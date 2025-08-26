BMO Groupe financier annonce ses résultats du troisième trimestre de 2025

Le Rapport aux actionnaires de BMO pour le troisième trimestre de 2025, y compris les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la période close le 31 juillet 2025, est disponible dans son intégralité à l'adresse www.bmo.com/relationsinvestisseurs , sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, au www.sedarplus.ca , et dans la section EDGAR du site Web de la commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), au www.sec.gov .

Points saillants des résultats financiers



Comparaison du troisième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2024 :

• Bénéfice net comptable1 de 2 330 millions de dollars, en hausse de 25 % comparativement à 1 865 millions; bénéfice net ajusté1 de 2 399 millions, en hausse de 21 % comparativement à 1 981 millions

• Bénéfice par action (BPA) comptable2 de 3,14 $, en hausse de 26 % par rapport à 2,48 $; BPA ajusté1, 2 de 3,23 $, en hausse de 22 % par rapport à 2,64 $

• Dotation à la provision pour pertes sur créances de 797 millions de dollars, comparativement à 906 millions

• Rendement des capitaux propres (RCP) comptable de 11,6 %, comparativement à 10,0 %; RCP ajusté1 de 12,0 %, comparativement à 10,6 %

• Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires3 de 13,5 %, par rapport à 13,0 %

Comparaison des neuf premiers mois de 2025 et des neuf premiers mois de 2024 :

• Bénéfice net comptable1 de 6 430 millions de dollars, en hausse de 28 % comparativement à 5 023 millions; bénéfice net ajusté1 de 6 734 millions, en hausse de 14 % comparativement à 5 907 millions

• Bénéfice par action (BPA) comptable2 de 8,47 $ , en hausse de 29 % par rapport à 6,57 $; BPA ajusté1, 2 de 8,89 $, en hausse de 14 % par rapport à 7,78 $

• Dotation à la provision pour pertes sur créances de 2 862 millions de dollars, comparativement à 2 238 millions

• RCP comptable de 10,5 %, comparativement à 9,0 %; RCP ajusté1 de 11,1 %, comparativement à 10,7 %

TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - BMO Groupe financier (TSX : BMO) (NYSE : BMO) a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 juillet 2025. Le bénéfice net comptable s'est chiffré à 2 330 millions de dollars et le BPA comptable à 3,14 $ par action, en hausse par rapport à 1 865 millions et à 2,48 $, respectivement, à l'exercice précédent, alors que le bénéfice net ajusté s'est établi à 2 399 millions et le BPA ajusté à 3,23 $ par action, en hausse par rapport à 1 981 millions et à 2,64 $, respectivement, à l'exercice précédent.

« BMO a connu un autre trimestre marqué par une forte croissance du bénéfice, affichant un excellent rendement des revenus et une bonne gestion des dépenses. En appliquant rigoureusement toutes nos stratégies de rétablissement du rendement des capitaux propres, nous obtenons des résultats tangibles grâce à un levier d'exploitation positif constant, à l'amélioration du rendement du crédit et au renforcement de la rentabilité, surtout dans nos secteurs d'activité aux États-Unis, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier.

« Nous continuons d'investir pour favoriser une croissance durable dans tous nos secteurs d'activité. L'acquisition récemment annoncée de Gestion d'actifs Burgundy Ltée s'inscrit dans cette optique. Elle nous permet d'accroître notre effectif et de renforcer nos capacités numériques et d'intelligence artificielle afin d'offrir une expérience client unique. Nous misons sur notre solide bilan pour soutenir la croissance de notre clientèle, tout en distribuant le capital excédentaire à nos actionnaires », a conclu M. White.

Concurremment à la publication de ses résultats, BMO a annoncé un dividende de 1,63 $ par action ordinaire pour le quatrième trimestre de 2025, montant inchangé par rapport au trimestre précédent et en hausse de 0,08 $, ou de 5 %, par rapport à l'exercice précédent. Le dividende trimestriel de 1,63 $ par action ordinaire correspond à un dividende annuel de 6,52 $ par action ordinaire.

