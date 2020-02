BMO Groupe financier arrive en tête du classement de la satisfaction client pour les conseils des banques de détail au Canada de J.D. Power pour 2020

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier s'est hissé en tête du classement de la satisfaction de la clientèle pour les conseils des banques de détail parmi les plus grandes banques du Canada, selon l'étude J.D.Power 2020 Canada Retail Banking Advice Satisfaction. L'étude analyse les réponses de milliers de clients de banques de détail de partout au Canada.

BMO a obtenu les meilleures cotes dans de nombreuses catégories visant à créer des expériences client de premier plan, notamment la fréquence, la pertinence, la clarté et la qualité des conseils, et le souci des besoins des clients.

« Cette reconnaissance témoigne des efforts que déploie l'ensemble de nos employés pour aider les clients à chaque étape de leur parcours financier - qu'il s'agisse d'épargner pour les études d'un enfant, d'acheter une nouvelle maison ou de planifier la retraite, a déclaré Ernie Johannson, chef, Services bancaires aux particuliers Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Nous sommes impatients de continuer à combiner les meilleurs conseils et solutions numériques de leur catégorie pour aider nos clients à faire de réels progrès financiers dans leur vie. »

La performance de BMO dans l'étude de cette année a été soutenue par le portefeuille croissant d'outils numériques de la Banque qui se concentrent sur les domaines clés des besoins des clients, notamment :

Gestion des finances courantes : Info-Patrimoine de BMO, une solution optimisée par l'IA fournit des informations personnalisées, automatisées et exploitables.

Info-Patrimoine de BMO, une solution optimisée par l'IA fournit des informations personnalisées, automatisées et exploitables. Planification de l'avenir : Plani-avenir, une plateforme de planification financière basée sur les objectifs, facilite les discussions avec les conseillers financiers.

Plani-avenir, une plateforme de planification financière basée sur les objectifs, facilite les discussions avec les conseillers financiers. Éducation des investisseurs : Articles et webinaires de leaders de l'industrie conçus pour aider les clients à prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

Articles et webinaires de leaders de l'industrie conçus pour aider les clients à prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Conseils en ligne : Aider nos clients à choisir les meilleures options d'investissement en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque.

L'étude 2020 sur la satisfaction client pour les conseils des banques de détail au Canada englobe les réponses de 1 685 clients de banques de détail au Canada qui ont reçu des conseils de leur banque principale concernant des produits et services pertinents, ou d'autres besoins financiers au cours des 12 derniers mois. L'étude a été menée en octobre-novembre 2019.

Pour plus de renseignements sur les Services bancaires aux particuliers de BMO, visitez le site www.bmo.com/principal/particuliers.

Pour plus d'information sur J.D. Power, visitez www.jdpower.com (en anglais).

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de J.D. Power

J.D. Power est une entreprise de marketing, d'intelligence client et de données et d'analyse qui aide ses clients à mesurer, à comprendre et à améliorer les indicateurs de rendement clés qui stimulent leur croissance et leur rentabilité. Les références du secteur d'activité, la plateforme unique de données et d'analyse de J.D. Power et sa réputation d'indépendance et de crédibilité ont fait de l'entreprise l'un des fournisseurs d'informations sur la Voix du client les plus connus et les plus fiables au monde. Fondée en 1968, J.D. Power a son siège social à Costa Mesa, en Californie, et possède des bureaux en Amérique du Nord et du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe. Pour plus d'informations sur les actualités et évaluations du secteur automobile, l'assurance automobile, l'assurance maladie, l'évaluation des téléphones cellulaires, etc., visitez JDPower.com.

