements énoncés dans sa raison d'être;

en 2018, BMO a annoncé qu'elle mettrait 3 milliards de dollars de capital à la disposition des femmes propriétaires d'entreprises canadiennes au cours des trois prochaines années;

un site Web spécialisé, www.bmopourelles.com, fournit des outils et des ressources éducatives aux femmes entrepreneures, notamment la série de balados Son argent à elle. Ses choix.;

un hommage aux femmes leaders du monde des affaires et de la communauté dans le cadre du programme Célébrons les femmes d'affaires de BMO;

40 pour cent des postes de la haute direction de BMO sont occupés par des femmes;

BMO Groupe financier figure à l'index d'égalité des sexes de Bloomberg pour la quatrième année d'affilée;

BMO Harris Bank figure au classement des meilleurs employeurs pour la diversité aux États-Unis en 2019.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 839 milliards de dollars au 31 juillet 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Plan International Canada

Plan International Canada est membre d'une organisation mondiale vouée à l'avancement des droits de l'enfant et de l'égalité des filles. Cet organisme établit des partenariats solides pour la cause des enfants depuis plus de 80 ans et est aujourd'hui présent dans plus de 70 pays. Plan International Canada invite tous les Canadiens à défier la norme, à miser sur la puissance et le potentiel de chaque enfant, et à prendre position chaque fois qu'il est question de jeunes opprimés, exploités ou laissés pour compte, ou de filles traitées inéquitablement, pour que nous bâtissions tous ensemble un monde où chacun peut réaliser son plein potentiel. Consultez le site plancanada.ca/fr pour en savoir plus et suivez @PlanCanada dans les médias sociaux pour #Défierlanorme et participer à la conversation.

À propos de la Journée internationale de la fille

En 2009, Plan International Canada lançait une campagne d'envergure de deux ans qui a mobilisé des milliers de Canadiens dans une poussée pour une Journée internationale de la fille dans le cadre de Parce que je suis une fille, une initiative mondiale visant à éliminer l'inégalité entre les sexes et à reconnaître les droits des filles comme étant des droits de la personne. En décembre 2011, avec le soutien unanime de tous les partis du Parlement canadien et le soutien des Nations Unies, le 11 octobre a officiellement été désigné « Journée internationale des filles ».