Le 26 août 2025, nous avons annoncé notre intention de mettre fin à notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante d'un maximum de 20 millions d'actions ordinaires aux fins d'annulation et d'en établir une nouvelle visant l'acquisition d'un maximum de 30 millions d'actions ordinaires, sous réserve de l'approbation du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) et de la Bourse de Toronto. Au 22 août 2025, la Banque avait racheté 15,7 millions d'actions. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités existante sera résiliée avant le début des rachats aux termes de la nouvelle offre. Une fois les approbations obtenues, les dates et les montants des achats effectués en vertu de cette nouvelle offre seront déterminés par la direction en fonction de facteurs comme les conditions du marché et le niveau des fonds propres.

Le 19 juin 2025, nous avons annoncé la signature d'une entente définitive pour l'acquisition de Gestion d'actifs Burgundy Ltée, un important gestionnaire de patrimoine indépendant situé au Canada. Cette acquisition permettra d'élargir les capacités de BMO en matière de gestion de patrimoine et de planification financière s'adressant à des particuliers, des familles et des institutions à valeur nette élevée et à valeur nette très élevée. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année civile 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, dont les approbations réglementaires.

Mise en garde La section ci-dessus contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.



1 Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Ils le sont également après ajustement de sorte à exclure l'incidence de certains éléments particuliers des résultats présentés. Les résultats et ratios ajustés ne sont pas conformes aux PCGR et sont expliqués en détail dans la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens. Tous les ratios et variations de pourcentage figurant dans ce document sont fondés sur des chiffres qui n'ont pas été arrondis. 2 Sauf indication contraire, lorsqu'il est question du BPA dans ce document, il s'agit du bénéfice dilué par action. 3 Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires est présenté conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres (NFP) établie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), le cas échéant.

Analyse des résultats du troisième trimestre de 2025

Les résultats et les ratios ajustés dans la présente analyse sont non conformes aux PCGR. Pour de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement, il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières. L'ordre dans lequel les répercussions sur le bénéfice net sont analysées dans la présente section suit l'ordre de présentation des revenus, des charges et des dotations à la provision pour pertes sur créances, peu importe leur incidence relative.

PE Canada

Le bénéfice net comptable s'est établi à 867 millions de dollars, en baisse de 47 millions, ou de 5 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est situé à 870 millions, en baisse de 50 millions, ou de 5 %. Les résultats reflètent une hausse de 6 % des revenus, surtout du fait des revenus nets d'intérêts plus élevés, sous l'effet de la croissance des soldes et de l'élargissement des marges nettes d'intérêts, ayant été plus que contrebalancés par l'augmentation des charges et la hausse de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

PE États-Unis

Le bénéfice net comptable s'est établi à 709 millions de dollars, soit une hausse de 239 millions, ou de 51 %, par rapport à l'an dernier, et le bénéfice net ajusté a atteint 769 millions, en hausse de 230 millions, ou de 42 %.

Exprimé en dollars américains, le bénéfice net comptable s'est établi à 516 millions de dollars, en hausse de 172 millions, ou de 50 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 560 millions, en hausse de 165 millions, ou de 42 %. Les résultats reflètent la hausse de 3 % des revenus, du fait de la progression des revenus nets d'intérêts et des revenus autres que d'intérêt ainsi que de la baisse des charges et de celle de la dotation à la provision pour pertes sur créances.

BMO Gestion de patrimoine

Le bénéfice net comptable s'est élevé à 436 millions de dollars, en hausse de 74 millions, ou de 20 %, par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice net ajusté s'est situé à 441 millions, en hausse de 77 millions, ou de 21 %. Le bénéfice net comptable de Gestion d'actifs et de patrimoine a été de 341 millions, en hausse de 41 millions, ou de 14 %, reflet de la hausse des revenus, compte tenu du raffermissement des marchés mondiaux et des ventes nettes, ainsi que de la croissance soutenue des soldes de prêts et de dépôts, ce qui a été contré en partie par des charges plus élevées. Le bénéfice net des activités d'assurance s'est fixé à 95 millions, en hausse de 33 millions, ou de 53 %, par rapport à l'an dernier, en raison d'un profit sur la vente d'un portefeuille non stratégique de contrats d'assurance.

BMO Marchés des capitaux

Le bénéfice net comptable s'est situé à 438 millions de dollars, en hausse de 49 millions, ou de 13 %, par rapport à l'exercice précédent et le bénéfice net ajusté s'est fixé à 442 millions, en hausse de 48 millions, ou de 12 %. Ces résultats reflètent la croissance des revenus du secteur Marchés mondiaux et du secteur Banque d'affaires et services bancaires aux sociétés, ainsi que la hausse des charges et la dotation à la provision pour pertes sur créances moins élevée.

Services d'entreprise

La perte nette comptable s'est située à 120 millions de dollars, comparativement à une perte nette comptable de 270 millions à l'exercice précédent, tandis que la perte nette ajustée s'est fixée à 123 millions, comparativement à une perte nette ajustée de 236 millions. Le recul de la perte nette est imputable à la hausse des revenus, contrée en partie par une augmentation des charges.

Qualité du crédit

Le total des dotations à la provision pour pertes sur créances s'est chiffré à 797 millions de dollars, comparativement à des dotations à la provision de 906 millions à l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts douteux, établie à 773 millions, a diminué de 55 millions principalement du fait de la baisse des dotations à la provision des Services bancaires aux grandes entreprises aux États-Unis et de BMO Marchés des capitaux, ce qui a été neutralisé en partie par la hausse des dotations à la provision des Services bancaires aux grandes entreprises au Canada et du crédit à la consommation non garanti au Canada. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 24 millions, comparativement à une dotation à la provision de 78 millions pour l'exercice précédent. La dotation à la provision pour pertes sur créances liée aux prêts productifs pour le trimestre à l'étude démontre une amélioration des perspectives macroéconomiques et des soldes moins élevés relativement à certains portefeuilles, ce qui a été plus que neutralisé par l'incidence de l'incertitude relative aux conditions de crédit et à la migration du crédit du portefeuille.

Il y a lieu de se reporter à la section Estimations et jugements comptables critiques du Rapport annuel de BMO pour 2024 ainsi qu'à la note 4 afférente aux états financiers consolidés annuels audités pour de plus amples informations sur la provision pour pertes sur créances au 31 octobre 2024.

Capital

Le ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires de BMO s'établissait à 13,5 % au 31 juillet 2025, alors qu'il est demeuré relativement stable comparativement au deuxième trimestre de 2025, la génération interne de fonds propres ayant été neutralisée par l'incidence du rachat d'actions ordinaires aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de BMO et par la hausse des actifs pondérés en fonction des risques et exprimés en monnaie d'origine.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les résultats et mesures figurant dans le présent document sont présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). Sauf indication contraire, les montants sont indiqués en dollars canadiens et proviennent de nos états financiers consolidés annuels audités et de nos états financiers consolidés intermédiaires non audités dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board. Toute mention des PCGR renvoie aux IFRS. Nous avons recours à un certain nombre de mesures financières pour évaluer notre performance, ainsi que la performance de nos unités d'exploitation, ce qui comprend des montants, des mesures et des ratios qui sont présentés sur une base non conforme aux PCGR, comme il en est fait mention ci-dessous. Nous sommes d'avis que ces montants, mesures et ratios non conformes aux PCGR, lus à la lumière de nos résultats établis aux termes des PCGR, donnent aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats.

Les montants, les mesures et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de sens normalisé aux termes de ceux-ci. Ils sont difficilement comparables aux mesures similaires qu'utilisent d'autres entreprises et ne devraient pas être interprétés de manière isolée ni comme pouvant remplacer les résultats établis aux termes des PCGR.

Certains renseignements figurant dans le Rapport de gestion de BMO du troisième trimestre de 2025 daté du 25 août 2025 pour la période close le 31 juillet 2025 sont intégrés par renvoi au présent document. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la composition de nos mesures financières supplémentaires, il y a lieu de se reporter à la section Glossaire de termes financiers dans le Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2025 de BMO, qui est disponible en ligne au www.bmo.com/relationsinvestisseurs ainsi qu'au www.sedarplus.ca.

Mesures et ratios ajustés

La direction considère que les résultats et mesures comptables et les résultats et mesures ajustés sont utiles aux fins de l'appréciation de la performance sous- jacente des secteurs. Les résultats et mesures ajustés retranchent certains éléments précis des revenus, des charges autres que d'intérêts, de la dotation à la provision pour pertes sur créances et des impôts sur le résultat, comme il est indiqué en détail dans le tableau ci-après. Les résultats et mesures ajustés présentés dans le présent document sont non conformes aux PCGR. Le fait de recourir à la présentation des résultats comptables et ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats des périodes présentées, et de mieux évaluer les résultats, compte non tenu de ces éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats continus. C'est pourquoi ce mode de présentation peut aider les lecteurs à analyser les tendances. Sauf indication contraire, l'analyse, par la direction, des changements des résultats comptables figurant dans le présent document s'applique également à ceux des résultats ajustés correspondants.

Capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires et rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires

Les capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires correspondent aux capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, moins les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, déduction faite des passifs d'impôt différé connexes. Le rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (RCPCAAO) est calculé à partir du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, ajusté pour tenir compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et des pertes de valeur et exprimé en pourcentage des capitaux propres corporels moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le RCPCAAO est largement utilisé dans le secteur bancaire en Amérique du Nord et il est significatif parce qu'il mesure uniformément la performance des unités, qu'elles aient été acquises ou mises sur pied à l'interne.

Éléments d'ajustement

Les résultats ajustés pour le trimestre considéré et les périodes antérieures ne tiennent pas compte des éléments suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et pertes de valeur de 69 millions de dollars (93 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025 comptabilisé dans les charges autres que d'intérêts et imputé au groupe d'exploitation pertinent. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un montant de 81 millions (109 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, de 79 millions (106 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, de 79 millions (107 millions avant impôts) aux troisième et deuxième trimestres de 2024 et de 84 millions (112 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024.

de 84 millions (112 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024. Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de 4 millions de dollars (5 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025 comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts et imputés au groupe d'exploitation pertinent. Les coûts liés à l'acquisition annoncée de Gestion d'actifs Burgundy Ltée ont été comptabilisés dans BMO Gestion de patrimoine, les coûts liés à l'acquisition de Bank of the West ont été comptabilisés dans les Services d'entreprises, les coûts liés à l'acquisition d'AIR Miles ont été comptabilisés dans PE Canada et ceux liés à l'acquisition de Radicle et de Clearpool ont été comptabilisés dans BMO Marchés des capitaux. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un renversement des coûts de 1 million (2 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025 et des charges de 7 millions (10 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, de 19 millions (25 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, de 26 millions (36 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et de 57 millions (76 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024.

et ceux liés à l'acquisition de Radicle et de Clearpool ont été comptabilisés dans BMO Marchés des capitaux. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un renversement des coûts de 1 million (2 millions avant impôts) au deuxième trimestre de des charges de 7 millions (10 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, de 19 millions (25 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, de 26 millions (36 millions avant impôts) au deuxième trimestre de de 57 millions (76 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024. Incidence d'un renversement partiel afférent à une cotisation spéciale relative à la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États- Unis de 4 millions de dollars (5 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025 comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'une charge de 4 millions (5 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, d'un renversement partiel de 5 millions (7 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, d'une charge de 5 millions (6 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, de 50 millions (67 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et de 313 millions (417 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024.

4 millions de dollars (5 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2025 comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'une charge de 4 millions (5 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2025, d'un renversement partiel de 5 millions (7 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025, d'une charge de 5 millions (6 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, de 50 millions (67 millions avant impôts) au deuxième trimestre de de 313 millions (417 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024. Incidence de l'harmonisation des méthodes comptables relatives aux congés annuels des employés dans l'ensemble des entités juridiques de 70 millions de dollars (96 millions avant impôts) au premier trimestre de 2025 comptabilisée dans les charges autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise.

Incidence d'une poursuite se rapportant à une banque absorbée, M&I Marshall and Ilsley Bank, imputée aux Services d'entreprise au cours de l'exercice précédent. Les chiffres des périodes antérieures tiennent compte d'un montant de 13 millions de dollars (18 millions avant impôts) au troisième trimestre de 2024, soit des charges d'intérêts de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 4 millions, de 12 millions (15 millions avant impôts) au deuxième trimestre de 2024 et de 11 millions (15 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024, soit, dans les deux cas, des charges d'intérêts de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 1 million. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Provisions et passifs éventuels à la note 25 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2024.

de 11 millions (15 millions avant impôts) au premier trimestre de 2024, soit, dans les deux cas, des charges d'intérêts de 14 millions et des charges autres que d'intérêts de 1 million. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Provisions et passifs éventuels à la note 25 afférente aux états financiers consolidés annuels audités du Rapport annuel de BMO pour 2024. Perte nette comptable de 136 millions de dollars (164 millions avant impôts) liée à la vente d'un portefeuille de prêts afférents à des véhicules récréatifs dans le cadre de l'optimisation du bilan au premier trimestre de 2024, comptabilisée dans les revenus autres que d'intérêts et imputée aux Services d'entreprise.

Le bénéfice net a reculé de 69 millions de dollars en raison de l'ensemble des éléments d'ajustement au cours du trimestre considéré, comparativement à une diminution de 116 millions enregistrée à l'exercice précédent et à un repli de 84 millions inscrit au trimestre précédent. Pour le premier semestre, le bénéfice net a fléchi de 304 millions en raison de l'ensemble des éléments d'ajustement au cours de l'exercice considéré, comparativement à une diminution de 884 millions enregistrée à l'exercice précédent.

Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières1

TABLEAU 1









(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) T3-2025 T2-2025 T3-2024 Cumul 2025 Cumul 2024 Résultats comptables









Revenus nets d'intérêts 5 496 5 097 4 794 15 991 14 030 Revenus autres que d'intérêts 3 492 3 582 3 398 10 942 9 808 Revenus 8 988 8 679 8 192 26 933 23 838 Dotation à la provision pour pertes sur créances (797) (1 054) (906) (2 862) (2 238) Charges autres que d'intérêts (5 105) (5 019) (4 839) (15 551) (15 072) Bénéfice avant impôts sur le résultat 3 086 2 606 2 447 8 520 6 528 Charge d'impôts sur le résultat (756) (644) (582) (2 090) (1 505) Bénéfice net 2 330 1 962 1 865 6 430 5 023 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer

sur les autres instruments de capitaux propres 66 142 51 273 234 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le

contrôle dans des filiales 3 2 - 9 6 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 261 1 818 1 814 6 148 4 783 BPA dilué ($) 3,14 2,50 2,48 8,47 6,57 Éléments d'ajustement influant sur les revenus (avant impôts)









Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les

charges d'intérêts et les honoraires juridiques) - - (14) - (42) Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - (164) Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (avant impôts) - - (14) - (206) Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que

d'intérêts (avant impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration/renversement (5) 2 (25) (13) (137) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions (93) (109) (107) (308) (326) Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges

d'intérêts et les honoraires juridiques) - - (4) - (6) Cotisation spéciale relative à la FDIC 5 (5) (6) 7 (490) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - (96) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que

d'intérêts (avant impôts) (93) (112) (142) (410) (959) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable

(avant impôts) (93) (112) (156) (410) (1 165) Éléments d'ajustement influant sur les revenus (après impôts)









Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges

d'intérêts et les honoraires juridiques) - - (11) - (32) Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - (136) Incidence des éléments d'ajustement sur les revenus (après impôts) - - (11) - (168) Éléments d'ajustement influant sur les charges autres que

d'intérêts (après impôts)









Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration/renversement (4) 1 (19) (10) (102) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions (69) (81) (79) (229) (242) Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges

d'intérêts et les honoraires juridiques) - - (2) - (4) Cotisation spéciale relative à la FDIC 4 (4) (5) 5 (368) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - (70) - Incidence des éléments d'ajustement sur les charges autres que

d'intérêts (après impôts) (69) (84) (105) (304) (716) Incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net comptable

(après impôts) (69) (84) (116) (304) (884) Incidence sur le BPA dilué ($) (0,09) (0,12) (0,16) (0,42) (1,21) Résultats ajustés









Revenus nets d'intérêts 5 496 5 097 4 808 15 991 14 072 Revenus autres que d'intérêts 3 492 3 582 3 398 10 942 9 972 Revenus 8 988 8 679 8 206 26 933 24 044 Dotation à la provision pour pertes sur créances (797) (1 054) (906) (2 862) (2 238) Charges autres que d'intérêts (5 012) (4 907) (4 697) (15 141) (14 113) Bénéfice avant impôts sur le résultat 3 179 2 718 2 603 8 930 7 693 Charge d'impôts sur le résultat (780) (672) (622) (2 196) (1 786) Bénéfice net 2 399 2 046 1 981 6 734 5 907 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 330 1 902 1 930 6 452 5 667 BPA dilué ($) 3,23 2,62 2,64 8,89 7,78

1 Les résultats ajustés excluent certaines composantes des résultats comptables et ils servent à calculer nos mesures ajustées, tel qu'il est indiqué dans le tableau ci-dessus. Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.

Sommaire des résultats comptables et ajustés par unité d'exploitation

TABLEAU 2















(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) PE Canada PE États-Unis Total PE BMO Gestion

de patrimoine BMO Marchés des

capitaux Services

d'entreprise Total de la

Banque Résultats

sectoriels aux

États-Unis1

(en millions

de dollars

américains) T3-2025















Bénéfice net (perte nette) comptable 867 709 1 576 436 438 (120) 2 330 661 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les

autres instruments de capitaux propres 12 14 26 2 11 27 66 3 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

dans des filiales - 2 2 - - 1 3 3 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 855 693 1 548 434 427 (148) 2 261 655 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration/renversement2 - - - 3 - 1 4 1 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions 3 60 63 2 4 - 69 47 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - - (4) (4) (3) Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)3 870 769 1 639 441 442 (123) 2 399 706 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires3 858 753 1 611 439 431 (151) 2 330 700 T2-2025















Bénéfice net (perte nette) comptable 782 546 1 328 361 431 (158) 1 962 515 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les

autres instruments de capitaux propres 11 14 25 3 10 104 142 3 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas

le contrôle dans des filiales - 5 5 - - (3) 2 1 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 771 527 1 298 358 421 (259) 1 818 511 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 - - - - - (1) (1) (1) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4 72 76 2 3 - 81 54 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - - 4 4 3 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)3 786 618 1 404 363 434 (155) 2 046 571 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires3 775 599 1 374 360 424 (256) 1 902 567 T3-2024















Bénéfice net (perte nette) comptable 914 470 1 384 362 389 (270) 1 865 439 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les

autres instruments de capitaux propres 10 14 24 3 9 15 51 5 Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le

contrôle dans des filiales - (3) (3) - - 3 - 4 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 904 459 1 363 359 380 (288) 1 814 430 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 2 - 2 - 1 16 19 11 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 4 69 73 2 4 - 79 55 Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges

d'intérêts et les honoraires juridiques) - - - - - 13 13 10 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - - 5 5 3 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)3 920 539 1 459 364 394 (236) 1 981 518 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires3 910 528 1 438 361 385 (254) 1 930 509 Cumul 2025















Bénéfice net (perte nette) comptable 2 543 1 835 4 378 1 166 1 456 (570) 6 430 1 815 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les

autres instruments de capitaux propres 35 43 78 7 31 157 273 9 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

dans des filiales - 7 7 - - 2 9 7 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 2 508 1 785 4 293 1 159 1 425 (729) 6 148 1 799 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 - - - 3 - 7 10 5 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions 10 202 212 6 11 - 229 153 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - - (5) (5) (4) Incidence de l'harmonisation de méthodes comptables - - - - - 70 70 25 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)3 2 553 2 037 4 590 1 175 1 467 (498) 6 734 1 994 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires3 2 518 1 987 4 505 1 168 1 436 (657) 6 452 1 978 Cumul 2024















Bénéfice net (perte nette) comptable 2 707 1 573 4 280 922 1 241 (1 420) 5 023 1 182 Dividendes sur les actions privilégiées et distributions à payer sur les

autres instruments de capitaux propres 31 40 71 7 27 129 234 15 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle

dans des filiales - 1 1 - - 5 6 5 Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires 2 676 1 532 4 208 915 1 214 (1 554) 4 783 1 162 Coûts liés à l'acquisition et à l'intégration2 5 - 5 - 13 84 102 67 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

acquisitions 10 213 223 5 14 - 242 168 Provision pour frais juridiques/renversement (y compris les charges

d'intérêts et les honoraires juridiques) - - - - - 36 36 27 Incidence de la vente du portefeuille de prêts - - - - - 136 136 102 Incidence de la cotisation spéciale relative à la FDIC - - - - - 368 368 271 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée)3 2 722 1 786 4 508 927 1 268 (796) 5 907 1 817 Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires

ordinaires3 2 691 1 745 4 436 920 1 241 (930) 5 667 1 797

1 Les résultats sectoriels aux États-Unis tiennent compte des résultats comptables et des résultats ajustés comptabilisés dans PE États-Unis et nos activités américaines dans BMO Gestion de patrimoine, BMO Marchés des capitaux et les Services d'entreprise. 2 Les coûts liés à l'acquisition et à l'intégration sont comptabilisés dans les charges autres que d'intérêts des groupes d'exploitation connexes. Les charges liées à l'acquisition annoncée de Gestion d'actifs Burgundy Ltée ont été comptabilisées dans BMO Gestion de patrimoine, les charges liées à l'acquisition de Bank of the West ont été comptabilisées dans les Services d'entreprise; les charges liées à l'acquisition de Clearpool et de Radicle ont été comptabilisées dans BMO Marchés des capitaux; et les charges liées à l'acquisition d'AIR MILES ont été comptabilisées dans PE Canada. 3 Il y a lieu de se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments d'ajustement.

Mise en garde La présente section Mesures non conformes aux PCGR et autres mesures financières contient des déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la mise en garde concernant les déclarations prospectives.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui peuvent aussi figurer dans d'autres documents déposés auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou dans d'autres communications. Toutes ces déclarations sont énoncées sous réserve des règles d'exonération de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et elles sont conçues comme des déclarations prospectives aux termes de ces lois. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document peuvent comprendre notamment des énoncés concernant nos objectifs et nos priorités pour l'exercice 2025 et au-delà, nos stratégies ou actions futures, nos cibles et nos engagements (y compris en ce qui a trait à la carboneutralité), nos attentes concernant notre situation financière, notre assise financière, le contexte réglementaire dans lequel nous exerçons nos activités, nos résultats ou les perspectives de notre exploitation ou des économies canadienne, américaine et mondiale, et elles comprennent des déclarations faites par notre direction. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « devoir », « croire », « s'attendre à », « anticiper », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « s'engager à », « viser », « perspectives », « échéancier », « suggérer » et « pouvoir », y compris sous leur forme négative et toutes leurs formes grammaticales.

En raison de leur nature, les déclarations prospectives exigent que nous formulions des hypothèses et elles comportent des risques et des incertitudes de nature aussi bien générale que particulière. Il existe un risque appréciable que nos prévisions, pronostics, conclusions ou projections se révèlent inexacts, que les hypothèses soient erronées et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces prévisions, pronostics, conclusions ou projections. Nous conseillons aux lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats, les conditions, les actions ou les événements réels futurs pourraient différer sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans ces déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont les effets peuvent être difficilement prévisibles.

Les résultats futurs ayant trait aux déclarations prospectives peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la situation économique générale et la conjoncture des marchés dans les pays où nous sommes présents, ce qui comprend les enjeux liés à la main-d'œuvre et la variation des cours de change et des taux d'intérêt; la situation politique, notamment les changements liés aux questions économiques ou commerciales ou influant sur celles-ci, dont les tarifs douaniers, les mesures de rétorsion et les politiques d'atténuation tarifaires; les modifications de nos cotes de crédit; le risque lié à la cybersécurité et à la sécurité de l'information, y compris la menace d'atteinte à la protection des données, de piratage, de vol d'identité et d'espionnage d'entreprise, ainsi que le déni de service pouvant découler des efforts visant à provoquer une défaillance du système et une interruption de service, la résilience technologique, l'innovation technologique et la concurrence, l'incapacité de tiers de s'acquitter de leurs obligations envers nous, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, le risque environnemental et social, y compris les changements climatiques, le marché de l'habitation au Canada et l'endettement des particuliers, les pressions inflationnistes, les changements apportés aux lois, y compris la législation et les interprétations fiscales, ou les changements dans les attentes ou les exigences des organismes de supervision, y compris les exigences ou directives en matière de fonds propres, de taux d'intérêt et de liquidité, y compris si la Banque était désignée comme une banque d'importance systémique mondiale, ainsi que l'incidence de tels changements sur les coûts de financement et les exigences en matière de capital, les changements de politique monétaire, budgétaire ou économique, la faiblesse, la volatilité ou l'illiquidité des marchés financiers ou du crédit, l'intensité de la concurrence dans les secteurs géographiques et les domaines d'activité dans lesquels nous œuvrons, l'exposition à d'importants litiges ou questions réglementaires et leur résolution, notre capacité de faire appel avec succès en cas d'issue défavorable de ces affaires, ainsi que le calendrier, la détermination et le recouvrement des montants liés à ces affaires, l'exactitude et l'exhaustivité de l'information que nous obtenons sur nos clients et nos contreparties, notre capacité de mettre en œuvre avec succès nos plans stratégiques, de conclure les acquisitions ou les cessions et d'intégrer les acquisitions, ce qui englobe l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation, et de réaliser les avantages attendus de tels plans et transactions, les estimations et les jugements comptables critiques et les effets des modifications des normes comptables, des règlements et des interprétations sur ces estimations, les risques opérationnels et infrastructurels, y compris en ce qui concerne la dépendance envers des tiers, les activités des marchés financiers internationaux, l'émergence d'urgences sanitaires de grande envergure ou de pandémies, ou leur prolongation, et leur incidence sur les économies locales, nationales ou internationales ainsi que l'aggravation qui découle de certains risques susceptibles de toucher nos résultats futurs, les répercussions possibles de guerres ou d'activités terroristes sur nos activités, les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les inondations, et les répercussions de perturbations des infrastructures publiques telles que les services de transport et de communication et les systèmes d'alimentation en énergie ou en eau, et notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques découlant des facteurs susmentionnés.

Nous tenons à souligner que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive. D'autres facteurs et d'autres risques pourraient influer défavorablement sur nos résultats. Pour plus d'informations, il y a lieu de se reporter à la section Risques pouvant influer sur les résultats futurs ainsi qu'aux sections portant sur le risque de crédit et de contrepartie, le risque de marché, le risque d'assurance, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel non financier, le risque juridique et réglementaire, le risque de stratégie, le risque environnemental et social, et le risque de réputation de la section Gestion globale des risques du Rapport annuel de BMO pour 2024, et à la section Gestion des risques de notre rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2025, qui présentent l'incidence que certains de ces facteurs et risques clés pourraient avoir sur nos résultats futurs. Les investisseurs et toute autre personne doivent tenir soigneusement compte de ces facteurs et de ces risques, ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels, et de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qui peuvent être faites, à l'occasion, par l'entreprise ou en son nom, sauf si la loi l'exige. L'information prospective contenue dans le présent document est présentée dans le but d'aider les actionnaires et les analystes à comprendre notre situation financière aux dates indiquées ou pour les périodes closes à ces dates ainsi que nos priorités et objectifs stratégiques, et peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document comprennent celles présentées dans la section Évolution de la situation économique et perspectives du Rapport annuel de BMO pour 2024, mises à jour dans la section Évolution de la situation économique et perspectives dans notre Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2025, ainsi que dans la section Provision pour pertes sur créances du Rapport annuel de BMO pour 2024, mises à jour dans la section Provision pour pertes sur créances dans notre Rapport aux actionnaires pour le troisième trimestre de 2025. Les hypothèses relatives au comportement des économies canadienne et américaine, ainsi qu'à la conjoncture de marché globale et à leur effet combiné sur nos activités sont des facteurs importants dont nous tenons compte lors de l'établissement de nos priorités et objectifs stratégiques et des perspectives de nos divers secteurs d'activité. Pour élaborer nos prévisions en matière de croissance économique, nous utilisons principalement les données économiques historiques, les liens passés entre les variables économiques et financières, les changements de politiques gouvernementales, ainsi que les risques qu'ils posent pour l'économie au pays et à l'échelle mondiale.

